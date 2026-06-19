天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズから16製品

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株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズ16製品の販売を、2026年7月3日より開始いたします。



望遠鏡と経緯台または赤道儀のセット10アイテムはいずれもオープン価格で、想定販売価格（税込）は\60,500（Sky Explorer AZ5mini-90AII）から\286,000（Sky Explorer SEIIJ-200N CR）の幅広い価格帯のラインナップです。



鏡筒のみほか、関連パーツ6アイテムは下記の通りで、価格はいずれもメーカー希望小売価格（税別）です。


・Sky Explorer SE90AII 鏡筒　\42,500


・Sky Explorer SE102Mak 鏡筒　\50,000


・Sky Explorer SE130N 鏡筒　\40,000


・Sky Explorer SE5 赤道儀　\90,000


・SE5用2軸モータードライブ \46,350


・SE5用極軸望遠鏡　\15,000



直感的な操作が可能な小型のフリーストップ式経緯台と望遠鏡セット



スカイエクスプローラー
AZ5mini-90AII



スカイエクスプローラー
AZ5mini-90AII

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5mini_se90a2.html



スカイエクスプローラー
AZ5mini-SE130N



スカイエクスプローラー
AZ5mini-SE130N


詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5mini_se130n.html



スカイエクスプローラー
AZ5mini-102Mak



スカイエクスプローラー
AZ5mini-102Mak

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5mini_se102mak.html




直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台と望遠鏡セット



スカイエクスプローラー
AZ5-102A



スカイエクスプローラー
AZ5-102A

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5_se102a.html



スカイエクスプローラー
AZ5-130N



スカイエクスプローラー
AZ5-130N

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/seaz5_se130n.html



安定した天体追尾が可能な赤道儀と望遠鏡セット



スカイエクスプローラー
SE5-90AII



スカイエクスプローラー
SE5-90AII

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_se90a2.html



スカイエクスプローラー
SE5-102A



スカイエクスプローラー
SE5-102A

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_se102a.html



スカイエクスプローラー
SE5-130N



スカイエクスプローラー
SE5-130N

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_se130n.html



自動導入と高精度追尾機能を搭載し本格的な天体観測を可能とする赤道儀と望遠鏡セット



スカイエクスプローラー
SEIIJ-200N CR



スカイエクスプローラー
SEIIJ-200N CR

https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se2j_se200ncr.html(https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se2j_se200ncr.html)



スカイエクスプローラー
SEIIJ-120A_L



スカイエクスプローラー
SEIIJ-120A_L

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se2j_se120al.html



SE5 赤道儀／オプション品



スカイエクスプローラー
SE5 赤道儀



スカイエクスプローラー
SE5 赤道儀

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5.html



SE5用
極軸望遠鏡セット



SE5用
極軸望遠鏡セット

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_Polarscope.html


SE5用
2軸モータードライブ



SE5用
2軸モータードライブ

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se5_motordrive.html



鏡筒



スカイエクスプローラー
SE90AII 鏡筒



スカイエクスプローラー
SE90AII 鏡筒

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se90a2.html



スカイエクスプローラー
SE130N 鏡筒



スカイエクスプローラー
SE130N 鏡筒

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se130n.html



スカイエクスプローラー
SE102Mak 鏡筒



スカイエクスプローラー
SE102Mak 鏡筒

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele_scope/se/se102mak.html