初開催！！「ちいかわ POP UP STORE」「mofusand POP UP SHOP」が近鉄百貨店和歌山店に期間限定オープン！

イラストレーター・ナガノが描く、人気キャラクター「ちいかわ」

株式会社近鉄百貨店

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX 発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が幅広い世代から人気を得ています。

そんな、「ちいかわ」のPOP UP STORE を 開催します。

本イベントでは、新商品や定番アイテム、カプセルトイ(ガチャガチャ)など約1,000 点を幅広く取り揃えます。また、キャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットもあり、「ちいかわ」の世界をお楽しみいただけます。





【詳細はこちら】

ちいかわPOP UP STORE 近鉄百貨店和歌山店(2026/6/26(金)～7/14(火))(https://chiikawa-info.jp/p26/pus_ktwk/index.html)

イラストレーター・ぢゅのが描く、人気キャラクター「mofusand」

イラストレーター・ぢゅのが描くかわいいにゃんこたちの世界「mofusand」のポップアップストアが、近鉄百貨店和歌山店にて初開催。

サメにゃん・いちごにゃん・はちにゃん・パイナップルにゃん・うさにゃん・ハローキティ・ポチャッコ・クロミ・マイメロディたちのビジュアルを使用した「Kiramekko Nordic Kittens」「mofusand×サンリオキャラクターズ トレーディングアクリルスタンド in カプセル」「mofusand×サンリオキャラクターズ おでかけバッグ入りにゃんこマスコット」や、「GPSBOX Hamburger Meow」などがラインナップする。

【詳細はこちら】

mofusand POP UP SHOP 近鉄百貨店和歌山店(2026/6/26(金)～7/14(火))イベント情報(https://mofusand-info.jp/p26/popupshop/wakayama/)

実施概要

【期間】

2026 年６月26日(金)～７月14日(火) 10:00～18:30 19 日間

※最終日は16:00 で閉場

【場所】

近鉄百貨店和歌山店 5 階催事場(〒640-8546 和歌山県和歌山市友田町5-18)