「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」神奈川にて追加開催！まるますこっと通販も

株式会社スクウェア・エニックス

全国巡回中の「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」が、9月19日（土）～10月4日（日）に神奈川でのミニミュージアムが追加開催決定！神奈川会場にてフィナーレを迎えます。

「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」メインビジュアル【「まるますこっと」通販決定！】

会場での大好評を受け、まるますこっと５種の通信販売が早くも決定いたしました。

本日よりスクウェア・エニックス公式ショッピングサイト e-STOREにてご予約受付中です。

「妖怪学校の先生はじめました！」まるますこっと５種 通信販売

お客様お届け日：2026年11月下旬予定

予約ページ：https://sqex.to/8tH3T

※予約期間中であっても、お品切れになる可能性がございます。

※ミュージアム各会場でも販売いたします。

【妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム 開催概要】

◇会期・会場◇

■兵庫会場

開催期間：6月19日（金）～7月5日（日）

開催場所：神戸マルイ

■福岡会場

開催期間：7月31日（金）～8月9日（日）

開催場所：博多マルイ

■愛知会場（ミニミュージアム）

開催期間：8月22日（土）～8月30日（日）

開催場所：名古屋セントラルパーク

■神奈川会場（ミニミュージアム）

開催期間：9月19日（土）～10月4日（日）

開催場所：横浜スカイビル

※ミニミュージアムは他会場よりも展示が少ない催事です。

※ミニミュージアムではグッズ「田中まい直筆サイン入り複製原画」の販売はございません。

◇入場方法◇

『入場無料』

※ただし、ご入場に際して、事前のWEB抽選やWEB予約・整理券などによる入場制限をさせていただく場合がございます。 ご来場前に必ず公式HPをご確認ください。

※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。

※会場により、販売商品のラインナップや展示内容が変更になる場合がございます。

公式HP ：https://sqex.to/YOHAJI_M(https://sqex.to/YOHAJI_M)

公式X ：@SQEX_ComicGoods

◇作品情報◇

「妖怪学校の先生はじめました！」は月刊「Ｇファンタジー」にて連載中。

最新「妖怪学校の先生はじめました！」21巻＆21巻 特装版 小冊子付き発売中！

■作品紹介ページ

https://magazine.jp.square-enix.com/gfantasy/story/youkaigakkou/

■作品公式X

https://x.com/yohaji_official