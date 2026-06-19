iLiFE!新体制初のZeppツアー『TRAVELiFE! 2026』ファイナル公演を6月30日（火）17時30分より「ABEMA PPV」にて独占生配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、9人組女性アイドルグループ「iLiFE!（あいらいふ）」による新体制初のZeppツアー『TRAVELiFE! 2026』のファイナル公演を、2026年6月30日（火）17時30分より「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生配信することを決定いたしました。また、本配信の視聴チケットを2026年6月19日（金）18時より販売開始いたします。

“私(i)と貴方(!)で作るアイドル(i)ライフ(LiFE)”をキャッチコピーに活動するiLiFE!は、メンバーとファンが一体となって作り上げる熱量あふれるライブパフォーマンスで支持を集めるアイドルグループです。2024年には幕張メッセ公演、2025年には日本武道館公演を成功させ、今年8月には武道館の倍のキャパシティを誇る神奈川・Kアリーナ横浜でのワンマンライブ開催も予定されているなど、さらなる飛躍を続けています。

また、今年開催された新メンバー発掘プロジェクト『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』では、応募総数4万2,000人の中から選ばれた新メンバー「真守みゅう」が加入。新たな仲間を迎えた新体制での活動にも大きな注目が集まっています。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生配信が決定した『TRAVELiFE! 2026』は、“旅”をコンセプトに北海道から九州まで全国を巡る大型Zeppツアーです。各地のファンとの出会いを重ねながら成長していくメンバーたちの姿も本ツアーの大きな魅力であり、新体制後のiLiFE!の現在地を示す重要なライブシリーズとなっています。

ツアーファイナルとなるKT Zepp Yokohama公演では、全国を駆け抜けてきた約1か月の集大成として、磨き上げられたパフォーマンスと演出を披露。Zeppならではの距離感の近さや圧倒的な音響環境の中で、アイドルライブの魅力である熱量や一体感を存分に味わえるステージとなっています。

2026年に入りさらに表現の幅を広げているiLiFE!。全国を巡りながら、進化したiLiFE!の魅力を届けてきた『TRAVELiFE! 2026』感動のフィナーレを、ぜひABEMAでお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2026年6月19日（金）18時からチケットの販売（※1）を開始、1,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。

また、本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※3）に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、300円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャッシュバックキャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-ilife-20260630(https://abema.tv/lp/cashback-ilife-20260630)

今後も、ABEMAではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（※3）月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『iLiFE! Zeppツアー 「TRAVELiFE! 2026」』配信概要

▼出演者

iLiFE!

▼配信日時

2026年6月30日（火）17時30分～ 本編開始（17時00分～ 配信開始）

▼見逃し配信

2026年7月29日（水）23時59分まで

▼視聴料金

1,500円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として200円（税込）がかかります。

▼販売期間

2026年6月19日（金）18時00分～2026年7月29日（水）21時00分

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/7cddccae-5b80-49b7-99f0-38f4e2e023ab

※上記配信概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生配信につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本配信は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、【(c)imaginate Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA PPV」について

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/