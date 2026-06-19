好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』よりアニメTシャツがAmazon Merch on Demand に登場！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、連載開始から40年を超えた今でも格闘漫画の金字塔として世代を超えて愛される「北斗の拳」の新作アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の新商品を2026年6月12日（金）よりAmazon社が展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand（マーチオンデマンド）」にて販売開始しました。

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https://www.amazon.co.jp/hokutonoken

アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は、絶賛Prime Videoにて世界独占配信、並びにTOKYO MX/BS11にて2026年4月10日(金)より放送中です。世紀末なTシャツは9デザインをご用意。世界各国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン）のAmazon購入が可能！

お好きなキャラクターにてお好みのカラーやサイズをお選びいただける自分だけの特別なTシャツを手に入れよう！

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※Amazon Merch on Demandとは：ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品を登録し、Amazon がお客様の注文を受けてから、その作品をTシャツなどの商品上にプリントしてお客様にお届けするオンデマンド・プリントサービスです。

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