【神奈川県小田原市】そらジローと木原 実氏（気象予報士）を「小田原市熱中症予防・防災啓発サポーター」に任命しました！

小田原市

日本テレビの天気予報マスコットキャラクターのそらジローと、気象予報士の木原 実氏を、このたび「小田原市熱中症予防・防災啓発サポーター」に任命しました。

任命式当日の様子小田原市熱中症予防・防災啓発サポーター任命式

令和8年6月9日（火）にそらジローと木原 実氏の任命式を行いました。

◆小田原市熱中症予防・防災啓発サポーターとは

小田原市の熱中症予防・防災に関する情報の発信、イベントへの参加などを通じて、市民への啓発活動を行政と連携して取り組んでいただくため、熱中症予防および防災について、さまざまな分野で活躍されている方を任命します。

今回、本サポーターとしてそらジローと木原 実氏を初めて任命しました。

なお、そらジローと木原 実氏は、令和7年7月に環境省の熱中症予防広報大使に任命されています。

■問い合わせ

小田原市福祉健康部健康づくり課（電話：0465‐47‐4723）