完全審査制マッチングアプリ「Hills high」、お友達紹介キャンペーンを実施

Triplecomma株式会社

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完全審査制マッチングアプリ「Hills high」は、2026年6月20日（土）から7月20日（月）までの期間限定で、「お友達紹介キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、既存のお友達紹介機能を活用したキャンペーンです。Hills highを利用中の会員が自身の招待コードを友人に共有し、紹介された方が会員登録時にそのコードを入力したうえで、審査通過後に追加のプロフィール情報をすべて入力し、利用開始できる状態となると、紹介した方・紹介された方の双方に特典を付与します。

通常のお友達紹介特典であるアプリ内で利用できる30チケットの自動付与に加え、キャンペーン期間中は条件を満たした方を対象に、Amazonギフトカード3,000円分を追加でプレゼントいたします。

Hills highは、安心して出会いを始められる環境づくりを重視し、会員審査や本人確認を通じて、信頼できるマッチング体験の提供に取り組んでいます。今回のお友達紹介キャンペーンを通じて、すでにHills highを利用している会員から身近な友人へと、より自然な形でサービスを知っていただく機会を広げてまいります。

紹介した会員には、紹介された友人が会員登録時に招待コードを入力し、審査通過後に追加のプロフィール情報をすべて入力し、利用開始できる状態となった場合、条件を満たした紹介人数に応じてAmazonギフトカード3,000円分を付与します。紹介人数に上限はなく、条件を満たした紹介ごとに特典を受け取ることができます。特典は、条件充足後2営業日以内に付与されます。

紹介された新規会員にも、Amazonギフトカード3,000円分をプレゼントします。なお、紹介された方への追加特典はお一人につき1回限りとなり、審査通過後に追加のプロフィール情報をすべて入力し、利用開始できる状態となった日から7日経過を確認したうえで、条件充足後2営業日以内に付与されます。

本キャンペーン期間中に会員登録し、審査通過後に追加のプロフィール情報をすべて入力して利用開始できる状態となった方については、特典付与条件を満たしている場合、キャンペーン終了後であっても特典付与の対象となります。たとえば、2026年7月20日（月）に審査通過後の追加情報入力まで完了し、利用開始できる状態となった紹介された方については、その日から7日経過を確認したうえで、後日特典が付与される場合があります。

Amazonギフトカードのコードは、登録済みの電話番号宛にSMSで送付します。付与時にはプッシュ通知でもお知らせします。キャンペーンへの参加にあたり、別途申請は必要ありません。

なお、招待コードは会員登録時に必ず入力する必要があります。招待コードの入力漏れがあった場合でも、登録完了後に招待コードを入力・変更することはできません。また、複数アカウントの作成、虚偽登録、繰り返し受給、不自然な紹介パターンなど、不正利用が確認された場合は特典付与の対象外となる場合があります。

■ キャンペーン概要

キャンペーン名：Hills high お友達紹介キャンペーン

実施期間：

2026年6月20日（土）～2026年7月20日（月）

参加方法：

Hills highを利用中の会員が自身の招待コードを友人に共有し、紹介された方が会員登録時にその招待コードを入力

通常特典：

紹介した方・紹介された方の双方に、アプリ内で利用できる30チケットを自動付与

追加特典：

紹介した方・紹介された方の双方にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼント

特典付与方法：

Amazonギフトカードのコードは、登録済みの電話番号宛にSMSで送付します。付与時にはプッシュ通知でもお知らせします。

特典付与条件：

紹介した方は、紹介された友人が会員登録時に招待コードを入力し、審査通過後に追加のプロフィール情報をすべて入力し、利用開始できる状態となった場合に特典付与の対象となります。特典は、条件充足後2営業日以内に付与されます。

紹介された方は、会員登録時に招待コードを入力し、審査通過後に追加のプロフィール情報をすべて入力し、利用開始できる状態となった日から7日経過を確認したうえで特典付与の対象となります。特典は、条件充足後2営業日以内に付与されます。



キャンペーン終了後の特典付与について：

キャンペーン期間中に会員登録し、審査通過後に追加のプロフィール情報をすべて入力して利用開始できる状態となった方については、特典付与条件を満たしている場合、キャンペーン終了後であっても特典付与の対象となります。

注意事項：

・招待コードは会員登録時に必ず入力してください。

・招待コードの入力漏れがあった場合でも、登録完了後に招待コードを入力・変更することはできません。

・紹介された方への追加特典は、お一人につき1回限りです。

・特典は、条件充足後2営業日以内に付与されます。

・キャンペーン期間中に会員登録および審査通過が完了した方については、特典付与条件を満たしている場合、キャンペーン終了後であっても特典付与の対象となります。

・Amazonギフトカードの受領権利は対象者本人に限ります。第三者への譲渡、換金、転売はできません。

・紹介された方の登録状況、審査状況、利用状況など、第三者に関するお問い合わせにはお答えできません。

・不正利用または虚偽登録が確認された場合、特典付与の対象外となる場合があります。

・システム障害、通信環境その他やむを得ない事情により、本キャンペーンへの参加または特典の受領に支障が生じた場合であっても、当社は故意または重過失がある場合を除き、責任を負いかねます。

・本キャンペーンは、特典の在庫状況や運営上の都合により、予告なく変更または早期終了となる場合があります。

・本キャンペーンはTriplecomma株式会社が実施するものであり、Apple Inc.、Amazon.com, Inc.およびその関連会社とは一切関係ありません。

・本キャンペーンに関するお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。Hills highお問い合わせ窓口（help@hillshigh.jp）までお願いいたします。

・Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■ Hills high概要

サービス名：Hills high

提供開始日：2026年4月10日

提供地域：日本

対応OS：iOS / Android

利用料金：基本無料（一部機能課金あり）

公式サイト：https://www.hillshigh.jp/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/hills-high/id6748301861

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplecomma.hills&;hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplecomma.hills&;hl=ja)

今後とも『Hills high』をよろしくお願いいたします。