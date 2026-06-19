【出演：大貫勇輔、柚希礼音、KELO】今秋10月上演 ダンスエンターテイメント演劇『PASSION ― 北斎の描く夢 ―』神奈川公演詳細・チケット販売詳細解禁！【6月24日(水)から抽選先行開始】

株式会社ホリプロ

ダンス、演劇、音楽が融合した新たなダンスエンターテイメント演劇『PASSION ― 北斎の描く夢 ―』。今秋10月22日(木)～11月3日(火祝)に横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホールにて上演決定！神奈川公演詳細・チケット販売スケジュールが発表された。さらに、本公演にホリプロステージ会員15名様を招待するキャンペーンの実施も決定！神奈川公演チケットは、6月24日(水)10:00からホリプロステージにて最速抽選先行受付開始。

“創ることに取り憑かれた人間”ー葛飾北斎。その狂気と情熱が、いま舞台に解き放たれる。

世界を魅了し続ける絵師・葛飾北斎。しかし本作が描くのは、歴史上の偉人としての北斎ではない。

なぜ描くのか。なぜそこまでして描き続けるのか。

誰にも理解されなくても、失敗を繰り返しても、老いてなお筆を握り続けた一人の人間。

その尽きることのない創造への衝動――“PASSION”に迫る。

振付・演出を手掛けるのは、国内外で高い評価を受ける振付家・演出家 KAORIalive。共同演出には、演出家として幅広く活躍する元吉庸泰が参加。KAORIaliveによるダイナミックな身体表現と融合し、本作ならではの濃密で力強い劇世界を創り上げる。脚本は、数々の話題作を手掛け、人間の情熱と葛藤を繊細かつダイナミックに描く藤井清美。音楽はシンガーソングライター、作曲家として幅広く活躍する森 大輔が手掛ける。本作では北斎の約90年に及ぶ人生を通して、“創ることに取り憑かれた人間”の普遍的な姿を浮かび上がらせる。

そして出演は、大貫勇輔、柚希礼音、KELO。大貫勇輔はダイナミックな身体表現で北斎の生涯を描き、柚希礼音は圧倒的な存在感と爆発的なエネルギーで北斎を突き動かす情熱や理想を体現。そして、唯一無二の身体性で観る者を魅了するKELOは世間や常識、現実の価値観を担う。

それぞれのフィールドで第一線を走り続ける三人の表現者が交錯することで、北斎の内面世界と創造のエネルギーが鮮烈に立ち上がる。この顔合わせは、まさに本作でしか実現し得ない奇跡のコラボレーションである。

観客は演者との距離が極めて近い特別な劇場空間で、次々と変貌していく北斎の想像力の渦の中へ招き入れられる。これは北斎を描く物語ではない。波がうねり、筆が踊り、肉体が躍動する北斎の“PASSION”を観客自身が体感する新たなダンスエンターテイメント演劇である。

神奈川公演は2026年10月～11月横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホールにて上演、その後大阪にて上演。神奈川公演チケットは、6月24日(水)10:00からホリプロステージにて抽選先行受付開始。

＜6月24日(水)まで！新作招待キャンペーン実施＞

ホリプロステージ会員15名様を神奈川公演へご招待！

さらに、落選された方全員にWチャンス特典として【600円OFFクーポン】をプレゼントいたします。

【対象公演】10月23日(金)13:00公演

【招待人数】ゴールド会員：10名様／レギュラー会員：5名様

※本キャンペーンの招待席はゴールドエリア外でのご用意となります。

▼申込み・注意事項はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/passion2026_cp/

神奈川公演チケット情報

＜公演スケジュール＞

期間：2026年10月22日(木)～11月3日(火祝)

会場：横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2026/06/b39be05c0547563594aa2e0919986b6a.png)

＜上演時間＞

85分（予定）

※上演時間には変更が生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

＜チケット料金＞

全席指定：11,500円

Yシート：2,000円(20歳以下当日引換券)＊



＊＝ホリプロステージのみ取扱い

（全席指定・税込）

＜ホリプロステージ チケット販売スケジュール＞

【最速抽選先行】

6月24日(水)10:00～6月30日(火)23:59

【先着先行】

ゴールド会員：7月25日(土)9:00～8月2日(日)23:59

レギュラー会員：7月25日(土)10:00～8月2日(日)23:59

【一般発売】8月5日(水)11:00～

【Yシート(20歳以下当日引換券)】8月10日(月)17:00～8月16日(日)23:59

＜公演中イベント＞

○ホリプロステージ会員貸切公演

11月1日(日)16:30

・スペシャルアフタートーク実施（登壇者は後日発表）

・来場者全員プレゼント：特典ステッカー

※アフタートークは、終演後に約15分間実施予定です。

※ホリプロステージ会員貸切公演となります。

※該当公演が中止の場合は、チケット払い戻しをさせていただくとともに特典のお渡しはございません。

○アフタートークイベント

10月25日(日)16:30

登壇者：大貫勇輔、柚希礼音、KELO

※終演後、約15分間実施予定。

※アフタートークの登壇者は急遽変更になる場合もございます。

※対象公演回のチケットをお持ちの皆様ご参加いただけます。

○抽選会

10月29日(木)18:00

登壇者：大貫勇輔、柚希礼音、KELO

特典：ご来場の方から抽選で数名様に【キャストのサイン入りグッズ】をプレゼント

※終演後、上記キャストによる抽選会を開催いたします。

※当選されたお客様は、終演後に「特典引換所」でチケットをご提示ください。

※対象公演回のチケットをお持ちの皆様ご参加いただけます。

※登壇者は急遽変更になる場合もございます。

▼チケット情報・イベント詳細はこちら

https://horipro-stage.jp/news/passion2026_ticket/

▼ホリプロステージ会員詳細はこちら

https://horipro-stage.jp/member/

スタッフ・キャストコメント（再掲）

■藤井清美（脚本）

謎が多い絵師です。なぜ人生で90回以上引っ越したのか、なぜ何度も名前を変えたのか、なぜ売れっ子になったあとも貧しいままだったのか--多くの研究者が仮説を立てていますが、すべてが明らかになることはありません。ですが自戒を込めて、いまの時代、わたしたちは明確な説明を求めすぎている気がするのです。わけがわからない熱量、説明できない人間的魅力、逃れられない挑戦への欲求を、この人物を通して描きたいと思っています。

■森 大輔(音楽)

葛飾北斎が生涯を通して持ち続けた探究心と創造力。そしてそれらと背中合わせの「貧してなお描く」生き様は、私を含め多くの表現者の理想ではないでしょうか。

今回の作品では、葛飾北斎の生涯にあらゆる感覚を研ぎ澄ませて向き合い、そこから聞こえてくる音を逃さず形にしたいと思っています。

ダンスと演劇、そして音楽が共鳴し合い、どのような表現が生まれるのか。自分自身も楽しみにしながら創作に取り組んでいきます。

■KAORIalive(振付・演出)

情熱とは、何かを成し遂げるための力ではなく、生きることそのものを突き動かす炎なのかもしれません。

葛飾北斎は、生涯をかけてその炎を描き続けました。波のうねりや風の流れ、人々の営み。その一筆一筆には尽きることのない探究心と創造への情熱が宿っています。

その情熱を身体に宿し、人が生きることの美しさ、力強さ、そして燃え続ける命の輝きを舞台上に丁寧に描いていきたいと思います。

■元吉庸泰(共同演出)

このお話を頂いた時、「なんて楽しそう！」本能的に飛びついてしまいました。葛飾北斎という人の側面は捉えどころがない、いや、捉えどころがありすぎるのです。絵を画き、歌を詠み、江戸という町を生き、性に触れ、そして90歳生涯現役。75歳過ぎてからペンネームを「画狂老人卍」とかにしちゃうお茶目さん。葛飾北斎という人の“魅”力に心を踊らされてしまいます。彼が人生で最後に残した言葉は、演出家という仕事をしている私にとって、生涯考え続ける言葉だと思うのです。今作。素晴らしい表現者、クリエイティブの皆様とこの作品を作れる縁に心から感謝をする次第です。頑張ります。

■大貫勇輔

久しぶりのダンスをメインにした公演です。しかも、葛飾北斎！？

僕自身もどんなものになるのか分かりませんが、兎にも角にも楽しみで仕方がありません！

演出・振付のKAORIaliveさん、共同演出の元吉庸泰さん、脚本の藤井清美さん、音楽の森大輔さん、素晴らしい表現者の柚希礼音さん、そして、素晴らしいダンサーのKELOさんと共にクリエイティブな濃密な時間を大切に過ごし、今まで見たことない景色を見たいと思っています！お楽しみに！

7歳よりダンスを始め、バレエ・ジャズ・ストリート・アクロバット・コンテンポラリーなどジャンルを超えて踊りこなすダンサー・俳優。2011年に『ロミオ＆ジュリエット』にてミュージカルデビュー。近年の主な出演舞台作品に『マチルダ』、『ハリー・ポッターと呪いの子』、『天保十二年のシェイクスピア』、『アメリカン・サイコ』などがある。

■柚希礼音

大貫勇輔くんが葛飾北斎、わたくしが北斎を突き動かす情熱や理想。このお話を頂いた時「なんて面白そうな！！」と真っ先に思いました。身体表現でどんなことができるのか。大貫勇輔くんと踊ることは魂が弾ける感覚があります。今度は一人の葛飾北斎という人をどのように表現していくのか。楽しみ過ぎます。振付・演出のKAORIaliveさんの世界にどっぷり浸かりたいです。初めましての藤井清美さんの脚本、森大輔さんの音楽、共同演出の元吉庸泰さん、そしてKELOさんとの共演。とても楽しみです。横浜赤レンガ倉庫は特にお客様との距離が近いと聞きました。そのような特別な空間で踊れることもワクワクがとまりません。

“ダンスエンターテインメント演劇” 新たな挑戦です。是非お楽しみに。

宝塚歌劇団で1999年に初舞台後、2009年に星組トップスターとなる。第30回松尾芸能賞新人賞、第65回文化庁芸術祭賞演劇部門新人賞、第37回菊田一夫演劇賞」演劇賞を受賞。主な主演舞台に『ロミオとジュリエット』、『オーシャンズ11』、『眠らない男・ナポレオン ―愛と栄光の涯（はて）にー』 などがある。

2014年には日本武道館での単独コンサートも実現するなど、宝塚歌劇100周年を支えるトップスターとして活躍。2015年に宝塚歌劇団を退団後、活躍の場を広げている。

■KELO

僕の左腕には、葛飾北斎が描いた昇龍と富士山の刺青があります。

ずっと前に刻んだものですが、この作品のお話をいただいた時、不思議なご縁を感じました。

北斎が生涯追い続けた<まだ見ぬ景色>それは表現者である僕自身も追い続けているものです。

この作品を通して、人間の尽きることのない情熱を届けられたらと思います。

NYアポロシアター・アマチュアナイトにて年間チャンピオンを獲得し、地上波TV「ダンス甲子園」では2連覇を達成。ダンサーとして世界一周し、各国のストリートでパフォーマンスを行うなど、国内外で幅広く活躍。TV番組「ポンキッキーズ」へのレギュラー出演や、yoshiokubo × Rakuten Fashion Weekのオープニング＆エンディングパフォーマンスなど、シーンを超えた表現を続けている。

公演概要

ダンスエンターテイメント演劇『PASSION ― 北斎の描く夢 ―』

＜スタッフ＞

脚本：藤井清美

音楽：森 大輔

振付・演出：KAORIalive

共同演出：元吉庸泰

美術：石原 敬

照明：横原由祐

音響：山本浩一

映像：KENNY

舞台監督：松井啓悟

原案：舞台芸術作品『The Life of HOKUSAI』

オリジナルプロダクションディレクター：サカクラカツミ

企画・宣伝協力：株式会社グローバルビジネスラボ

監修・スーパーバイザー：杉本 伸(グローバルビジネスラボ)

宣伝美術：山下浩介



＜キャスト＞

大貫勇輔 柚希礼音 KELO

＜神奈川公演＞

期間：2026年10月22日(木)～11月3日(火祝)

会場：横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール

主催・企画制作：ホリプロ

※大阪公演あり

＜ストーリー＞

なぜ、そこまで描き続けたのか。名声のためか。金のためか。後世に名を残すためか。

そう問われるたび、葛飾北斎は答える。「そんなこと、俺に聞かれたってわからねぇ」

幼い頃から、ただ人とは違うものが見えていた。

蝶の羽ばたき。波のうねり。人の心の揺らぎ。

世界のすべてが、彼には描くべきものだった。

破門。貧困。病。幾度もの挫折。

それでも北斎は筆を置かなかった。

常識に抗い、限界を超え、約90年の生涯をかけて“まだ見ぬ景色”を追い続けた一人の男。

これは、世界的絵師・葛飾北斎の物語であり、同時に、誰の胸の中にもある消すことのできない情熱の物語。

ダンスと言葉、音楽で描く、圧倒的な創造の旅が始まる。

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/passion2026/

公式X＝＠PASSION_ent90

#PASSION北斎の描く夢