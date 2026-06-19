アニメ制作会社公式通販「スタジオぴえろストア」のグッズが海外でも手に入る！越境通販開始！第一弾として『ぴえろ魔法少女シリーズ』のグッズがラインナップ！

株式会社アニメイトホールディングス

国内外で多くのファンを抱えるスタジオぴえろ制作の『ぴえろ魔法少女シリーズ』。この度、本作から『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』のグッズの越境通販を開始いたします。詳細は公式HPをチェック！

https://studio-pierrot-store.jp/view/page/news260616

■商品情報（発売元：ムービック）

『魔法の天使クリィミーマミ』

【商品名】ぺたん寝マスコット（2種）

【価格】各2,500円(税込)

【商品名】スタジオぴえろスタイル ヴィンテージ風Tシャツ

【価格】8,800円(税込)

『魔法のスターマジカルエミ』

【商品名】リバーシブルバケットハット with KISHIHIROMI

【価格】5,500円(税込)

【商品名】トートバッグ sepia

【価格】2,750円(税込)

『魔法のアイドルパステルユーミ』

【商品名】アクリルスタンド

【価格】1,980円(税込)

【商品名】ハート形ホロバッジセット

【価格】1,320円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■ぴえろ魔法少女シリーズとは

今もなお国内外で多数のファンに支持され続ける、スタジオぴえろ制作の魔法少女シリーズ。

1983年～1998年にわたり、下記の計5作品がテレビ放送された。

・『魔法の天使クリィミーマミ』（1983年～1984年）

・『魔法の妖精ペルシャ』（1984年～1985年）

・『魔法のスターマジカルエミ』（1985～1986年）

・『魔法のアイドルパステルユーミ』（1986年）

・『魔法のステージファンシーララ』（1998年）

さらに2026年4月からはシリーズ最新作『魔法の姉妹ルルットリリィ』が放送中。

■「スタジオぴえろストア」とは

幅広い世代に向けたコンテンツを展開し続けるアニメ制作会社「スタジオぴえろ」の公式通販サイト。

「スタジオぴえろストアでしか手に入らない“楽しい”がいっぱい！」をコンセプトに掲げ、子供から大人まで楽しめるような企画・展開を作品を愛してくださる皆様へお届けいたします。今後とも楽しみにご期待ください。

■通販サイト：https://studio-pierrot-store.jp(https://studio-pierrot-store.jp)

■公式X：https://x.com/s_pierrot_store(https://x.com/s_pierrot_store)

■権利表記：(C)ぴえろ