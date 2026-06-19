【マクアケ新プロジェクト】EMSと振動美顔ケア！ハート×クリスタルデザインのあてるだけコンパクト美容習慣♪

持つたび気分華やぐ美容アイテム♪

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2026年6月19日(金)～7月13日(月)の期間限定で「Cellsh クリスタルリフト」を先行予約販売を開始します。

・美容を追求する方々に届けたい一品～Cellshクリスタルリフト～

美顔器が続かない理由、それは"手軽さ"の問題でした。

「フェイスケアを毎日続けたい」と思いながらも、こんな経験はありませんか？

美顔器が大きくて、出すのが面倒くさい 準備・片付けに時間がかかって億劫になる 気づけばクローゼットの奥にしまったまま本格的すぎて、忙しい日常には続けられない。

美容習慣が長続きする秘訣は、毎日ストレスなく使える"手軽さ"にあります。

そのニーズに応えるために開発されたのが・・・

「Cellsh クリスタルリフト」

EMSと振動によるフェイスケアを、もっと身近に、もっと気軽に。 コンパクトサイズだから、自宅でも・外出先でも"ながら美容"。

テレビを見ながら、休憩中に、旅先で・・・ いつでもどこでも続けられる、新しい美容習慣がここから始まります。

・特徴１.肌に当てるだけ！EMS＆振動がスタート

使い方は、たったこれだけ。

電源ボタンを長押しするだけで、すぐにスタート。 本体上部の電極部分が肌に触れた瞬間、EMSと振動が自動で始まります。

肌から離せば自動停止するので、「使いすぎ」の心配もゼロ。 必要な時だけ、必要な分だけ、効率よくケアできます。

複雑な設定も、難しい操作も不要。 気になった時にサッと手に取って、そのままケアできる。 それが、「Cellsh クリスタルリフト」が追求した"手軽さ"です。

・特徴２.EMSは3段階調節！お好みの強さでケア

※LEDライトの色が分かりやすいように色をつけています。



その日の気分や肌状態に合わせて、自分だけのケアを。

EMS強度は3段階から選べるから、 やさしくケアしたい日も、しっかり刺激を感じたい日も、 自分のペースで、無理なく続けられます。

・こんな表情筋にアプローチ！

咬筋（こうきん）：フェイスラインまわりの筋肉

咬筋（こうきん）とは、頬からフェイスライン付近に位置する筋肉。 食事や会話など、日常のあらゆる場面で使われているにもかかわらず、 意識してケアする機会はほとんどありません。

この咬筋が、顔まわりの印象に役立つと言われています。

頬筋（きょうきん）：頬まわりを支える筋肉

頬筋（きょうきん）とは、頬の内側に位置する表情筋。 口元や頬まわりの動きに深く関わり、笑顔などの表情を作る際にも使われています。

毎日の表情で自然と動いているからこそ、 意識的にケアすることで、頬まわりのコンディションを整えることができます。

大頬骨筋（だいきょうこつきん）：笑顔をつくる表情筋

大頬骨筋（だいきょうこつきん）とは、口角から頬へつながる表情筋。 笑顔をつくる時に使われる筋肉で、表情の印象にも深く関わると言われています。

毎日の笑顔で自然と動いていても、意識してケアする機会は少ないもの。 そんな大頬骨筋へ、EMSのリズム刺激で心地よくアプローチします。

口輪筋（こうりんきん）：口元まわりの表情筋

口輪筋（こうりんきん）とは、口の周囲を囲むように存在する表情筋。 会話や食事など、日常のあらゆる動作で常に使われている筋肉です。

それだけ動いているからこそ、ピンポイントでのケアが難しい部位でもあります。

・特徴３.振動機能で毎日の“ながら美容”をサポート

EMS×振動のダブルアプローチで、毎日のスキマ時間を美容時間に。

「Cellsh クリスタルリフト」は、EMSに加えて振動機能も搭載。 フェイスラインや頬まわりなど、気になる部分へ心地よい刺激をダブルで届けます。

特別な時間をつくらなくていい。 テレビを見ながら、家事の合間に、リラックスタイムに・・・ 日常のスキマ時間が、そのまま美容時間になります。

・特徴４.手のひらサイズのコンパクト設計

「続かなかった」を、サイズが解決する。

小型＆軽量だから、手にしっくりなじむ持ちやすさ。 ポーチにもバッグにもすっと入るから、おうちでも外出先でも、 場所を選ばずいつでもケアできます。

「美容家電を買っても、結局続かなかった…」 そんな経験がある方にこそ、使ってほしい。

難しくない、かさばらない、気負わなくていい。 毎日に自然と溶け込む、そのサイズ感こそが「Cellsh クリスタルリフト」の強みです。

・特徴５.高級感のあるクリスタル調デザイン

毎日手に取りたくなる、クリスタル調デザイン。

美顔器なのに、まるでアクセサリーのような佇まい。 クリスタル調のデザインは、置いているだけで絵になる上品な仕上がり。 持つたびに気分が上がるから、毎日のケアが自然と続きます。

カラーは全2色をご用意。

パールホワイト ／ シャンパンピンク

美しいデザインも、「Cellsh クリスタルリフト」のこだわりのひとつ。 機能だけでなく、毎日触れるものだからこそ、見た目にも妥協しない。

・USB Type-C充電式

コードレスだから、どこでも・いつでも使える安心感。

USB Type-C充電式だから、充電さえしておけばコードを気にせず自由に使用可能。 自宅でも、旅先でも、バッグに入れてそのまま持ち出せます。

さらに、過充電防止機能を搭載しているから、 充電しながら別のことをしていても安心。 毎日使うものだからこそ、使いやすさと安全性の両方にこだわりました。

・こんな方におすすめ

「Cellsh クリスタルリフト」が、特におすすめの方。

・ フェイスケアを毎日の習慣にしたい方

・ 美顔器を買っても続かなかった経験がある方

・ テレビや家事中の"ながら美容"を取り入れたい方

・ 場所を取らないコンパクトな美容家電をお探しの方

・ EMSを気軽に・手軽に試してみたい方

・ 自分へのご褒美に、上質な美容アイテムを探している方

一つでも当てはまったら、「Cellsh クリスタルリフト」はきっとあなたに合います。

・大切な人への贈り物に、新しい美容時間を。

毎日忙しく過ごしているからこそ、 自分だけのほっとできる美容時間は、特別なご褒美になります。

コンパクトで使いやすく、美容家電が初めての方にも取り入れやすい設計だから、 プレゼントとして贈っても、きっと喜ばれる一台。

誕生日、記念日、母の日、父の日、クリスマス・・・ 大切な人の"毎日"に寄り添う、上質な美容ギフトとして。

「Cellsh クリスタルリフト」を大切な人へ。

※プレゼント包装は承っていません。

・日常に、上質なフェイスケアを。

「毎日使いたくなる」が、私たちのこだわりです。

本格的な美容機器は、続けるのが難しい。 その課題と向き合い、たどり着いた答えがEMS＋振動によるフェイスケアを、もっと手軽に。もっと身近に。

コンパクトなのに、しっかり美容習慣。 シンプルなのに、毎日続けられる。

忙しい毎日の中にも、自分を大切にできる時間を。「Cellsh クリスタルリフト」で、新しいフェイスケア習慣をはじめませんか。

【仕様】

商品名：「Cellsh クリスタルリフト」

サイズ：（約）D5.5×W5.4×H2.6(cm）

重 量：約30g

材 質：本体／ABS樹脂



付属品：USB type-Cケーブル1本(約30cm)／取扱説明書

仕様充電池：リチウムイオン電池

電池容量 ：200mAh

満充電時間：約1時間

自動電源オフ：各モード約15分で電源OFF

過充電防止機能あり

●使用上の注意

●開封後、セット内容が全てそろっているか確認してください。●ご使用前には必ず同梱の取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。●本来の目的以外でのご使用はしないでください。●お肌に異常のある方はご使用しないでください。●お肌のアレルギー体質の方、敏感肌の方は本品使用に関して事前に医師にご相談ください。●長時間のご使用はおやめください。●ご使用中、またはご使用後に痛みや異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください。●運転時や入浴中、寝ころんでのご使用はおやめください。●破損した場合や劣化した場合は、お肌を傷つけるおそれがありますので、ご使用しないでください。●火気のそばや高温多湿な場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。●本品に強い衝撃を与えないでください。●故障の原因となりますので、分解は絶対にしないでください。●廃棄する場合は、各自治体の指示に従って処分してください。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●色やデザインは画面と多少異なることがあります。●本品の仕様やデザインは変更する場合があります。

【スケジュール】

■プロジェクト開始：2026年6月19日（金）

■プロジェクト終了：2026年7月13日（月）

■発送予定：8月下旬ごろより申し込み順に順次発送

●目標金額：100,000円

●詳細URL：https://www.makuake.com/project/crystallift/

※詳しい発送時期はに関しては活動レポートかメールにて適時ご連絡させて頂きます。