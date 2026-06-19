【看護師の悩み730名調査】99.7％が足の悩みを抱えて勤務 最も多い悩みは「むくみ」81.8％

株式会社東京足袋本舗

ソクピタルブランドを展開する東京足袋本舗（本社：愛知県名古屋市）は、2026年6月13日・14日に開催された日本最大級の看護師向けイベント「ナースフェス2026」に出展し、来場した看護師・准看護師730名を対象に「足の悩みと足元ケアに関するアンケート調査」を実施いたしました。

看護師は長時間の立ち仕事や歩行が多く、足への負担が大きい職業です。

今回の調査では、99.7％の看護師・准看護師が何らかの足の悩みを抱えていることが明らかとなりました。

■調査概要

調査対象：ナースフェス2026来場の看護師・准看護師

回答数：730名

調査日：2026年6月13日～14日

調査方法：会場アンケート

実施：ソクピタルブランド

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■調査結果１.

看護師の足の悩み第1位は「むくみ」

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足の悩みについて質問したところ、

1位 むくみ 597名（81.8％）

2位 だるさ・疲労感 508名（69.6％）

3位 靴下のあとが残る 235名（32.2％）

4位 冷え 228名（31.2％）

5位 足裏の痛み 187名（25.6％）

という結果となりました。

また、「特に悩みはない」と回答した人はわずか2名でした。

多くの看護師が日常的に足の負担を感じながら勤務している実態が明らかとなりました。

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■調査結果２.

半数以上が着圧ソックスを活用

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現在行っている対策について質問したところ、

1位 市販の着圧ソックスを着用する 398名

2位 入浴・湯船に浸かる 243名

3位 ストレッチ 207名

4位 マッサージ・整体 179名

という結果になりました。

特に市販の着圧ソックスの着用は全体の半数以上が利用しており、看護師にとって足元ケアは身近な習慣となっていることが分かります。

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■調査結果３.

看護師が求める足元ケアとは

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自由回答では、

「足の疲れを解消したい」

「むくみ対策ができると嬉しい」

「勤務中も家でもケアできると嬉しい」

「ムレも気になるから解消したい」

といった声が多く寄せられました。

日頃の立ち仕事の中で、足の負担の解消・足のケアへのニーズが非常に高いことが分かりました。

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■会場で体験した商品の評価

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会場では、

◆一般医療機器着圧ソックス

履くだけで血行促進、足のむくみを軽減「The FOOT（ザフット）」

◆足裏アーチサポートソックス

MP関節を支える特殊3Dクッション「リカバリーアーチ」

の２商品の体験会も実施しました。

◆The FOOT（ザフット）を着用した方の感想は

・96％が市販のソックスとの違いを実感

・96％が仕事中に履きたい

・88％が購入意向あり

という結果となりました。

◆リカバリーアーチを着用した方の感想は

・96％が通常のソックスとの違いを実感

・86％が仕事中に履きたい

・82％が購入意向あり

という結果となりました。

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■ソクピタルブランドコメント

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今回の調査を通じて、看護師の皆さまが日常的に足の負担や悩みを抱えながら勤務されていることを改めて実感しました。

ソクピタルブランドでは今後も、医療従事者をはじめ足元に悩みを抱える方々の声を商品開発に活かし、快適な毎日を支える商品づくりを進めてまいります。

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■ソクピタルブランドについて

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ソクピタルは「履くだけで、毎日の足元ケアをもっと身近に。」をコンセプトに展開するフットケアブランドです。

一般医療機器着圧ソックス「The FOOT」、足裏アーチサポートソックス「リカバリーアーチ」をはじめ、足元の悩みに寄り添う商品を展開しています。

「ソクピタル」は今後も看護師の方をはじめとする、立ち仕事で足への負担が多い方を応援いたします。

【ソクピタル公式サイト】

https://sockpital.jp/

【The FOOT（ザフット）公式サイト】

https://sockpital.jp/thefoot/

【リカバリ―アーチ公式サイト】

https://sockpital.jp/recovery-arch/

【ソクピタル楽天市場店】

https://www.rakuten.co.jp/sockpital/

【会社概要】

社名：株式会社 東京足袋本舗 / TOKYO TABI CO.,LTD.

本社所在地：名古屋市南区寺部通３-７-１

代表取締役：安藤 弘

事業内容：靴下卸売業

創業： 1948年（昭和23年）

ブランド名：ソクピタル（SOCKPITAL）

HP：http://tokyotabi.co.jp/