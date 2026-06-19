S.T. DUPONT（エス・テー・デュポン）から、DCを代表する3人の象徴的なキャラクター ワンダーウーマン、キャットウーマン、ペンギン をテーマにした新コレクションが誕生！

正義、自由、力――それぞれのキャラクターが持つ普遍的なメッセージ

エス・テー・デュポン ジャポン株式会社アイコニックな“W”ロゴと星のモチーフをラッカーで表現。

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products（WBDGCP）とのDCコラボレーションにおける新たな章の始まり。

職人技の粋と現代神話が交差することで誕生した今回のDCコレクションは、現実と伝説の境界を超えた特別な作品群です。正義、自由、力――それぞれのキャラクターが持つ普遍的なメッセージを、コレクターや愛好家のための卓越したクリエイションとして表現しています。

ワンダーウーマン ― 正義の精神

揺るぎない勇気と永遠の知恵の象徴であるワンダーウーマンは、強さ、真実、そして思いやりを体現しています。

ワンダーウーマンから着想を得たクリエイションは、限界を超え、真実を力へと変える内なるエネルギーを呼び覚ます存在。鮮やかなレッドラッカーとゴールドフィニッシュを基調に、彼女のレガシーを現代的に再解釈しています。

LIGHTER NECKLACE 73,700円LINE D ETERNITY 233,200円LIGNE 2 ライター 321,200円

キャットウーマン ― ミステリアスな魅力

ブラックとレッドラッカーが輝く「Ligne 2」ライター。ブラックチェーン付きの「Lighter Necklace」。 キャットウーマンのモチーフをあしらったオールブラック仕様の「Line D Eternity L」ペン。

自由で捉えどころがなく、圧倒的なカリスマ性を放つキャットウーマン。

光と影の狭間を生き、自らのルールで行動する彼女は、誰にも縛られない自由と自己表現の象徴です。

コレクションはブラックラッカーとPVD仕上げによって、その二面性を表現しています。

都会的で大胆、そして洗練された魅力を放つラインナップです。

LINE D ETERNITY 189,200円LIGHTER NECKLACE 73,700円

ペンギン ― 冷徹なる洗練

ブラックラッカーの下に輝くモチーフを施した「Ligne 2」ライター。ペンギンの世界観を表現したメタリック仕上げの「Line D Eternity L」ペン。

ゴッサム・シティの裏社会を支配する策略家、ペンギン。

卓越した知性と華美な趣味を併せ持つ彼は、エレガントでありながら容赦のない権力を象徴します。

ペンギンから着想を得たコレクションは、ブラックラッカーとパラジウム仕上げによる控えめながら印象的なデザインが特徴です。

キャラクターの持つ権威と洗練を表現したステートメントピースです。

LINE D ETERNITY 189,200円LIGNE 2 ライター321,200円



発売日： 2026年６月20日（土）

販売店舗：全国直営店舗、公式オンラインストアにて販売

＊「LINE D ETERNITY ペン」は銀座フラッグシップ店＆公式オンライン限定販売

■エス・テー・デュポン

1872年創業のフランスのラグジュアリーメゾン。継承されてきた職人の独自の技術で製造される高級ライター、筆記具、レザー製品、メンズアクセサリーを展開しています。 1953年には初のレディースバッグを発表し、オードリーヘプバーンは最初に購入した顧客でもありました。1973年にはジャクリーン・ケネディに依頼され、彼女が愛用しているライターにマッチするペンを初の高級ボールペンとして作成しています。150年以上受け継がれてきた独自の技術で、これまで以上にエレガントでクリーン、シャープなラインと洗練された仕上げのレザーグッズは、メゾンの高級ライターのラインを彷彿とさせ、伝統と創造性を融合させています。https://jp.st-dupont.com/