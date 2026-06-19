「『文豪ストレイドッグス わん！２』 POP UP STREET in 花川戸助六商店街」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『文豪ストレイドッグス わん！２』のイベント、「『文豪ストレイドッグス わん！２』 POP UP STREET in 花川戸助六商店街」を開催いたします。

今回のイベントでは、『文豪ストレイドッグス わん！２』より「浴衣で食べ歩き」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、イベント購入特典の配布などを予定しております。

「『文豪ストレイドッグス わん！２』 POP UP STREET in 花川戸助六商店街」

開催期間：2026年7月3日（金）～7月20日（月・祝）

開催場所：花川戸助六商店街、他

▼キャンペーン特設サイト

https://event.amnibus.com/bungo-stray-dogs-wan-hanakawadosukeroku/

※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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【イベント概要】

本イベントでは、様々な企画で商店街を盛り上げます。

■商店街利用キャンペーン

イベント期間中、花川戸助六商店街の対象店舗にて、1会計で1,000円（税込）以上お買い物いただいた方へ、先着で「特典クリアファイル（全1種：描き下ろし集合）」を1枚プレゼントいたします。

※特典対象店舗はイベント特設サイトをご確認ください。

https://event.amnibus.com/bungo-stray-dogs-wan-hanakawadosukeroku/

※特典配布は1会計1回とさせていただきます。1,000円（税込）ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※レシートの合算は出来かねます。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※企画内容・特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

■商店街スタンプラリー

イベント期間中、花川戸助六商店街でスタンプラリーを楽しめるキットを販売いたします。

すべてのスタンプを集めて、特設POP UP SHOPにてクリア報告をした方へは「ブロマイド（全1種）」を1枚プレゼントいたします。

▼スタンプラリー販売概要

・販売価格：770円（税込） ※1会計につき5個までご購入可能

・販売場所：特設POP UP SHOP（台東区花川戸1-13-13 Cafeオカオカ 2F）

・販売・受付・クリア報告時間：11:00～18:00

※7月3日（金）～7月5日（日）の入店制限期間中、スタンプラリーはWEB整理券なしでのご購入が可能です。

※スタンプラリーキットの販売はオリジナルグッズ購入特典配布条件の対象外になります。

※スタンプラリーキット、クリア景品は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※お支払いは現金またはキャッシュレス決済（クレジットカード、電子マネー、コード決済）のご利用が可能です。

■街頭装飾

イベント期間中、花川戸助六商店街の各所で装飾を展開いたします。

描き下ろしイラストのキャラクターパネルやのぼりなどを掲出いたしますので、ぜひ散策をお楽しみください。

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【オリジナルグッズ】

特設POP UP SHOPにて、コラボイラストを使用したオリジナルグッズを先行販売いたします。

・販売場所：特設POP UP SHOP（台東区花川戸1-13-13 Cafeオカオカ 2F）

・販売時間：11:00～18:00

■POP UP SHOPへのご入店について

7月3日（金）～7月5日（日）の3日間にオリジナルグッズ販売では、混雑緩和のために事前入店予約制による時間帯ごとの入店制限を実施させていただきます。

ご入店の内容は諸般の事情により、変更となる場合がございます。

※7月3日（金）～7月5日（日）の入店制限期間中、スタンプラリーはWEB整理券なしでのご購入が可能です。

▼事前入店予約申込方法

事前入店予約はチケット予約サービス「livepocket(ライブポケット）」にて、6月19日（金）18:00より先着順にて受付開始予定です。

※事前入店予約のお申し込みにはlivepocketの登録（無料）が必要です。

▼事前入店予約情報

・事前入店予約入場対象日：7月3日（金）～7月5日（日）

・配布ページ公開＆WEB整理券予約開始日：6月19日（金）18:00

・配布ページ

7月3日（金）入店 https://livepocket.jp/e/p48n4

7月4日（土）入店 https://livepocket.jp/e/0gz5z

7月5日（日）入店 https://livepocket.jp/e/p7dd0

▼事前入店予約時の申し込み注意事項

・お1人様1枠までのお申込みとなります。一度に複数回のお申し込みはできません。

・お1人様1日1会計となります。別の時間帯のチケットをお持ちの場合でもお会計をお断りさせていただく場合がございますので予めご注意ください。

・不正などが発覚した場合は入店をお断りさせていただく場合がございますので予めご注意ください。

・事前予約申込は、販売する商品の購入をお約束するものではございません。当日の状況によっては、お品切れが発生する場合もございますのであらかじめご了承ください。

▼WEB整理券について

入店予約をされた方は、ご本人のスマートフォンにてWEB整理券を確認させていただきます。

当日、LivePocket-Ticket-アプリまたはブラウザから、WEB整理券のQRコードをご提示ください。

スタッフが持つ端末で認証させていただきます。

当日印刷したWEB整理券(QRコード)での入店はできませんのであらかじめご了承ください。

▼当日ご入店までの流れ

WEB整理券に記載の入店時間までにPOP UP SHOPまでお越しください。

ご入店の際に、WEB整理券の認証確認(チケットもぎり)を行いますので、ご自身のスマートフォンをお持ちください。

※印刷したWEB整理券でのもぎりは出来かねますのでご了承ください。

※入店時間を過ぎた場合、ご入店いただけません。あらかじめご了承ください。

※店内の混雑状況によっては、ご入店をお待ちいただく場合がございます。

※WEB整理券に記載されている日付・入店時間のみ有効です。

※お客様都合による入店日・入店時間の変更はできません。

※いかなる場合でもWEB整理券の再発行はいたしません。

※WEB整理券は1枚につき、WEB整理券に記載された利用登録者1名様1回限り有効です。

※携帯電話(スマートフォン)の紛失・破損・データを消失した場合、WEB整理券の再発行はできません。

※WEB整理券使用後の再入店はできません。

※天災・疫病の蔓延・不慮の事故などやむを得ない事情により、ショップまたは施設が休業となった場合、休業となった日付のWEB整理券は無効となります。(他の日付の代替WEB整理券の発行はいたしません)。なお、その場合の来場にかかわる費用(交通費・宿泊費など)はいかなる理由におきましても補償いたしかねます。

▼同伴者入店について

小さなお子様の付き添いの保護者の方、未就学児をお連れの保護者の方、身体障がい者の付き添いの方は当日現地にてスタッフまでお申し出ください。

未就学児または小さなお子様が入店ご希望の場合は、保護者の方のお名前でお申し込みください。(お申込みいただいた保護者の方ご本人が当日必ずご来場ください)。

※上記いずれの場合も付き添いをされる方の人数はお1人様までとなります。また、お会計は1回限り、購入制限がある商品はお1人様分のみのご購入とさせていただきます。

※小学生、中学生のお子様でスマートフォン・タブレットをお持ちでない方も同伴者のスマートフォンで同伴入店可能となります。

▼当日ご来店の注意事項

・当日体調不良の方は来店をお控えいただきますよう、宜しくお願いいたします。

・お買い物時間の短縮にご協力お願いいたします。

・店内では他のお客様との一定間隔をお取りいただきますようお願いいたします。

・店舗周辺での滞留はご遠慮いただきますよう、宜しくお願いいたします。

・入店制限対応は状況により変更の可能性がございます。

■オリジナルグッズ購入特典

イベントグッズ購入特典として、POP UP SHOPにて関連グッズを1会計につき2,000円（税込）お買い上げごとに「特典ポストカード（全6種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※「特典ポストカード（全6種）」の絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※スタンプラリーキットの販売はオリジナルグッズ購入特典配布条件の対象外になります。

■イベント会場、「AMNIBUS」&「アニメイト」限定BOX購入特典

本イベント限定、「AMNIBUS」&「アニメイト」限定で、次の商品を1BOX購入につき1点、先着で特典グッズをプレゼントいたします。

・描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. トレーディンググリッター缶バッジ

※BOX購入特典はイベント会場と、「AMNIBUS」、「アニメイト」で異なる絵柄になります。

※単品購入の場合にはBOX購入特典は付属いたしません。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

トレーディング商品 BOX購入特典の詳細はこちら

https://event.amnibus.com/bungo-stray-dogs-wan-hanakawadosukeroku/

■イベント販売グッズ情報

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. トレーディンググリッター缶バッジ（全12種）

単品：605円（税込）/BOX：7,260円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. トレーディングブロマイド（全15種）

単品：275円（税込）/BOX：4,125円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. トレーディングAni-Frame（全15種）

単品：275円（税込）/BOX：4,125円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. トレーディングアクリルネームプレート（全9種）

単品：660円（税込）/BOX：5,940円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. トレーディングダイカットステッカー（全12種）

単品：550円（税込）/BOX：6,600円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. トレーディングミニ色紙（全9種）

単品：660円（税込）/BOX：5,940円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. アクリルスタンド（全6種）

価格：各1,650円（税込）

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. 100mm缶バッジ（全6種）

価格：各715円（税込）

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー（全6種）

価格：各990円（税込）

▼描き下ろし 浴衣で食べ歩きver. B8硬質ケース（全6種）

価格：各660円（税込）

※価格は全て税込です。

※トレーディング商品はランダムタイプとなります。絵柄は選べません。

※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては「購入制限について」をご確認ください。

※お客様のご来店状況により、整理券配布等を実施する場合がございます。

※お支払いは現金またはキャッシュレス決済（クレジットカード、電子マネー、コード決済）のご利用が可能です。

※レジ袋は有料となります。

※購入特典の「特典ポストカード（全6種）」の絵柄は選べません。

※購入特典は1会計ごとの配布となります。レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※スタンプラリーキットの販売はオリジナルグッズ購入特典配布条件の対象外になります。

※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。

※一部商品を除き、「AMNIBUS」「アニメイト」等にて事後通販を予定しております。事後販売情報については決定次第、各ECサイトにてお知らせいたします。

※一般販売での展開も予定しております。

※販売状況等によって一日の販売上限を設ける場合や、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

※購入後、売店内での長時間の滞在は他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

■購入制限について

下記の通りに購入制限を設けさせていただきます。

・トレーディング商品は、各種お一人様1会計につき2BOX、もしくは2BOX分の種類数まで。

・オープン商品は、各種お一人様1会計につき2個まで。

※販売状況等によって、購入制限を変更させていただく場合がございます。

※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

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【Xキャンペーン情報】

「『文豪ストレイドッグス わん！２』 POP UP STREET in 花川戸助六商店街」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト&「AMNIBUS公式アカウント」をフォローすることで、抽選で1名様に「特典ポストカード（全6種）」コンプリートセットをプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」：https://x.com/AMNIBUS

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▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

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【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： info@armabianca.com

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