『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（(C)GuP MottoLoveLove Projekt）のLINEスタンプを配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））

LINE STORE：https://line.me/S/sticker/34407325

■『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』とは

こんなに青春しているなんて、まるで女子高生みたい――!?

『ガールズ＆パンツァー』の大人気スピンオフコミック『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（著者：弐尉マルコ）がついにアニメ化！

大洗女子チームをはじめ、戦車道にトコトン邁進する学生たち（や周囲の愉快な人々）の知られざる日常と学園同士の交流にググっとフォーカス！

監督に下田正美（『ゼーガペイン』シリーズ 他）、シリーズ構成・脚本に木村暢（『コードギアス 奪還のロゼ』 他）を迎え、アニメーション制作はP.A.WORKS（『SHIROBAKO』 他）とアクタス（『ガールズ＆パンツァー』 他）が共同で担当！

わちゃっとにぎやか、にっこり爽やか。彼女たちをもっと好きになる、一大作戦の始まりです！

【アニメ公式HP】https://gup-mottolovelove.jp/

【アニメ公式X】https://x.com/garupan_love2

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上