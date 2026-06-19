【NHKカルチャー】大好評「愛しのパリの過ごし方」の続編講座をNHKカルチャー青山教室で開催！時を経て変化するパリ、子育てのその後、変わらぬ想いを語ります。

株式会社エヌエイチケイ文化センター中村江里子さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334553.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335358.html

講座ではまず、フランスでのこだわりの日常に触れていきます。

日々の生活に息づく美意識や工夫、そして時代とともに変わりゆくパリの街並みの中でも変わること

なく大切にしている価値観を、中村さんの視点で丁寧に紹介します。

単なる憧れのライフスタイルではなく、実際に積み重ねてきた生活のリアリティが語られます。

続いて、「江里子流」とも称される子育ての“その後”も大きなテーマです。

3人の子どもたちの成長とともに変化していく家族のかたち、その中で親としてどのように向き合い、手を放していくのかといった視点を語ります。 子育てを終えつつある今だからこそ見えてきた気づきや、これからの家族との関係のあり方は、多くの方の心に響く内容となるでしょう。

さらに本講座では、これからの人生との向き合い方にも焦点を当てます。

異文化の中で暮らしてきた経験を踏まえながら、変化を受け入れ、楽しみつつ自分らしく生きるためのヒントをお届けします。 ライフステージが変わっていく中で、しなやかに暮らしを整え、前向きに歩み続ける姿にも注目です。

★会場特典

中村江里子さんと一緒に集合写真撮影、後日、画像をプレゼント（データ）



★中村江里子さんへの質問募集中！（7/10締切）

https://forms.gle/FQz6JWLLbG3zVraY8

中村江里子流 その後の「愛しのパリ」 ― 暮らし・家族・これから

講師：中村江里子

開催形式：教室・オンライン

開催日時： 2026年7月18日(土) 11:00～12:00

受講料：

教室 会員 ・一般（入会不要） 6,864円（税込）

オンライン 会員・一般（入会不要）4,400円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

詳細URL：

教室：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334553.html

オンライン：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335358.html