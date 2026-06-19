総勢200名のVTuberたちがヘテロシティで新生活！「NTE最強ライブパレード」開催！

株式会社AttendMe

HottaStudioが手がける超現実都市オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』。その注目タイトルを舞台に、総勢200名のVTuberがシティ貢献度(ポイント)を競い合う大型イベント「NTE最強ライブパレード」が開催され、大きな盛り上がりを見せました。

イベント運営は株式会社GameWith、株式会社AttendMeが共同で行いました。

イベント公式サイト：https://lp.gamewith.jp/NTE/vutuber_vol1

・『NTE: Neverness to Everness』とは

異常が日常、想像以上！

ヘテロシティへようこそ！ ここは超常と日常が交差する、予測不能な現代都市。Hotta Studioが贈る完全新作、超現実都市オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』が登場！

あなたは非公認の異象ハンターとして、万年赤字の骨董屋「エイボン」のメンバーに！街の人々から舞い込む依頼をこなしながら、異能を持つ個性豊かな仲間たちと都市の謎を解き明かしていく。笑いあり涙ありの冒険で、あなただけのシティライフを今、紡ぎ出そう！

『NTE: Neverness to Everness』公式サイト：https://nte.perfectworld.com/jp/index.html

本イベントには総勢200名のVTuberが参加。約1,350回に及ぶ配信を通じて、『NTE: Neverness to Everness』の魅力を多角的に発信し、視聴者を巻き込みながら大きな注目を集めました。さらに、約180本のショート動画も投稿され、配信とショート動画をあわせた累計再生回数は170万回を突破。

参加VTuberたちは、「アプリのダウンロード数」や「ゲーム内のハンターレベル」、「X(旧Twitter)への投稿回数」、そして「配信の再生回数」など、多彩な項目でシティ貢献度(ポイント)を獲得。シティ貢献度ランキング上位を目指し、配信内外で熾烈な競争が繰り広げられました。さらに、上位入賞者には豪華賞品が贈られるなど、イベントは終始熱気に包まれました。

そして、気になる最終結果は――。

4月29日に開幕した「NTE最強ライブパレード」は、5月12日をもってついに閉幕し、最終結果が発表されました。

熾烈な競争を制し、雪咲ゆうかさんが見事優勝に輝きました。続く2位には星園ゆいさん、3位には朱愛るんさんがランクインし、上位争いは最後まで手に汗握る展開に。見事優勝を果たした雪咲ゆうかさんには、Amazonギフトカード25万円分に加え、『NTE: Neverness to Everness』の限定グッズセットが贈呈されます。

数多くの配信が行われた本イベントでは、参加VTuberそれぞれの個性あふれるプレイや名シーンが次々と誕生し、大きな盛り上がりを見せました。本イベントの熱戦の中から、本記事では上位入賞を果たした5名のVTuberをピックアップし、その活躍を詳しく紹介していきます。

「案件関係なく楽しい！」――雪咲ゆうかさんが体現した、『NTE』に恋した2週間

ゲームの面白さを伝える一番の方法は、何よりも配信者自身が心から夢中になって遊ぶこと。その理想をまっすぐに体現し、見事優勝に輝いたのが雪咲ゆうかさんです。

雪咲さんはリリース当日、あえて他の情報をいっさい入れずに完全初見の状態で『NTE』をスタート。そこからは「ドハマりNTE生活」と銘打ち、4～5時間に及ぶ配信を重ねていきました。初日からゲーム内で警察に追われて収監され、脱獄に挑む“監獄エンド”の常連となったり、走行中の車のタイヤを狙撃して海へ突っ込ませる自由気ままないたずらに夢中になったりと、オープンワールドならではの遊び心あふれるプレイの数々で配信を盛り上げます。

もちろん、ただ遊んでいるだけではありません。「戦闘の勉強をする」「名声レベルを上げる」と日替わりで目標を立て、属性を組み合わせる「異能連関」などの戦闘システムをじっくり研究。メインストーリーを最終話まで攻略し、ファンス（ゲーム内通貨）稼ぎや不労所得システムの検証、終盤には戦闘コンテンツ「軌道外領域」やリスナーとのマルチプレイにも挑戦するなど、本作のコンテンツを幅広く遊び尽くしていきました。

また、雪咲さんが口にしていた「案件関係なく楽しい！」という言葉が印象に残っています。ドローン視点で眺める景色の美しさや作り込まれたマップ、いわゆる“すり抜け”がなく確定でキャラクターを入手できる良心的なシステムなど、実際に遊び込んだからこそ語れる本作の魅力を、自身の興奮とともにまっすぐ視聴者へ届け続けました。

中間発表での2位から、最後まで走り抜けて掴んだ栄えある1位。その軌跡は、『NTE』という作品が一人のプレイヤーをここまで夢中にさせる力を持っていることの、何よりの証明と言えるでしょう。

雪咲ゆうかさんのX（旧Twitter）

https://x.com/yuuka_yukisaki

雪咲ゆうかさんのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCDdwCaIYyAsSbQRtVcOg2Gw

遊び尽くしてこそ見えてくる。星園ゆいさんが見せた『NTE』の“底なしの密度”

「面白すぎて一生終わらん、やること多すぎる」――配信の中で星園ゆいさんが思わず漏らしたこの一言こそ、本作の奥深さを物語っています。2位に輝いた星園さんは、その密度の高い世界を誰よりも貪欲に遊び尽くしたVTuberの一人です。

星園さんの配信は、1枠あたり5時間から、長いときには10時間を超えることも珍しくないほどの圧巻のボリューム。メインストーリーの攻略はもちろん、カフェ（店舗）経営や不動産の購入、車をカスタマイズしてのカーレース、複数のエンディングがあるホラー仕立ての異象依頼の回収まで、『NTE』に用意された多彩なコンテンツを縦横無尽に楽しみ尽くしました。

中でも光ったのが、視聴者を巻き込む参加型配信です。マルチプレイの金策コンテンツ「にくきゅう大強盗」や脱獄ミッションにリスナーと一緒に挑み、和気あいあいと周回。ゲーム内の麻雀に挑戦したり、メイド風の挨拶でリスナーを出迎えたりと、星園さんならではのアットホームな空間づくりも、多くのファンを惹きつける大きな魅力となっていました。

そんな全力の配信活動が実を結び、イベント期間中にはYouTubeチャンネルの登録者数が1万人を突破。中間発表では堂々の1位を走るなど、本作とともに大きく飛躍を遂げました。

ゲームの隅々まで遊び込み、その楽しさをファンと分かち合う――。星園ゆいさんの配信は、『NTE』が持つ“底なしの密度”を体感できる、絶好の入り口となっているのではないでしょうか。

星園ゆいさんのX（旧Twitter）

https://x.com/hoshizono_yui

星園ゆいさんのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCK-Ijqv_rL0q4TDKPfZQz3A

1配信10時間超を連日。朱愛るんさんの圧巻スタミナが支えた“るんるん”な毎日

「今日も1日頑張るんるん」。決め台詞とともに繰り広げられる朱愛るんさんの配信は、その熱量と継続力で見る者を圧倒しました。3位に入賞した朱愛さんの最大の武器は、なんといっても驚異的なスタミナです。

朱愛さんの配信は、1枠で10時間から11時間半に達する超長時間スタイル。YouTubeのアーカイブ保存上限である12時間のギリギリまで遊び続ける日が連日のように続き、その総プレイ時間はイベント参加者の中でも屈指のものとなりました。長時間配信終了後にも「今夜またやるかも」と意欲を見せるその姿には、本作への深い愛情がにじみます。

プレイ内容も非常に丁寧でした。お目当てのキャラクター「ナナリ」を狙った人生初のリセマラから始まり、放置でリソースが貯まるコーヒーショップ経営、マルチプレイの「にくきゅう大強盗」、シティスタミナの上限700への到達、サイドストーリーの攻略まで、一つひとつのコンテンツにじっくりと向き合います。イベント終盤にはハンターレベル40を目指す耐久配信を行うなど、目標に向かって着実に積み上げていく姿勢が印象的でした。

長時間の配信を最後まで温かい雰囲気で包み込んだのは、リスナーとの細やかな交流です。コメントへの軽快なリアクションやメンバーシップへの感謝を欠かさず、毎回ファンと一緒に達成感を分かち合っていました。

中間発表での3位という結果に喜びを爆発させ、その勢いのまま入賞を果たした朱愛るんさん。圧巻のスタミナとファンへの真心が、“るんるん”な毎日を支えた立役者でした。

朱愛るんさんのX（旧Twitter）

https://x.com/AyameRun_VTuber

朱愛るんさんのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCtwEYz8oOmTAyDuJ_PcwTiA

朝・夕・夜まで遊び倒す探究者。祢子丸きりやさんが映し出す『NTE』の“細部の魅力”

広大な都市を舞台にした『NTE』には、ふと立ち止まって眺めたくなるような細部の作り込みが無数に散りばめられています。その魅力を誰よりも丁寧にすくい上げ、4位に輝いたのが祢子丸きりやさんです。

祢子丸さんは、朝活・夕方・夜と1日に複数の配信枠を設ける精力的なスタイルが特徴。ハンターレベルを効率よく上げるためのアノマリー（異象）依頼から、マルチプレイの「にくきゅう大強盗」、カフェ経営、レースに向けた車のカスタムまで、目的の異なる枠を使い分けながら本作を遊び倒していきました。

特に光ったのが、街そのものを楽しむ探究心です。街中の犬「太郎丸」とのふれあいや「野生の財布」の拾い方、NPCの細かな挙動まで観察しながら、作り込まれたヘテロシティをのんびりと巡る街探索配信は、本作の世界観の豊かさを存分に伝えるものでした。一方で、ホラー要素の強い異象依頼「名もなき病院」では心拍数モニターを画面に表示し、緊張感が高まると表情が変化する演出を取り入れるなど、配信ならではの工夫でリスナーを楽しませます。

挑戦者としての一面も忘れてはいません。「被弾＝終了」という厳しい縛りでレベル99のボス「通行正義」討伐に挑むなど、高難度コンテンツにも果敢にトライ。その熱量はイベント後も続き、『NTE』の公式クリエイターとして活動するまでに至っています。

中間発表から最終結果まで安定して上位を維持し、200名の中で4位を獲得した祢子丸きりやさん。多彩な切り口で本作の細部の魅力を映し出すその配信は、これから『NTE』を始める方にとって心強い道案内となるはずです。

祢子丸きりやさんのX（旧Twitter）

https://x.com/NekomaruKiriya

祢子丸きりやさんのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCgdcOV9exdPe4lsJ3LVmcAQ

イベント屈指の多彩さ。宵月紫乃さんがファンと駆け抜けた濃密な2週間

ときに白熱したマルチプレイで、ときに静かなASMRで――。一つのゲームをこれほど多彩な角度から届けたVTuberもそういません。5位に入賞した宵月紫乃さんはアイデアあふれる配信でファンと一緒にイベントを駆け抜けました。

宵月さんの配信を象徴するのが、「高評価100耐久」などの視聴者参加型の企画です。リスナーに高評価を呼びかけながら長時間プレイを続けるスタイルで一体感を生み出し、マルチプレイの「にくきゅう大強盗」では参加者と協力して金庫やカードキーを集め、賑やかな協力プレイを楽しみました。

その一方で、ゲーム内の池で魚釣りに集中する「魚釣りASMR」や、環境音とBGMを味わいながら街を巡る「宵月観光」と題したお散歩配信など、本作の美しい風景や環境音に着目したリラックス系の配信も実施。アクティブな参加型企画と、ゆったりとしたASMRを巧みに使い分ける引き出しの多さには思わず感服いたしました。

イベント期間中はほぼ毎日、複数枠にわたる長時間配信を継続。レースやカフェ経営で効率の良い稼ぎ方を視聴者と一緒に研究するなど、最後まで全力でイベントに向き合いました。「2週間ほぼ毎日長時間配信できた」と振り返り、特に自身が開催したリスナー参加型のイベント“かくれんぼ”が楽しかったと語る姿からは、心から本作を楽しんだことが伝わってきます。

多彩なアイデアでファンを楽しませる工夫を兼ね備えた宵月紫乃さん。今後のさらなる活躍にも、ぜひ注目です。

宵月紫乃さんのX（旧Twitter）

https://x.com/y0izuki_Shin0

宵月紫乃さんのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCnVo5o0R4LDU4Q9yL9cfeJw

『NTE: Neverness to Everness』最新情報はこちらよりチェック！

公式サイト：https://nte.perfectworld.com/jp/index.html

X：https://x.com/NTE_JP

公式Discordサーバー：https://t.co/KfRsbkZqL5

Youtube：https://www.youtube.com/@NevernesstoEvernessJP(https://www.youtube.com/channel/UClKUii0-uZwx6QOFIEJ1foA)

■ AttendMe（アテンドミー）について

VTuber業界では長らく、大手事務所に所属するVTuberと個人・小規模事務所のVTuberの間に、大きな「機会の差」が存在していた。AttendMeは、その構造を変えることを目指して生まれたサービスだ。「事務所に所属していなくても、実力と熱量のあるVTuberなら、企業と対等にビジネスができる」--その理念のもと、現在3,000名以上のVTuberと提携。各VTuberが持つSNSでの発信力とファンとの信頼関係を最大限に活かし、コラボ商品の開発・販売を一貫してサポートしている。

■ 会社概要

株式会社AttendMeは、SNSマーケティングを専門とする企業です。3,000名以上のVTuberと提携し、SNSフォロワー総数3,000万人超のネットワークを活かしたインフルエンサーマーケティング事業「AttendMe」と、クリエイターのオリジナルグッズを販売するオンラインくじ「TaPrize」を運営しています。親会社は東証グロース上場の株式会社コマースOneホールディングス（証券コード：4496）。

会社名：株式会社AttendMe

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-2-8 赤塚ビル7F

設立：2018年7月

資本金：3,000万円

コーポレートサイト：https://attendme.jp

メールアドレス: ito@attendme.jp

(C)Hotta Studio, a Perfect World Company.