Calvin Kleinがソウル・聖水（ソンス）に新たなライフスタイルストアをオープン

合同会社 PVHジャパン

Calvin Kleinは2026年6月18日(木)、ソウル・聖水（ソンス）に最新のライフスタイルストアをグランドオープンしたことを発表しました。アジアでも屈指の影響力を持つファッションおよびカルチャーの中心地において、ブランドのプレゼンスをさらに拡大します。

同ストアではオープンを記念したイベントが開催され、K-POPを代表するスターたちが来場しました。SEVENTEENのMingyu／ミンギュ、TOMORROW X TOGETHERのYeonjun／ヨンジュン、BABYMONSTERのAhyeon／アヒョンとRora／ローラが、最新のCalvin Kleinスタイルを着用して出席しました。

Mingyu

Yeonjun

Ahyeon／Rora

About the Store

ソウルのカルチャーとクリエイティブの中心地である城東区・聖水路67に位置する新店舗は、3フロア構成で、Calvin Kleinの象徴的なミニマルデザインと、地域特有のインダストリアルな雰囲気を融合させたカスタムデザインコンセプトを採用しています。

3階建ての店舗は、建物本来の構造を活かしながら、Calvin Kleinならではの温かみのあるモダンな美学を取り入れています。外観には大型のキャンペーンビルボードが設置され、入口にはブランドロゴ入りのフラッグが掲げられることで、Calvin Kleinの存在感を外装全体に広げています。店内に入ると、吹き抜けのダブルハイト・アトリウムが来店者を迎え、建築的なハイライトとなっています。厳選されたプロダクトディスプレイ、ソウルにインスパイアされた装飾要素、そして最新キャンペーンを映し出す2フロア分のデジタルスクリーンが融合し、訪れる人々を瞬時にCalvin Kleinの世界へと引き込みます。

この店舗では、ブランドのライフスタイル全体像を体現し、アイコニックなデニムとアンダーウェアを中心に、ライトアウターウェア、ニット、アクセサリー、シーズンのキーアイテムが展開されます。1階はデニム、2階はブランドの象徴であるアンダーウェアを中心に構成。両フロアでは、Calvin Kleinのアイコンアイテムを他のアパレルやアクセサリーと組み合わせてスタイリングし、シーズンの主要ルックを提案しています。3階にはスタイリング予約専用スペースと、より特別な顧客体験を提供するエリアが設けられています。

[Creative]

@leeoha.inc(https://www.instagram.com/leeoha.inc/)

[Photographer]

ROSTER

@_roster__(https://www.instagram.com/_roster__/)

Editorial Credits: Calvin Klein

Social:@calvinklein(https://www.instagram.com/calvinklein/)

【問い合わせ先】

カルバン・クライン カスタマーサービス

0120-657-889

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