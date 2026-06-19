株式会社AttendMe

人気VTuber「てんさいみゆち」のオリジナル限定グッズが当たる！オンラインくじ「TaPrize」に登場決定

「てんさいみゆち」コラボは6月19～7月13日の期間で開催

株式会社AttendMe（本社：東京都千代田区）が運営するオンラインくじサービス「TaPrize（タップライズ）」は、人気VTuber「てんさいみゆち」とのコラボレーションくじを2026年6月19日より販売開始致します。全27点・7カテゴリーの豪華グッズなど、「TaPrize」でしか手に入らないオリジナル限定グッズが一挙ラインナップ。どのグッズも本コラボのためだけに制作されたTaPrize限定品であり、入手できるのはくじを通じてのみです。

■ TaPrize（タップライズ）とは

「TaPrize（タップライズ）」は、VTuber・クリエイター・アニメIPとのコラボレーションによるオリジナル限定グッズを、オンラインくじ形式でお届けするサービスです。グッズの企画・デザイン・製造・販売・発送まで全工程をワンストップでサポートしており、初めてグッズ展開に挑戦するクリエイターも安心してご利用いただけます。

年間タイアップ数150件・年間販売グッズ5,000種類以上・タイアップVTuber年間1,500名以上の実績を持ち、多くのクリエイターから支持されるオンラインくじサービスです。

【ハズレなし】TaPrizeはすべてのくじにハズレがなく、1回プレイするごとに必ずいずれかの賞品が当たります。また受注生産方式を採用しているため売り切れが発生せず、販売期間中はいつでもお好きな回数プレイいただけます。

当選グッズはご自宅へ直接お届け。スマートフォン・PCから24時間いつでもプレイ可能です。

■ VTuber「てんさいみゆち」について

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Miyu_CT03

■ 販売概要

商品名：てんさいみゆち -TaPrize-

販売価格：1回 700円（税込）

販売期間：2026年6月19日～2026年7月13日

送料：全国一律 700円（税込） ※最大20個まで同梱対応

配送予定：販売期間終了後 約2ヶ月半

販売サイト：https://taprize.jp

■ 賞品ラインナップ（全27点・7カテゴリー）

今回のコラボくじでは、「てんさいみゆち」のオリジナルデザインによる限定グッズが7つのカテゴリーにわたってラインナップ。いずれも「TaPrize」限定グッズであり、このくじ以外では入手不可能な特別な一品です。お気に入りのグッズを手に入れるチャンスをお見逃しなく。

全27点の限定グッズが登場

【激レア賞】全1種

プレイマットがラインナップ。コレクター必見の最高レアリティです。

激レア賞：プレイマット

【特賞】全1種

メモリアルブックがラインナップ。

特賞：メモリアルブック

【A賞】全2種

マグカップがラインナップ。

A賞：マグカップ

【B賞】全3種

ミニアクキーがラインナップ。

B賞：ミニアクキー

【C賞～E賞】

C賞 全6種

D賞 全6種

E賞 全8種

■ TaPrizeの遊び方

スマートフォン・PCから簡単にご参加いただけます。

STEP1 TaPrize公式サイト（https://taprize.jp）にアクセス

STEP2 無料会員登録（メールアドレスで登録・約30秒）

STEP3 好きなコラボくじを選んでプレイ回数・支払い方法を選択

STEP4 オンラインでくじを引き、当選グッズを確認

STEP5 当選グッズは販売終了後 約2ヶ月半でご自宅へ直接お届け

■ VTuberキャスティング・タイアップのご相談はAttendMeへ

株式会社AttendMeは、国内3,000名以上のVTuberと契約関係にある、国内最大規模のVTuberプラットフォームです。所属・契約VTuberのSNSフォロワー総数は3,000万人超。グッズ販売・案件起用・イベント出演など、あらゆる形態でのVTuberタイアップを一気通貫でサポートしています。

自社ブランドのVTuberコラボを検討中の企業様・IPホルダー様は、ぜひお気軽にご相談ください。「TaPrize」を通じたコラボだけでなく、VTuber起用による広告・プロモーション施策全般についてもご提案可能です。

▼ AttendMe公式サイト・お問い合わせ

https://attendme.jp

■ TaPrizeはコラボパートナーを随時募集中

TaPrizeでは、VTuber・クリエイター・アニメIP・ゲームIPなど、あらゆるジャンルのクリエイターさんとのコラボレーションを随時募集しています。グッズの企画・デザイン・製造・販売・発送まで全工程をワンストップでサポートするため、初めてオリジナルグッズ展開に挑戦する方でも安心してご参加いただけます。コラボにご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

▼ お問い合わせはこちら

https://taprize.jp/inquiries/new

■ 会社概要

株式会社AttendMeは、SNSマーケティングを専門とする企業です。3,000名以上のVTuberと提携し、SNSフォロワー総数3,000万人超のネットワークを活かしたインフルエンサーマーケティング事業「AttendMe」と、クリエイターのオリジナルグッズを販売するオンラインくじ「TaPrize」を運営しています。親会社は東証グロース上場の株式会社コマースOneホールディングス（証券コード：4496）。

会社名 ：株式会社AttendMe

所在地 ：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-2-8 赤塚ビル7F

設立 ：2018年7月

資本金 ：3,000万円

事業内容 ：VTuberインフルエンサーマーケティング「AttendMe」の運営 ／ オンラインくじサービス「TaPrize」の運営

コーポレートサイト：https://attendme.jp

TaPrize公式サイト ：https://taprize.jp