杉原杏璃さんが『CAMEL』ラーニングアンバサダーに就任　投資リテラシー向上プロジェクトが始動

株式会社グローバルクラウドエステート

不動産クラウドファンディング『CAMEL』を運営する株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：河野勇樹）は、2026年6月9日、都内ホテルにて、「杉原杏璃 アンバサダー就任発表＆スペシャルトークセッション」を開催いたしました。

本イベントでは、タレント・株式投資家として活動する杉原杏璃さんの「CAMEL ラーニングアンバサダー」就任を発表するとともに、就任証書の授与および花束贈呈を行いました。

（左から）株式会社グローバルクラウドエステート 代表取締役 河野勇樹、『CAMEL』 ラーニングアンバサダー 杉原杏璃さん『CAMEL』 ラーニングアンバサダーに就任した杉原杏璃さんへ花束を贈呈

また、杉原杏璃さん、株式会社グローバルクラウドエステート代表取締役 河野勇樹、営業部長 武田章が登壇し、不動産クラウドファンディングをテーマとしたスペシャルトークセッションを実施いたしました。

（左から）株式会社グローバルクラウドエステート 代表取締役 河野勇樹、杉原杏璃さん（左から）株式会社グローバルクラウドエステート 営業部長 武田章、杉原杏璃さん、

近年、不動産クラウドファンディング市場は拡大を続ける一方で、「仕組みが難しい」「リスクが分かりづらい」「何を基準に投資判断をすればよいのか分からない」といった声も多く聞かれます。

『CAMEL』では、サービスの魅力だけでなく、投資判断に必要な仕組みやリスクについても正しく理解していただくことが重要であると考えています。

そこで今回、「投資を教える」のではなく、「投資家と同じ目線で専門家と一緒に学ぶ」ことをコンセプトに、杉原杏璃さんをラーニングアンバサダーとしてお迎えしました。

杉原杏璃さんには、「投資を勧める立場」ではなく、「投資家と同じ目線で学ぶナビゲーター役」として参画いただいており、今後も情報発信や学習コンテンツを通じて、不動産クラウドファンディングへの理解を深める取り組みを進めてまいります。





【『CAMEL』について】

『CAMEL』は、不動産特定共同事業法に基づき運営される不動産クラウドファンディングサービスです。

一口20,000円から不動産投資を始めることができ、会員登録から投資申込、運用状況の確認まで、すべてWEB上で完結します。

「人々の未来の利益と今の生活を豊かにする」を理念に、個人投資家の皆様がより身近に不動産投資へ取り組める環境づくりを進めています。

サービスサイト：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)





【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田