【ＦリーグTV × ニコニコ生放送】 6月22日（月）「立川vs長野」を無料ライブ配信！【メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１】

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一般社団法人日本フットサルトップリーグ


一般社団法人日本フットサルトップリーグは、2026-27シーズンのパートナーである株式会社ドワンゴが運営する日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生配信』にて、メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１の各節1試合を無料ライブ配信いたします（※1）。


第4回は「立川アスレティックFC vs ボアルース長野」の一戦を配信いたします。


※1 Ｆリーグ公式動画配信サービス『ＦリーグTV』の映像を供給します


■第4回 無料ライブ配信は「立川vs長野」


日付：6月22日（月）


対象試合：第3節「立川アスレティックFC vs ボアルース長野」


キックオフ時間：12:00～


会場：アリーナ立川立飛


チケット情報：https://tachikawa-athletic.jp/2026/06/622metlife/


『ニコニコ生放送』：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350618876(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350618876)


『ＦリーグTV』でも無料配信：https://fleague.stores.play.jp/lives/2b914608-77bd-4d5e-9366-c39635bd15bb


■日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生放送』




運営者：株式会社ドワンゴ
設立 ：1997年8月
代表取締役社長：夏野 剛
URL：https://live.nicovideo.jp/


■男女Ｆリーグを全試合配信！


公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
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価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)