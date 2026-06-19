【GOKUMIN】「冷感寝具では満足できない」約46%──“ひんやり”の次は、熱を逃がす枕。超通気ジェル枕3種を6月発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」は、放熱・通気にこだわったTPEジェル枕3種を、2026年6月より順次発売しております。

「エアコンをつけると寒い、消すと暑い」「寝返りのたびに枕の“涼しい面”を探してしまう」--夏の睡眠の悩みは、実は枕に熱がこもることと深く関係しています。GOKUMINは“触れた瞬間の冷たさ”ではなく、熱を逃がし続ける構造で夏の眠りに向き合う、TPEジェル枕3種を揃えました。

■ 開発者の想いと背景

当社の睡眠調査（自社調べ・2026年6月実施・調査人数350名）では、冷感寝具に「満足できない」と答えた人が約46%、エアコンと併用できる寝具を「使いたい」人は約97%にのぼりました。寝具の“ひんやり”は感じても、ひと晩を通して快適とは限らない--その一因が、頭部にこもる熱です。私たちは「触れた瞬間の冷たさ」ではなく、熱を逃がし続ける“構造”で夏の眠りに向き合いたいと考え、本シリーズを開発しました。

■ 枕に熱がこもる仕組みと、逃がす構造

枕の中に熱がこもるのは、頭部の熱と汗が、通気の少ない中材に滞留するためです。GOKUMINのジェル枕は、１.伸縮するTPEジェルを立体格子構造にして枕の内部に“空気の通り道”をつくり、２.空気を通すファイバーや3層格子構造と組み合わせることで、寝返りのたびに熱とムレを外へ逃がします。ずっと頭が触れている面に熱がこもる、という状態になりにくいのが特長です。

■ 暑がり度・体格・寝相で選ぶ “ジェル枕3兄弟”

１.「Takumi 無重力ジェルピロー Lite」（はじめてのジェル枕に）【新触感のTPEが頭にフィット、5段階8パターンで自分仕様に】

やわらかさと弾力を両立した新素材TPEの3層格子構造が、頭の形に合わせて変形し、首や肩のラインにフィット。まるで宙に浮いたような寝心地へ。さらに1cm・2cmの調整シートの組み合わせで、5段階8パターンの高さに調整でき、自分にちょうどいい高さを見つけられます。

【熱を逃がす通気性と、活性炭消臭＆丸洗いの清潔設計】

3層格子構造で内部に空気が通り抜け、蒸れにくく快適。活性炭配合で汗やニオイのもとを吸着し、抗菌・消臭します。TPE本体は手洗い、カバーは洗濯機で丸洗いできます。裏面は滑り止め加工で、寝ている間のズレも防止。はじめてのジェル枕にもおすすめです。

■ 製品情報

［カラー］ブラック

［価格］8,098円（税込）※

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

［サイズ］約W52×D32×H5～9cm

［製品重量］約1.8kg（TPE本体重量：1.4kg）

［素材］

●本体：熱可塑性エラストマー（TPE）

●高さ調整シート：ウレタンフォーム

●アウターカバー 表・側面：ポリエステル95%／ポリウレタン5%、裏面：ポリエステル100%（滑り止め加工）

●インナーカバー：ポリエステル100%（ピーチスキン）

［発売日］2026年6月10日(水)

［販売店］

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-mgpl-bk-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4G71V6Z

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-mgpl-bk-01.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-mgpl-bk-01/

■au PAY：https://wowma.jp/item/782244342

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1208282484

２.「無重力ジェルピロー Lite グランデ」（大判で広々）【幅57cmの大判で、寝返りもゆったり】

幅57×奥行34cmの大きめサイズ。寝返りを打っても枕からはみ出しにくく、横向き・仰向けどちらにもゆとりをもって対応します。

【“熱を逃がす×フィット”はLiteと同じ中身】

立体的な格子TPEが頭にフィットし、5段階8パターンの高さ調整・優れた通気性・活性炭消臭・本体丸洗いまで、Liteの機能はそのままに、大判サイズで広く使えます。

■ 製品情報

［カラー］ブラック

［価格］10,198円（税込）※

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

［サイズ］約W57×D34×H7～11cm

［製品重量］約2.7kg（TPE本体重量：2.3kg）

［素材］

●本体：熱可塑性エラストマー（TPE）

●高さ調整シート：ウレタンフォーム

●アウターカバー 表・側面：ポリエステル95%／ポリウレタン5%、裏面：ポリエステル100%（滑り止め加工）

●インナーカバー：ポリエステル100%（ピーチスキン）

［発売日］2026年6月15日(月)

［販売店］

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-mgpl-bk-01?variant=53450672931123

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4TPTPL4

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-mgpl-gra-bk-01.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-mgpl-bk-01/

■au PAY：https://wowma.jp/item/782244489

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1208282484

３.「超無重力ジェルピロー AirPlus」（超通気）【熱を逃がし、頭まわりをこもらせない】

夜中の暑さで目が覚める一因は、頭まわりの“熱ごもり”。AirPlusは、伸縮するTPEジェルと空気を通すファイバー素材を二層で組み合わせ、寝返りのたびに熱とムレを外へ逃がします。

【ハニカム構造が頭圧をやさしく分散】

3Dハニカム構造のTPE本体が、頭の重さを細かい点で受け止め、頭圧をやさしく分散。頭側6cm・肩側5cmのカーブ設計で、仰向けでも横向きでも自然な寝姿勢を保ちやすい仕様です。

【通気を妨げない高さ調整＆スペアカバーで清潔】

高さ調整には、通気性に優れたファイバー素材の調整シートが付属。空気を通す構造だから、高さを足しても“熱の逃げ道”を妨げにくく、好みに合わせて微調整できます。さらにスペアカバーが付属し、洗い替えしながら清潔をキープ。本体も洗えてお手入れ簡単です。

■ 製品情報

［カラー］ブラック

［価格］13,139円（税込）※

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

［サイズ］約W53×D27×H5～12cm

［製品重量］約3.1kg

［素材］

●アウターカバー表面・側面：ポリエステル95%／ポリウレタン5%、裏面：ポリエステル100%

●インナーカバー：ポリエステル100%

●スペアカバー：表面・側面 ポリエステル95%／ポリウレタン5%、裏面 ポリエステル100%

●本体：TPE（熱可塑性エラストマー）

●調整シート：ポリエチレン100%

［発売日］2026年6月17日(水)

［販売店］

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/tg-gfp-bk-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4XWFK79

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/tg-gfp-bk-01.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/tg-gfp-bk-01/

■au PAY：https://wowma.jp/item/782845024

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1208929076

■ シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

■ 関連プレスリリース

●【GOKUMIN】熱帯夜が長期化する日本の夏に。“蒸れ・硬さ・支え”を解消する涼感ピロー3タイプを5月12日(火)～順次発売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000364.000036491.html

●【睡眠調査】冷感寝具で「満足できない」約46%・エアコン対応寝具「使いたい」約97%｜350名が示す"エアコンと眠るブランケット"という新発想

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000382.000036491.html

●【GOKUMIN】約9割が“枕難民”と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

■ GOKUMINの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

X：https://x.com/gokumin888

LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/