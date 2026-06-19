100studioがアニメーション制作を担当するTVアニメ『BLACK TORCH』、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定！配信スケジュールを公開

株式会社HIKE

グローバルアニメーションレーベル「100studio」（ワンダブルオースタジオ、スタジオ代表：堀口 広太郎、運営：株式会社HIKE）がアニメーション制作を担当するTVアニメ『BLACK TORCH』は、TOKYO MXにて2026年7月4日（土）22：00より放送開始いたします。このたび、TOKYO MXの放送に合わせ、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定したほか、各配信プラットフォームでの配信スケジュールも公開されましたのでお知らせいたします。TV放送と合わせ、ぜひお楽しみください。

見放題配信：

2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～配信開始

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル

2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始

Netflix

都度課金配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus

見逃し無料配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

ABEMA、ニコニコ生放送

※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。

公式サイト「グッズ」ページオープン！7月より順次追加予定！

公式サイトの「グッズ」ページがOPEN！

現在掲載中のグッズと他にも、7月より順次情報を追加して参ります！ぜひチェックしてください。

▼公式サイト「GOODS」ページ

https://blacktorch-anime.com/goods/

作品基本情報

放送情報

2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始

各配信プラットフォームにて地上波同時配信！

TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜22:00-22:30

サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00

テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜25:55-26:25

RKB毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:30-27:00

北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:35-27:05

BS11：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00

※放送は変更になる場合がございます。

配信情報

2026年7月4日（土）よりABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズにて地上波同時配信！

各配信プラットフォームでも順次配信！

見放題配信：

2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～配信開始

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル

2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始

Netflix

都度課金配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus

見逃し無料配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

ABEMA、ニコニコ生放送

※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。

詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。

イントロダクション

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

CAST

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

桐原零司：榎木淳弥

司場涼介：諏訪部順一

宇佐美花：上田麗奈

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

我妻寿正：辻 親八

久澄陶子：甲斐田裕子

時枝蛮十郎：大塚芳忠

STAFF

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CG ディレクター：内藤博高

撮影監督：山本 聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio

オープニングテーマ

SiM 「FREEZE ME UP」

エンディングテーマ

I Don't Like Mondays. 「Groooovy」

公式サイト・公式SNS

【国内向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime

公式X（旧: Twitter）：https://x.com/BlackTorchAnime

【海外向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/

公式X（旧: Twitter）： https://x.com/BlackTorch_EN

公式Facebook：https://www.facebook.com/BlackTorchEN

公式Instagram： https://www.instagram.com/blacktorch_en

原作情報

原作コミックス 1～５巻好評発売中！

▼原作コミックス試し読み

https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501

▼コミックス情報

https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057

100studioについて

「アニメーションを通じて人の心を豊かにする」ことを目指し、「クリエイターを支えるスタジオ」として2021年5月に発足。TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画と制作を行っている。

アニメーション制作担当実績

・2024年6月公開 劇場オリジナルアニメーション『数分間のエールを』（Hurray!×100studio）

・2024年7月放送 TVアニメ『この世界は不完全すぎる』（100studio×studioぱれっと）

・2025年4月放送 TVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』

・2025年11月8日配信開始（Prime Video） アニメ『藤本タツキ17-26』（※100studioは『人魚ラプソディ』、『予言のナユタ』のアニメーション制作を担当）

・2026年7月放送開始 TVアニメ『BLACK TORCH』

・放送開始時期公開前 TVアニメ『朱色の仮面』

スタジオ概要

事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作

スタジオ代表：堀口 広太郎

拠点：100studio Tokyo（西荻窪）、100studio Osaka（大阪）、100studio Taipei（台北）、100studio Seoul（ソウル）

公式サイト：https://100studio.jp/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

【情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします】

(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。