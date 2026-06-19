全国の鰻のプロが認める「横山さんの鰻」を数量限定で販売開始

大東企業株式会社

株式会社大東企業（https://www.daitohkigyo.com/）が運営する

「うなぎきたお」（https://kitao-group.jp/unagi/）では、2026年6月19日から26日の1週間限定

鹿児島県大隅半島で育てられた「横山さんの鰻」を数量限定で販売いたします。

泰斗S級鰻とは

泰斗S級鰻（横山さんの鰻）は、鹿児島県大隅半島の泰斗商店・横山桂一氏が、鰻本来の味わいを最大限に引き出す為に、成長段階に合わせて飼料内容を調整して育成しております。水質・餌・育成環境に徹底してこだわり抜いた自慢の鰻です。

https://taito-unagi.com/

長期育成「横山さんの鰻」の特徴

鹿児島県大隅半島の豊かな自然環境の中で育てられる「横山さんの鰻」は、養殖に使用する水から徹底してこだわっています。霧島山系を源とする地下水は、シラス台地を長い年月かけて通ることで自然にろ過された清らかな水。不純物が少なく、鰻の健やかな成長を支えます。

また、養殖において最も重要な要素のひとつである「水づくり」にも注力。水温や水質、酸素量を24時間365日体制で管理し、鰻の状態を日々観察しながら、ストレスの少ない環境で丁寧に育てています。

鰻特有の臭みや雑味がなく、脂のりが良く、それでいて上品な味わいを実現。全国の鰻のプロからも高い評価を受ける、特別な一尾です。

「現代鰻」うなぎ きたお

創業98年を迎える大東企業の和食料理人が辿り着いた、鰻の新しい在り方。うなぎ きたおが目指したのは、関東風でも関西風でもない、現代ならではの美味しさです。

関東風のように蒸して柔らかく仕上げるのでもなく、関西風のように強火で香ばしく焼き上げるのでもありません。独自に研究を重ねた調理技法により、水と蒸気を巧みに用いながら、焼きと蒸しを同時に行うことで、鰻本来の旨みと食感を最大限に引き出しています。

さらに通常の二倍以上の串を用いて身を丁寧に支えながら火入れを行い、繊維の状態まで細かく見極めることで、外は香ばしく、中は驚くほどふんわりとした口当たりを実現しました。

唯一無二の「パリィ、ふわぁ食感」の現代鰻

私たちは、この唯一無二の「ぱりぃふわぁ食感」を持つ鰻を『現代鰻』と名付けました。

伝統への敬意を礎に、新しい鰻の美味しさを追求する。それが、うなぎ きたおの考える鰻料理です。

商品概要

商品名：【数量限定】横山さんの鰻

販売開始：2026年6月19日から26日

販売期間：無くなり次第終了

対象メニュー：うな重、うな重御膳、蒲焼御膳

価格：通常価格にプラス1,000円（税込）

予約人数：1名様より

販売店舗：うなぎきたお

ご予約方法

WEB予約時に「お席のみ予約」をご選択のうえ、

備考欄へ「横山さんの鰻・〇人前」とご記入ください。

店舗情報

店舗名：うなぎきたお

住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6-4 丸の内オアゾ6階

電話番号：03-3212-2626

営業時間：

昼 11:00～15:00（ラストオーダー14:00）

※鰻がなくなり次第終了いたします。

夜 17:00～23:00（ラストオーダー21:00）

※夜のご利用は、前日までのご予約をお願いいたします。

【大東企業株式会社について】

1927年（昭和2年）創業。銀座エリアを中心に『個室会席 北大路』『個室和食 東山』など飲食店を運営し、国内26店舗、海外でもタイ・バンコク1店舗を運営しており、今後さらなる海外出店を計画しています（2025年7月8日） 。

“日本の食文化を伝える料理人の技を通して、地域の人々と社会を楽しく”を企業ミッションに掲げ、地域のお客様に「美味しさ」と「楽しさ」を届けるとともに、日本の食文化の魅力を世界へと発信しています。2022年秋には職歴・年齢関係なく自社店舗で働きながら学べる「板前オープンスクール」を開講。海外でも活躍できるグローバル人材の育成を目指しています。料理人のクラフトマンシップを大切に、日本の食文化の魅力を高め、さらに次世代へと繋げてまいります。

【会社概要】

社 名 ：大東企業株式会社

本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目5番6号

創 業 ：1927年5月

代 表 ：代表取締役社長北尾拓也

事 業 内 容 : 飲食店の経営、飲食店の企画・運営、不動産賃貸業

U R L : https://www.daitohkigyo.com/

本件に関するお問い合わせ

うなぎきたお

TEL：03-3212-2626