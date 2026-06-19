鶴巻啓太選手 2026-27シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ

いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、#28 鶴巻啓太 選手とのBリーグ2026-27シーズンの選手契約(継続)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。

#28 鶴巻 啓太（つるまき けいた）

鶴巻選手 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116683/table/176_1_069ef6b23d2417afff4121c1ac3f6a14.jpg?v=202606190651 ]

「この度、群馬クレインサンダーズに加入させていただくことになりました、鶴巻啓太です。

「ツル」と呼んでください！



まずは、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。



優勝というクラブの目標を達成するために、自分のすべてを懸けて戦います。

応援してくださるファンの皆さまに、コートで覚悟を示し、群馬という街に貢献できる存在になりたいと思っています。



そして、ぜひ自分のディフェンスに注目してください！



皆さまにお会いできる日を心から楽しみにしています。

応援よろしくお願いいたします。」

クラブ コメント

「鶴巻選手を群馬クレインサンダーズに迎えることができ、大変嬉しく思います。



鶴巻選手は、ディフェンス、ドライブ、フィジカルなプレーを強みとする選手です。特に、外国籍選手にもマッチアップできるディフェンス力は、私たちが目指すチームづくりにおいて非常に重要な要素だと考えています。



オフェンス面でも、力強いドライブからペイントタッチを生み出し、チームの得点機会を作り出してくれることを期待しています。

群馬クレインサンダーズが目指す頂点に向けて、鶴巻選手には自身の強みを最大限に発揮し、攻守両面でチームに必要な役割を果たしてくれることを期待しています。



ファンの皆さま、鶴巻選手への熱いご声援をよろしくお願いいたします。」