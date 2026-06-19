6月28日(日)開催「KING OF PRISM」シリーズ10周年および最新作公開1周年を記念したスペシャルイベントを「ミクチャ」で生配信決定！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」は、2026年6月28日(日)に京王アリーナTOKYOにて開催されるイベント「KING OF PRISM Pretty Boys SPECIAL THANKS PARTY！」と「KING OF PRISM SUPER LIVE Prism☆Tours！」を生配信いたします。現在、アーカイブ視聴付きのオンライン視聴チケットを販売中です。

◆チケット詳細はこちら: http://kinpri-event.mixch.tv/

■イベントについて

「KING OF PRISM Pretty Boys SPECIAL THANKS PARTY！」と「KING OF PRISM SUPER LIVE Prism☆Tours！」は、「KING OF PRISM」シリーズ10周年とシリーズ最新作「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」(通称:キンツア)の公開1周年を記念したスペシャルイベントです。

昼の部として開催される「KING OF PRISM Pretty Boys SPECIAL THANKS PARTY！」は、史上最大規模のキンツア本編のスペシャル上映イベントです。出演キャストによるコメンタリーの他、上演後はアフタートークもあり、煌めきに満ちたプリズム☆ツアーズをお届けします。

夜の部として開催される「KING OF PRISM SUPER LIVE Prism☆Tours！」は、キンツア劇中に登場した楽曲で贈る約6年ぶりとなるファン待望のスーパーライブです。「KING OF PRISM」のお馴染みの楽曲に加え、プリティーシリーズからキンツアに登場するプリティーボーイズの楽曲も披露され、“ありがとう”と“ダイスキ”と、プリズムの煌めきいっぱいのいいぜ！なステージをお届けします。

◆イベント名

昼の部:KING OF PRISM Pretty Boys SPECIAL THANKS PARTY！

夜の部:KING OF PRISM SUPER LIVE Prism☆Tours！

◆出演者【昼の部・夜の部】

寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬、

蒼井翔太、武内駿輔、小林竜之、森久保祥太郎、中山咲月、

山下誠一郎、土田玲央、河合健太郎、鵜澤正太郎、橘龍丸、梶原岳人、田丸篤志

MC:大橋隆昌(昼の部のみ)

※出演者は変更になる場合がございます。

◆企画・主催

エイベックス・ピクチャーズ株式会社

◆権利表記

(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / KING OF PRISM Project

■「ミクチャ」配信限定映像が付属するチケットも発売！

「ミクチャ」視聴チケットには当日の生配信に加えてアーカイブ視聴が付き、公演終了後から2026年7月12日(日)23:59まで何度でも映像をお楽しみいただけます。「ミクチャ」もしくはチケットぴあからお買い求めいただけ、全券種共通で「ミクチャ」視聴チケット限定のキービジュアル入りデジタルピクチャーが付いてきます。

また、本公演では通常の配信視聴チケットに加え、「配信限定特典付きコンプリートチケット」も発売します。ステージ全景映像やSePTENTRIONキャストによる公演直後コメント映像など、ファン必見の内容となります。

【「ミクチャ」視聴チケットの購入について】◆配信日時

昼公演: 2026年6月28日(日) 14:30開演

夜公演: 2026年6月28日(日) 18:30開演

※視聴ページは、各公演30分前からのご案内を予定しております。

◆チケット販売期間

2026年6月19日(金)18:00～2026年7月12日(日)18:00まで

◆チケット種別/価格

１.昼の部配信チケット 4,400円(税込)

２.夜の部配信チケット 5,500円(税込)

３.通しチケット 8,800円(税込)

４.配信限定特典付きコンプリートチケット 11,000円(税込)

※全券種共通でキービジュアル入りデジタルピクチャーが付いてきます。

※別途システム利用料として440円(税込)をいただきます。

※「３.通しチケット」「４.配信限定特典付きコンプリートチケット」は、昼の部、夜の部のどちらもご視聴いただけます。

「４.配信限定特典付きコンプリートチケット」の特典について

映像は後日「ミクチャ」にてご視聴いただけます。特典内容は変更になる可能性がございますので予めご了承ください。

《特典内容(予定)》

・SePTENTRIONキャストによる公演直後コメント映像

・全景映像(昼の部、夜の部)

◆販売ページ

ミクチャ : http://kinpri-event.mixch.tv/

チケットぴあ : https://w.pia.jp/t/kingofprism-superlive/

※配信チケットの購入に関するお問合せは各プレイガイドまでお願いいたします。

◆アーカイブ視聴期間

公演終了後準備でき次第～2026年7月12日(日)23:59まで

※上記時間以降のアーカイブ配信(見逃し配信)はございません。

※アーカイブ配信は各公演終了後、準備が整い次第の配信開始予定になります。

◆配信の流れ

PCでの視聴方法はこちら : https://mixch.tv/liveview/pc_viewing_guide

アプリでの視聴方法はこちら : https://mixch.tv/liveview/sp_viewing_guide

《ご視聴に関する問い合わせ》

ミクチャ問い合わせ窓口: mixch_liveview_info@donuts.ne.jp

《配信に関する注意事項》

※内容は予告なく変更になる可能性があります。

※チケットのご購入前に、配信ライブ視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうか必ずご確認ください。

※チケットご購入後のイベント延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※お客様が誤ってチケットを重複購入された場合でも、キャンセル・変更・払い戻しはできません。

※インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、イベントの一時中断・途中終了の可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。

※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねます。

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。

※本イベント・配信の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる画面録画・撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※配信ライブ映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信映像を流すことを含みます。

※本イベントは予告なく変更、中止になる可能性がございます。

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/d03003k

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/