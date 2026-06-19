KADOKAWAがコミックマーケット108に出展！ カドストでは本日より、一部商品の先行受注販売を開始、送料無料キャンペーンも合わせて実施中！

株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、コミックマーケット108（以下、C108）に企業出展。人気タイトルの限定・先行商品を発売します。KADOKAWA C108特設サイト（https://promo.kadokawa.co.jp/comiket/）では、ブース情報に加え、事前受注含む販売商品の情報も随時更新予定！

KADOKAWAブースでは「ラブライブ！シリーズ」『艦隊これくしょん -艦これ-』『Re:ゼロから始める異世界生活』『電撃萌王』など人気タイトルの限定・先行グッズを発売予定！ また、公式オンラインショップ「カドスト」では、会場にお越しになれない方にも購入いただけるよう、ブースで販売する一部の商品の先行受注を開始しました。対象商品の送料無料キャンペーンも実施中ですので、この機会をお見逃しなく。

＜ＫＡＤＯＫＡＷＡ C108出展情報＞

ブース：東京ビッグサイト西３・４ホール No.1161

期 間：2026年8月15(土)、16(日)

▽特設サイト

https://promo.kadokawa.co.jp/comiket/

▽KADOKAWAイベント情報X（@kadokawa_event）

https://x.com/kadokawa_event

※内容に関して、変更や中止となる場合があります

●カドストでC108先行受注開始！ 送料無料キャンペーンも実施中！

＜カドスト販売情報＞

名称：C108ＫＡＤＯＫＡＷＡブース オンライン in カドスト

期間：2026年6月19日(金)17時～2026年8月31日(月) 23時59分 予定

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eC108000/

※期間中、上限に達した商品はカドスト分のみ売切れ(受注終了)となります

※受注締切・お届け日は商品によって異なります

※一部商品が送料無料キャンペーン対象外となる場合がございます

詳しくはカドスト内C108特設ページをご確認下さい

◆カドスト概要

カドストはアニメのグッズやBlu-ray・DVD、最新のコミックやラノベなど様々なジャンルを豊富に取り揃えているKADOKAWA公式オンラインショップです。

公式ならではの限定特典付きの商品やオリジナル商品などを多数取り揃えております。

https://store.kadokawa.co.jp/

◆コミックマーケット108

名 称 ：コミックマーケット108

開催期間 ：2026年8月15(土) 10時30分～17時

2026年8月16(日) 10時30分～16時 予定

場 所 ：東京ビッグサイト東京国際展示場

主 催 ：コミックマーケット準備会

https://www.comiket.co.jp/