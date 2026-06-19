合格した卒業生10名が「本音」で語る--全国10校のIB認定校を訪問 ～IBアカデミーの無料進路相談会、参加校を追加募集～

株式会社Linksenpai

IB（国際バカロレア）に特化したオンライン個別指導塾を運営する株式会社Linksenpai（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉田志織）が展開する「IBアカデミー」は、現役IB生とその保護者を対象とした「IB卒業生による無料進路相談会」を、日本国内のIB認定校10校にて順次実施することを決定しました。

本イベントでは、旧帝国大学・早慶上智・国内医学部・海外トップ大学に進学したIB卒業生10名が登壇。IBスコアの活用法、志望校選び、出願エッセイ対策など、先輩ならではのリアルな体験談をもとにした発表とQ&Aセッションを行います。参加費は完全無料で、オンライン・対面・ハイブリッドの各形式に対応します。

■ この企画が生まれた背景

IBアカデミーの代表・講師は全員がIB卒業生です。「自分の受験期に、卒業生のリアルな話を聞く場があれば」--そんな原体験が、本企画の出発点です。

現役IB生から日々寄せられる相談の中でも特に多いのが、「どの大学を受けるべきか」「IBスコアは実際にどう使えるのか」「出願エッセイは何を書けばよいのか」といった、学校の進路指導だけでは答えにくい具体的な疑問です。

IBアカデミーはこれまで800家庭以上の受験支援に携わってきた知見を活かし、「先輩の声」を届ける場として本イベントを企画しました。

■ イベント概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154962/table/28_1_c81fbc3be8d9c128371c7c98bcd0fbcd.jpg?v=202606190651 ]■ 当日アジェンダ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154962/table/28_2_47b59c6a08952c388266095cc1cca0a8.jpg?v=202606190651 ]■ 参加校を募集しています

本イベントは、IB認定校の先生・進路担当者さまからのお申し込みをいただき、各校のスケジュール・ご要望に合わせて実施します。

▼ こんな学校に向いています

IBの受験期を迎える生徒に、先輩のリアルな体験談を届けたい進路指導の補完として、卒業生との交流の場を設けたい国内外の多様な進学先について情報提供したい

形式（オンライン・対面・ハイブリッド）や所要時間は、御校のご都合に合わせて柔軟に調整いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせは、下記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

E-mail：customersuccess@ib-academy.jp

■ IBアカデミーについて

「IBアカデミー」は、国際バカロレア（IB）に特化したオンライン家庭教師サービスです。IBディプロマプログラム（DP）の各科目に精通した講師陣が、生徒一人ひとりの目標や進路に合わせ た個別指導を提供しています。国内大学のIB入試対策から海外大学進学対策まで、IB取得者ならではの選択肢を最大限に引き出すサポートを行っています。

会社概要

社名：株式会社Linksenpai

代表取締役：吉田志織

事業内容：オンライン家庭教師事業

設立：2024年7月

本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

サービスサイト：https://www.ib-academy.jp/

コーポレートサイト：https://linksenpai.com/