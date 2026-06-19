『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボ決定!「夏の秋葉原電気街まつり 2026」が6月26日（金）より開催!!

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株式会社あきPro.

秋葉原電気街振興会(東京都千代田区、会長：小野 一志)では、2026年6月26日(金)～


2026年7月26日(日)までの31日間、『夏の秋葉原電気街まつり 2026』を開催いたします。



夏の秋葉原電気街まつり 2026 キャンペーンサイト　https://akiba.or.jp/denkigai2026summer/





《『夏の秋葉原電気街まつり 2026』について》


１.『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコンテンツコラボが決定!!



4th seasonが絶賛放送中の人気アニメとのコラボを実施


素敵なビジュアルと共に、秋葉原電気街まつりを盛り上げます。



２.対象店舗にて3,000円（税込）以上お買い上げの方に、その場でクジを1枚引いていただき
ご当選した100名様に「10,000円分のお買物券」、1000名様に「3,000円分のお買物券」、500名様に「リゼロオリジナルポスター」、抽選参加者 40,000名様に「リゼロ特製うちわ」をプレゼントいたします。
さらにX（旧Twitter）を活用したキャンペーンにて、抽選で10名様に秋葉原中央通りスペシャルフラッグを、抽選で3名様にサイン入りポスターをプレゼントいたします。



３.6月27日（土）にはミスアキバ2026グランプリ「音瀬ミユ（おとせみゆ）」さんとの店頭PRを
実施いたします。



秋葉原電気街にお越しいただいたお客様に、お買物を楽しんでいただける企画を実施いたします。





《夏の秋葉原電気街まつり 2026 キャンペーン概要》


◆ポイント(1)


抽選で100名様に『金賞：10,000円分のお買物券』


1000名様に『銀賞：3,000円分のお買物券』をプレゼント


抽選で500名様に『特別賞：リゼロオリジナルポスター』をプレゼント



キャンペーン期間中の対象店舗にて3,000円（税込）以上お買い上げのお客様には、クジを１枚引いていただきます。


「金賞」「銀賞」の当たりが出ればキャンペーン参加店でお買物券としてご使用いただけるほか、「特別賞」が出るとオリジナルポスターをプレゼントいたします。







◆ポイント(2)


抽選キャンペーン参加者全員に記念品をプレゼント
「Re:ゼロから始める異世界生活」特製うちわ



コラボコンテンツ「Re:ゼロから始める異世界生活」をデザインした特製うちわを抽選キャンペーン
参加者全員にプレゼントいたします。


※なくなり次第終了となります。










◆ポイント(3)


秋葉原電気街まつり中央通りスペシャルフラッグを10名様に、小林裕介さん、高橋李依さんのサイン入りポスターを3名様にプレゼント



6月26日（金）～7月26日（日）の期間内にて


１.秋葉原電気街振興会のアカウント(@akiba_denkigai(https://x.com/akiba_denkigai)) をフォロー


２.キャンペーン企画ポストをリポスト



上記応募条件にて応募者の中から抽選で計13名様にプレゼントいたします。




《秋葉原電気街まつり オススメ最新家電》




《ミスアキバ2026 店頭プロモーション》
6月27日（土）ミスアキバ2026グランプリ「音瀬ミユ」キャンペーンのPRとして一部対象店舗を巡回いたします。





【秋葉原電気街まつり公式マスコットキャラクター】


★AKIBeAr（アキベア）


　秋葉原の街に現れる謎のクマ。


　AKIBAのAの形をしたシルエットと、胸に刻まれたイナズマがトレードマーク。


　名前の中に‟AKIBA”が入っていることを誇りに思っているらしい。


★GINnYan（ギンにゃん）


　AKIBAの裏事情にも詳しく、おしゃべりだけど頼りになる


　姉御肌にゃんこ。


　言葉使いは荒いがアイドル好き！おしゃれで買い物好き。


　名前の由来はイチョウ並木の銀杏よりきているらしい。