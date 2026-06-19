灯白社、『STEINS;GATE』オーケストラコンサート『因果旋律のシンフォニー』名古屋公演にてオリジナルグッズを販売

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、2026年7月5日に開催される『STEINS;GATE 因果旋律のシンフォニー』に協賛し、会場にてオリジナルグッズの販売を行うことをお知らせいたします。

特設サイト：https://steinsgate-orchestra2026.com/nagoya/

『STEINS;GATE 因果旋律のシンフォニー』

『STEINS;GATE』の楽曲をフルオーケストラで楽しめる特別なコンサートです。

灯白社は本公演に協賛し、本公演の世界観に寄り添いながら、来場者の体験をより深めるグッズ展開を行います。

音楽と物語が重なり合う本公演において、ひとつの旋律のように調和し、その魅力をより深く感じていただける体験の創出に貢献してまいります。

【開催概要】

公演名 STEINS;GATE 因果旋律のシンフォニー

日時 2026年7月5日(日)

OPEN14:00／START15:00（終演予定17:00）

会場 愛知県芸術劇場コンサートホール

出演

指揮：志村健一

演奏：中部フィルハーモニー交響楽団

MC：今井麻美

スペシャルゲスト：いとうかなこ／Ayumu（Zwei）

特設サイト https://steinsgate-orchestra2026.com/nagoya/

【販売アイテム】

会場では、本公演にあわせて企画された新規アイテムに加え、昨年ドン・キホーテにて販売された『STEINS;GATE 15周年記念POPUP企画展』のアイテムも展開予定です。

本公演の記憶とともに楽しめるラインナップとして、作品の魅力をより身近に感じていただける商品をお届けいたします。松戸会場では灯白社販売商品の一部が完売となるなど、多くのお客様よりご好評をいただきました。

■灯白社新規販売商品

・レードジャケットTシャツ（チャコール）

・レードジャケットTシャツ（白）

・箔押しクリア色紙（全8種）

・箔押しアクリルボード

・メモリアルレコード（受注生産）

【松戸公演時物販エリアの様子】

【『STEINS;GATE』とは】

志倉千代丸企画・原作による、科学アドベンチャーシリーズ第2弾として、2009年10月15日に発売されたゲーム。秋葉原を舞台に描かれた、科学的な考察に基づくタイムリープを主軸にした濃密なストーリーや宮野真守、花澤香菜、関智一、今井麻美ら豪華声優陣の起用でも話題を集め、テレビアニメ化を機に世界的な人気コンテンツとなった。これまでコミカライズ、ノベライズはもとより、劇場アニメ化、舞台化、続編ゲームの発売やそのアニメ化などさまざまなメディアミックスを行なっており、発表から10年以上を経てもなお各種コラボレーションを実施。とどまることなく展開を広げている。

想定科学ADV『STEINS;GATE（シュタインズ・ゲート）』公式サイト：http://steinsgate.jp/

科学アドベンチャーポータルサイト：https://www.kagaku-adv.com/

権利表記：(C)MAGES./NITRO PLUS (C)MAGES./Chiyo St. Inc. (C)MAGES./NITRO PLUS

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/