【ＦリーグTV × ニコニコ生放送】 6月22日（月）「立川vs長野」を無料ライブ配信！【メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１】
一般社団法人日本フットサルトップリーグは、2026-27シーズンのパートナーである株式会社ドワンゴが運営する日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生配信』にて、メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１の各節1試合を無料ライブ配信いたします（※1）。
第4回は「立川アスレティックFC vs ボアルース長野」の一戦を配信いたします。
※1 Ｆリーグ公式動画配信サービス『ＦリーグTV』の映像を供給します
■第4回 無料ライブ配信は「立川vs長野」
日付：6月22日（月）
対象試合：第3節「立川アスレティックFC vs ボアルース長野」
キックオフ時間：12:00～
会場：アリーナ立川立飛
チケット情報：https://tachikawa-athletic.jp/2026/06/622metlife/
『ニコニコ生放送』：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350618876(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350618876)
『ＦリーグTV』でも無料配信：https://fleague.stores.play.jp/lives/2b914608-77bd-4d5e-9366-c39635bd15bb
■日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生放送』
運営者：株式会社ドワンゴ
設立 ：1997年8月
代表取締役社長：夏野 剛
URL：https://live.nicovideo.jp/
■男女Ｆリーグを全試合配信！
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価格：月額2,200円（税込）
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