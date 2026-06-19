天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズから16製品
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズ16製品の販売を、2026年7月3日より開始いたします。
望遠鏡と経緯台または赤道儀のセット10アイテムはいずれもオープン価格で、想定販売価格（税込）は\60,500（Sky Explorer AZ5mini-90AII）から\286,000（Sky Explorer SEIIJ-200N CR）の幅広い価格帯のラインナップです。
鏡筒のみほか、関連パーツ6アイテムは下記の通りで、価格はいずれもメーカー希望小売価格（税別）です。
・Sky Explorer SE90AII 鏡筒 \42,500
・Sky Explorer SE102Mak 鏡筒 \50,000
・Sky Explorer SE130N 鏡筒 \40,000
・Sky Explorer SE5 赤道儀 \90,000
・SE5用2軸モータードライブ \46,350
・SE5用極軸望遠鏡 \15,000
直感的な操作が可能な小型のフリーストップ式経緯台と望遠鏡セット
スカイエクスプローラー
AZ5mini-90AII
スカイエクスプローラー
AZ5mini-90AII
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5mini_se90a2.html
スカイエクスプローラー
AZ5mini-SE130N
スカイエクスプローラー
AZ5mini-SE130N
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5mini_se130n.html
スカイエクスプローラー
AZ5mini-102Mak
スカイエクスプローラー
AZ5mini-102Mak
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5mini_se102mak.html
直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台と望遠鏡セット
スカイエクスプローラー
AZ5-102A
スカイエクスプローラー
AZ5-102A
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5_se102a.html
スカイエクスプローラー
AZ5-130N
スカイエクスプローラー
AZ5-130N
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5_se130n.html
安定した天体追尾が可能な赤道儀と望遠鏡セット
スカイエクスプローラー
SE5-90AII
スカイエクスプローラー
SE5-90AII
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_se90a2.html
スカイエクスプローラー
SE5-102A
スカイエクスプローラー
SE5-102A
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_se102a.html
スカイエクスプローラー
SE5-130N
スカイエクスプローラー
SE5-130N
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_se130n.html
自動導入と高精度追尾機能を搭載し本格的な天体観測を可能とする赤道儀と望遠鏡セット
スカイエクスプローラー
SEIIJ-200N CR
スカイエクスプローラー
SEIIJ-200N CR
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se2j_se200ncr.html(https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se2j_se200ncr.html)
スカイエクスプローラー
SEIIJ-120A_L
スカイエクスプローラー
SEIIJ-120A_L
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se2j_se120al.html
SE5 赤道儀／オプション品
スカイエクスプローラー
SE5 赤道儀
スカイエクスプローラー
SE5 赤道儀
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5.html
SE5用
極軸望遠鏡セット
SE5用
極軸望遠鏡セット
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_Polarscope.html
SE5用
2軸モータードライブ
SE5用
2軸モータードライブ
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_motordrive.html
鏡筒
スカイエクスプローラー
SE90AII 鏡筒
スカイエクスプローラー
SE90AII 鏡筒
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se90a2.html
スカイエクスプローラー
SE130N 鏡筒
スカイエクスプローラー
SE130N 鏡筒
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se130n.html
スカイエクスプローラー
SE102Mak 鏡筒
スカイエクスプローラー
SE102Mak 鏡筒
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se102mak.html