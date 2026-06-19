「ABEMA」注目の韓国リアリティーショー3作品の配信が決定！BLACKPINKジスの実姉ら出演！『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』を7月3日（金）夜9時より独占無料配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、K-FASHIONの最前線を描く『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』を2026年7月3日（金）夜9時より独占無料配信いたします。さらに、料理をテーマにしたサバイバル番組『アンダーカバー・シェフ』、『ストリート・レストラン・ファイター』の独占無料配信が決定いたしました。

このたび、7月3日（金）夜9時より独占無料配信が決定した『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』は、K-POP、K-DRAMA、K-BEAUTYに続く「K-FASHION」の時代を牽引する女性クリエイター100人が集結するサバイバル番組です。唯一無二のスタイルと誰もが憧れる“ムード”を持つ彼女たちが、ファッションシーンの勢力図を変えるべく、プライドをかけた感覚的で熾烈な競争を繰り広げます。本番組には、BLACKPINK・ジスの実姉として知られるキム・ジユンをはじめ、ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』出演のUWA、Netflix『脱出おひとり島』に出演し大きな話題を呼んだチェ・ミナス、93万人の登録者を抱えるカップルYouTuberのダンなど、名前だけでも話題を集める人物が多数参加。参加者100人のSNSフォロワー数は合計4,300万人に達するなど、歴代クラスの影響力を持つ彼女たちのリアルなライフスタイルが映し出されます。また、本番組には韓国の5人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンらがメンターとして登場。ファッションシーンの勢力図を変える、女性クリエイター100人による過酷なサバイバルにぜひご注目ください。

さらに、料理をテーマにした2つのサバイバル番組の独占無料配信も決定。

6月24日（水）夜7時より配信を開始する『アンダーカバー・シェフ』は、韓国トップクラスのスターシェフたちが華やかな経歴を隠し、自らの専門ジャンルの“本場”でキッチンの新人として「偽装就職」する番組です。自他共に認める韓国最高のイタリアンシェフであるサム・キム、カリスマ性あふれる中華の女王チョン・ジソン、有名料理サバイバル番組優勝者のクォン・ソンジュンらが参戦。与えられたたった5日間でメインシェフの座まで這い上がり、自身の象徴となる料理をメニューに載せることができるのか、名誉や肩書きが通用しない本場での挑戦を描きます。

また、8月13日（木）夜9時より配信の『ストリート・レストラン・ファイター』は、韓国外食業界のトップ20人が「料理」ではなく「商売」の実力を証明するためにストリートに集結する前代未聞のリアル商売サバイバル番組です。これまでの売上や知名度が無意味となる中、新しいブランドをオープンし、ブラインド評価とお客さんの選択のみで生存と脱落が決定されるといった過酷なバトルが繰り広げられます。

ファッションと料理、それぞれの最前線を描く注目の韓国リアリティーショー3作品。多彩なテーマで贈るサバイバルの行方を、ぜひABEMAにてお楽しみください。

■ABEMA『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』配信概要

配信日時：2026年7月3日（金）夜9時～

配信URL：https://abema.tv/video/title/504-91

■ABEMA『アンダーカバー・シェフ』配信概要

配信日時：2026年6月24日（水）夜7時～

配信URL：https://abema.tv/video/title/504-92

■ABEMA『ストリート・レストラン・ファイター』配信概要

配信日時：2026年8月13日（木）夜9時～

配信URL：https://abema.tv/video/title/504-93

※画像をご使用の際は【 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved. 】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/