『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボ決定!「夏の秋葉原電気街まつり 2026」が6月26日（金）より開催!!

株式会社あきPro.

秋葉原電気街振興会(東京都千代田区、会長：小野 一志)では、2026年6月26日(金)～

2026年7月26日(日)までの31日間、『夏の秋葉原電気街まつり 2026』を開催いたします。

夏の秋葉原電気街まつり 2026 キャンペーンサイト https://akiba.or.jp/denkigai2026summer/

《『夏の秋葉原電気街まつり 2026』について》

１.『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコンテンツコラボが決定!!

4th seasonが絶賛放送中の人気アニメとのコラボを実施

素敵なビジュアルと共に、秋葉原電気街まつりを盛り上げます。

２.対象店舗にて3,000円（税込）以上お買い上げの方に、その場でクジを1枚引いていただき

ご当選した100名様に「10,000円分のお買物券」、1000名様に「3,000円分のお買物券」、500名様に「リゼロオリジナルポスター」、抽選参加者 40,000名様に「リゼロ特製うちわ」をプレゼントいたします。

さらにX（旧Twitter）を活用したキャンペーンにて、抽選で10名様に秋葉原中央通りスペシャルフラッグを、抽選で3名様にサイン入りポスターをプレゼントいたします。

３.6月27日（土）にはミスアキバ2026グランプリ「音瀬ミユ（おとせみゆ）」さんとの店頭PRを

実施いたします。

秋葉原電気街にお越しいただいたお客様に、お買物を楽しんでいただける企画を実施いたします。

《夏の秋葉原電気街まつり 2026 キャンペーン概要》

◆ポイント(1)

抽選で100名様に『金賞：10,000円分のお買物券』

1000名様に『銀賞：3,000円分のお買物券』をプレゼント

抽選で500名様に『特別賞：リゼロオリジナルポスター』をプレゼント

キャンペーン期間中の対象店舗にて3,000円（税込）以上お買い上げのお客様には、クジを１枚引いていただきます。

「金賞」「銀賞」の当たりが出ればキャンペーン参加店でお買物券としてご使用いただけるほか、「特別賞」が出るとオリジナルポスターをプレゼントいたします。

◆ポイント(2)

抽選キャンペーン参加者全員に記念品をプレゼント

「Re:ゼロから始める異世界生活」特製うちわ

コラボコンテンツ「Re:ゼロから始める異世界生活」をデザインした特製うちわを抽選キャンペーン

参加者全員にプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

◆ポイント(3)

秋葉原電気街まつり中央通りスペシャルフラッグを10名様に、小林裕介さん、高橋李依さんのサイン入りポスターを3名様にプレゼント

6月26日（金）～7月26日（日）の期間内にて

１.秋葉原電気街振興会のアカウント(@akiba_denkigai(https://x.com/akiba_denkigai)) をフォロー

２.キャンペーン企画ポストをリポスト

上記応募条件にて応募者の中から抽選で計13名様にプレゼントいたします。

《秋葉原電気街まつり オススメ最新家電》

《ミスアキバ2026 店頭プロモーション》

6月27日（土）ミスアキバ2026グランプリ「音瀬ミユ」キャンペーンのPRとして一部対象店舗を巡回いたします。

【秋葉原電気街まつり公式マスコットキャラクター】

★AKIBeAr（アキベア）

秋葉原の街に現れる謎のクマ。

AKIBAのAの形をしたシルエットと、胸に刻まれたイナズマがトレードマーク。

名前の中に‟AKIBA”が入っていることを誇りに思っているらしい。

★GINnYan（ギンにゃん）

AKIBAの裏事情にも詳しく、おしゃべりだけど頼りになる

姉御肌にゃんこ。

言葉使いは荒いがアイドル好き！おしゃれで買い物好き。

名前の由来はイチョウ並木の銀杏よりきているらしい。