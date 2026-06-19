日本橋三越本店が19年ぶりに食品フロアをリフレッシュオープン！第一弾の洋菓子エリアには新たに9ショップが登場！44ショップに。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス画像はイメージです

日本橋の街と共に歩み、伝統・文化芸術・暮らしの文化をご提案してまいりました日本橋三越本店が

この度、19年ぶりに食品フロアを改装いたします。

第一弾として7月4日(土)に本館地下1階 洋菓子エリアをリフレッシュオープン。「 今日食べたくなるお菓子」をテーマに、新たに9ショップが登場し、44ショップに充実。儀礼ギフトから個々の好みに答えるパーソナルギフトへの顧客関心の変化に対応し、品揃えを充実。日常に寄り添う「ちょっと大切なおやつ」を豊富に取り揃えました。環境面でもメインの通路幅が広くなり、通路を増やす事で回遊性を高めたエリアに生まれ変わります。

詳細を見る :https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/foods/mitsukoshigourmet/feature/feature_list/2606/feature010.html

新たに登場する9ショップ

洋菓子エリアに新しく登場するのは9ショップ。三越日本橋本店限定品や手土産で贈る前に自分でもお試し出来る小分け商品を充実いたします。

※新館地下2階 出店ブランドのオープンは8月下旬以降の予定です。

■６月20日(土)オープン

■7月4日(土)オープン

＜リフェンリ＞＜パティスリーQBG＞＜パドゥドゥ＞＜ペイサージュ＞＜リビエール＞＜ブルディガラ＞＜27℃(ニジュウナナドシー)＞

■8月下旬以降(新館地下2階)

8月下旬オープン＜イクアリー＞今秋オープン＜アトリエうかい＞

今回の食品フロア改装にあたり、担当バイヤーの井上は「食べておいしいのは当たり前。その裏にある考えや背景まで伝えていくのが、日本橋三越の役割です。新しく生まれ変わった日本橋三越本店の洋菓子エリアで、そんなお菓子にぜひ出合っていただけたらと思っています。」

日本橋三越本店

営業時間：午前10時～午後7時

（食品・1階は午前10時～午後7時30分）

レストラン営業時間

本館：午前11時~午後7時（7階)

新館：午前11時～午後10時（地下1階、9階、10階)

※各階レストラン・喫茶は店舗により営業時間が異なりますので

事前にご確認のうえご来店ください。

住所

〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1

TEL

03-3241-3311

詳細を見る :https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html