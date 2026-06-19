新作夏アニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』ABEMAで無料独占配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作夏アニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』を無料独占配信いたします。

『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』は、「HJ小説大賞2021前期」を受賞した、はぐれメタボによるライトノベルを原作としたファンタジー作品です。本作では、王太子から婚約破棄を告げられ、そのまま投獄された公爵令嬢・エリザベートが、裏切られた祖国への報復を誓い、強力な神器【七つの魔導書】を手に新たな人生を歩み始める、大逆転復讐ファンタジーが展開されます。人脈・経済・武力を駆使して祖国へ報復する爽快な復讐劇や、自由を手にした天才令嬢による成り上がりストーリーが人気を博しており、2026年7月よりスタートする待望のTVアニメにも大きな注目が集まっています。

このたびABEMAにて、『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』を、地上波放送直後の2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜26時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話を放送。また、放送1週間後の毎週月曜日夜26時30分より1週間、最新話を無料独占配信することが決定いたしました。

この夏注目の大逆転復讐ファンタジー『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』を1週間無料でお楽しみいただけるのはABEMAだけです。ぜひABEMAで、祖国に裏切られた天才令嬢・エリザベートによる爽快な復讐劇を無料でお楽しみください。

■『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』無料独占配信 概要

(C)はぐれメタボ・ホビージャパン／『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました』製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月6日（月）夜26時30分～（以降、毎週月曜日夜26時30分より放送）

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Ahttcj3Puzki5D

※放送1週間後の毎週月曜日夜26時30分より1週間、最新話を無料独占配信いたします。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信日時：2026年7月6日（月）夜26時30分～（以降、毎週月曜日夜26時30分より配信開始）

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

私を裏切った祖国の皆さま、覚悟はよろしくて？

建国記念パーティーの夜、公爵令嬢エリザベートは、ほかの令嬢に心を移した王太子から突然の婚約破棄を突きつけられ、そのまま牢へ幽閉されてしまう。

すべてを捧げてきた祖国に裏切られたエリザベートは、強力な神器【七つの魔導書(グリモア・セブンス)】を手に亡命を決意！隣国の子爵ルーカスの手を借りて、新生活と商会経営を始める。祖国への凄烈な復讐心を胸に秘めながら――

“婚約破棄”×“投獄”された美しき天才令嬢が、最強の魔導書を手に“人脈・経済・武力”を操って裏切者たちに報復する、爽快・大逆転の復讐ファンタジー、ここに開幕！

＜CAST＞

エリザベート・レイストン／エリー・レイス：大西沙織

ミレイ・カタリア：長谷川育美

ルノア・カールトン：小倉 唯

ミーシャ・テイル：上原あゆみ

ティーダ：芹澤 優

エルザ・アーチフィールド：石上静香

ルーカス・レブリック：阿座上洋平

フリード・ハルドリア：水中雅章

シルビア・ロックイート：高野麻里佳

ロゼリア・ファドガル：瀬戸麻沙美

ロベルト・アーティ：赤羽根健治

原作：はぐれメタボ（HJノベルス／ホビージャパン)

キャラクター原案：昌未

漫画：おおのいも（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：葛谷直行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：姉崎早也花

サブキャラクターデザイン：渕脇泰賀

プロップ設定：西本成司、渕脇泰賀

美術監督/美術設定：川上美穂（じゃっく）

色彩設計：古賀遼也（スタジオエル）

撮影監督：坂井慎太郎 （スタジオトゥインクル）

オフライン編集：山田健太郎 （岡安プロモーション）

音響監督：渡辺 淳

音響効果：白石唯果

音響制作：神南スタジオ

音楽：宝野聡史、中野香梨

アニメーション制作：スタジオコメット

オープニングテーマ：小倉 唯「Q.E.D.」

エンディングテーマ：大西亜玖璃「グッバイ・ララバイ」

公式HP：https://buchigire-anime.com/

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/