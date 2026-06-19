【数量限定・予約受付中】芯まで甘くて柔らかい！収穫まで2～3年。沖縄県東村の自社農園から届ける、幻のパインの王様「ゴールドバレル」

沖縄特産販売株式会社

沖縄特産販売株式会社が運営する「沖縄シークヮーサー本舗」では、沖縄県東村の自社農園で育てた「ゴールドバレル」の予約を受け付けています。

ゴールドバレルとは？ 長い年月をかけて育まれた、希少なブランドパイン

ゴールドバレルは、沖縄県が20年という長い年月をかけて開発した、生食用のパインアップルです。

味わいの良さと大きさを兼ね備えたパインを目指して品種改良が進められ、2009年に「ゴールドバレル」として品種登録されています。

東村でも、地域の生産者と関係機関が協力し、試験栽培や栽培方法の研究、良質な苗の確保、出荷基準の整備などを進めてきました。

ゴールドバレルという名前は、ふっくらとした樽のような形と、熟した果実の美しい色合いに由来します。その魅力は、見た目の存在感だけではありません。平均糖度18度と他のパインとは一段階違う濃厚な甘みを持ち、果肉は柔らかく、果汁が豊富。芳醇で華やかな香りと、上品な味わいを楽しめます。芯まで柔らかく、余すところなく味わえることも特徴です。

一方で、ゴールドバレルは栽培に手間がかかり、収穫までに長い時間を要する品種です。現在も流通量は限られており、生産量は国産パインの中でもごく一部とされています。

長い年月をかけて育まれた、夏だけの希少な味わいです。

【プレスリリース公開記念】6/21（日）23:59まで、期間限定300円割引！

本プレスリリース公開を記念して、2026年6月19日（金）から6月21日（日）23:59までの3日間限定で、通常価格より300円割引で販売します。

対象商品は、大玉1玉入り（約1.7～2kg）と、2～3玉入り（合計約3.5～4kg）の2規格です。

■自社公式 商品ページでは、割引クーポンコードを入力してください。

クーポンコード：ゴールド

自社公式 商品ページ :https://www.4193honpo.jp/item/goldbarrel-pineapple-prt/?ad_code=prt

■楽天市場では期間限定で、通常価格より300円引きした価格で予約受付中です。

特別価格期間：（6月19日（金）記事公開後～6月21日（日）23:59まで）

楽天市場 商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/okitoku4193/5821001r/

【電話受注】

電話番号：0120-411-935

申込番号：[1165P]

※期間限定で通常価格より300円引きした価格で予約受付します。

特別価格期間：（6月19日（金）記事公開後～6月21日（日）18:00まで）

受付時間：平日9:00～20:00、土日祝9:00～18:00

商品規格１.

大玉1玉：約1.7～2kg

通常価格：5,500円（税込・送料無料）

期間限定価格：5,200円（税込・送料無料）

商品規格２.

2～3玉入り：合計約3.5～4kg

通常価格：7,980円（税込・送料無料）

期間限定価格：7,680円（税込・送料無料）

今回は、食べ頃を見極めて収穫したゴールドバレルを、沖縄県東村の自社農園から冷蔵便で直送します。数量限定のため、収穫状況やご注文状況によっては、予定より早く受付を終了する場合があります。

沖縄県東村の自社農園で育てています

ゴールドバレルを育てているのは、沖縄本島北部に位置する東村です。

東村は、「花と水とパインの村」として知られる自然豊かな地域。沖縄の強い太陽と豊かな自然の恵みを受けながら、自社農園で一玉ずつ丁寧に育てています。

▲沖縄県東村にある約一万坪の自社農場

ゴールドバレルという名前は、黄金色に輝く果実と、樽のようにふっくらとした姿に由来します。

一般的なパインが1玉約1～1.5kgであるのに対し、今回お届けするゴールドバレルは約1.7～2kg。手に取った瞬間に、ずっしりとした存在感を感じられる大玉です。

パインにも、一玉ずつ手作りの「日傘」を

ゴールドバレルは、大玉になる分、栽培が難しい品種です。

果実が大きく育つほど、重みによって倒れやすくなります。また、果皮が繊細で傷つきやすいため、収穫まで細やかな管理が欠かせません。

さらに、沖縄の強い日差しが長時間当たると、果実の表面が焼けたり、内部の品質に影響が出たりする場合があります。

そこで自社農園では、新聞紙で手作りした日傘を、果実一玉ずつに丁寧にかけています。

植え付けから収穫まで約2～3年。長い時間をかけて、一玉ずつ状態を確認しながら育てることで、夏にお届けするゴールドバレルを守っています。

収穫できるのは、夏の約1か月だけ

▲普段は農園で勤務していない社員も手伝いに赴き、1つ1つ日傘をかけます。

ゴールドバレルの収穫時期は、7月中旬から8月末までの約1か月です。

パインは、収穫後に追熟する果物ではありません。そのため、自社農園では畑で食べ頃を見極め、収穫後は冷蔵便で直送します。

今年は、大ぶりで外観の美しい果実が育っています。その中から、状態の良い果実を選び、青果としてお届けします。

収穫できる時期と数量には限りがあるため、予約状況や生育状況によっては、8月31日より前に受付を終了する場合があります。

芯まで柔らかく、果汁あふれる上品な甘み

▲クール便で農園から直送します。

カットすると広がるのは、芳醇で華やかな香り。果肉は柔らかく、芯まで食べられるほどの食感です。

口に含むと豊かな果汁が広がり、酸味よりも甘みが際立ちます。パイン特有の舌に残る刺激が穏やかなことも、ゴールドバレルの特徴です。

大玉で存在感があるため、ギフトとしても、ご家族やご友人と一緒に味わう夏の果物としてもおすすめです。

冷蔵便で届いた後は、なるべく早めにお召し上がりください。

商品概要

沖縄県東村産ゴールドバレル

商品規格１.

大玉1玉：約1.7～2kg

通常価格：5,500円（税込・送料無料）

期間限定価格：5,200円（税込・送料無料）

商品規格２.

2～3玉入り：合計約3.5～4kg

通常価格：7,980円（税込・送料無料）

期間限定価格：7,680円（税込・送料無料）

予約受付

現在、数量限定で予約受付中

※収穫状況およびご注文状況により、予定より早く受付を終了する場合があります。

発送予定

7月中旬より順次発送

沖縄県東村の自社農園から冷蔵便で直送します。

配送日時

お届け日の指定は承っておりません。

時間帯の指定は可能です。

※天候や生育状況により、発送時期が前後する場合があります。

保存方法

冷蔵でお届けします。到着後は、なるべく早めにお召し上がりください。

ご注文方法

■自社公式 商品ページでは、300円割引クーポンコードを入力してください。

クーポンコード：ゴールド

自社公式 商品ページ :https://www.4193honpo.jp/item/goldbarrel-pineapple-prt/?ad_code=prt

■楽天市場では期間限定で、通常価格より300円引きした価格で予約受付中です。

特別価格期間：（6月19日（金）記事公開後～6月21日（日）23:59まで）

楽天市場 商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/okitoku4193/5821001r/

【電話受注】

電話番号：0120-411-935

申込番号：[1165P]

※期間限定で通常価格より300円引きした価格で予約受付します。

特別価格期間：（6月19日（金）記事公開後～6月21日（日）18:00まで）

受付時間：平日9:00～20:00、土日祝9:00～18:00

沖縄シークヮーサー本舗について

「沖縄シークヮーサー本舗」は、沖縄特産販売株式会社が運営するECショップです。

沖縄県やんばる産シークヮーサー果汁100％商品「青切りシークヮーサー100プレミアム」をはじめ、沖縄の自然が育んだ食品や飲料を全国のお客様へお届けしています。

今回販売するゴールドバレルも、沖縄県東村の自社農園で育てた、夏限定の商品です。

沖縄の太陽の下で長い時間をかけて育った果実を、農園からお届けします。

公式サイト：https://www.4193honpo.jp/

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/okitoku4193/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1TUP3M0FJNCH6(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1TUP3M0FJNCH6)

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/4193honpo/?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-str

会社概要

会社名：沖縄特産販売株式会社

ショップ名：沖縄シークヮーサー本舗

所在地：沖縄県豊見城市豊崎3-84

【本件に関するお問い合わせ先】

沖縄特産販売株式会社

担当：通販部

電話番号：098-850-8953