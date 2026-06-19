サーモス新作キャリーループ付きマグを1点から作成！オリジナルプリント.jpで提供開始

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)」は、2026年6月18日（木）よりサーモスの新商品「真空断熱ケータイマグ JOS-551(https://originalprint.jp/bottle/THERMOS%20%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%96%AD%E7%86%B1%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B0%20JOS-551?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)/751(https://originalprint.jp/bottle/THERMOS%20%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%96%AD%E7%86%B1%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B0%20JOS-751?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)」の取り扱いを開始いたしました。

本製品は、ロータリーUVインクジェットや透明UV硬化インクジェットプリント技術を用いることで、高精細なフルカラー印刷や独自の質感表現を施したオリジナルマイボトルを1点から制作できるサービスを提供します。

持ち運びに便利なサーモスマグに、1点から高精細なオリジナルプリントが可能に

■ 高精細な印刷技術「ロータリーUV」と「透明UV硬化インクジェット」

サーモスのボトル本体に対し、360度美しくフルカラー印刷ができる「ロータリーUVインクジェット」および、デザインに立体的なアクセントや光沢感を加えることができる「透明UV硬化インクジェットプリント」に対応。企業のブランドロゴや複雑なキャラクターイラスト、写真データなども色鮮やかに再現し、プレミアム感のある仕上がりを実現します。

左：ロータリーUVインクジェット 右：透明UV硬化インクジェットプリント

■ 優れた機能性を備えたサーモス最新魔法びん

「JOS-551」と「JOS-751」は、飲み頃の温度を長時間キープする真空断熱構造を搭載。

片手で扱えるワンタッチオープン構造でお手入れも簡単な上、オフィス内の移動やアウトドアレジャーに最適なキャリーループがついており、現代の多様なライフスタイルにマッチします。

■ 1点からの小ロットから大ロットまで、Webで簡単デザイン・入稿

専門的なソフトがなくても、ブラウザ上の「デザインツール」を使うことで、写真やロゴをアップロードし、仕上がりプレビューを確認しながら誰でも簡単に注文できます。

個人のプレゼントやマイボトルといった1点ものの制作から、法人の販促ノベルティやイベントグッズといった大ロット生産まで柔軟に対応します。

THERMOS 真空断熱ケータイマグ JOS-551THERMOS 真空断熱ケータイマグ JOS-751

【商品概要】

商品名：

THERMOS 真空断熱ケータイマグ JOS-551(https://originalprint.jp/bottle/THERMOS%20%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%96%AD%E7%86%B1%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B0%20JOS-551?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)

THERMOS 真空断熱ケータイマグ JOS-751(https://originalprint.jp/bottle/THERMOS%20%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%96%AD%E7%86%B1%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B0%20JOS-751?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)

受注開始日：2026年6月18日（木曜日）

価格：5,280円～（税込・プリント代込）

対応プリント方法：ロータリーUVインクジェット(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoUVRotaryinkjet?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)、透明UV硬化インクジェットプリント

素材：

内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)

ループ・フタ・せん本体・飲み口/ポリプロピレン

フタパッキン・せんパッキン/シリコーンゴム

最小ロット：1点から注文可能

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

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▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_THERMOS)