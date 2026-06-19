6/26(金)～《超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ》開催！【タブリエ・マーケティング株式会社】

「超次元ゲイム ネプテューヌ」15周年をみんなでお祝いしよう！

コスパグループ株式会社《超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ》情報

15周年を迎え、8月27日にナンバリングタイトル最新作「超新時空ゲイム ネプテューヌ∞」の発売が予定されている「超次元ゲイム ネプテューヌ」シリーズのテイクアウトコラボカフェを、6月26日（金）よりキュアメイドカフェで開催いたします！

つなこ先生&CH開発チーム監修の、ネプテューヌたちをイメージしたコラボドリンクがずらっとラインナップ。

コラボドリンクをご注文で特典【コラボ限定カード（全7種）】をプレゼントいたします。

さらに！描き下ろしイラストを使用した新グッズも登場！

コラボカフェ期間中、同フロアにある「ジーストア・アキバ」にて先行販売いたします。

カフェとあわせてチェックしてくださいね！

また、コラボカフェの展開にあわせ、オノデンビルの階段にある展示スペース「カイダンギャラリ-」にて展示を実施。こちらもぜひお見逃しなく！

コラボドリンクはもちろん、特典にグッズ、展示など、『超次元ゲイム ネプテューヌ』でいっぱいの空間で15周年を共に祝い、8月の新作発売を待とう！

《超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ》メニュー

◆コラボカフェ情報

超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ

・日程：2026年6月26日（金）～7月20日（月・祝）

・場所：キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFÉ） [オノデンビル4F ジーストア・アキバ内]

・キュアメイドカフェ／《超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ》 イベント情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/neptune2026/(https://www.curemaid.jp/collab_cafe/neptune2026/?utm_id=czkxy3j2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626neptuneTO)

◆コラボドリンク

【ドリンク】テイクアウト・・・各864円（税込）／イートインスペース・・・各880円（税込）

ねぷのプリンドリンクねぷのプリンドリンク

［メープルシロップ＋プリン＋ミルク＋ホイップ＋プチプリン＋さくらんぼ］

ネプテューヌの大好きなプリンがた～っぷり入ったドリンク。ぷるぷるのプリンとメープルミルクの甘いスイーツの様な一杯。

アイエフ＆コンパアイエフ＆コンパ

［ストロベリーシロップ＋桜シロップ＋コンデンスミルク＋タピオカ＋ミルクティー＋ホイップ＋お菓子＋ミント］

幼馴染のアイエフとコンパを一杯に表現。桜とストロベリーがほんのり香る優しい飲み口のタピオカミルクティー。二人の髪飾りをイメージしてミントとお菓子をトッピング。

マジェコンヌマジェコンヌ

［パープルメロンシロップ＋ジンジャエール＋ミックスベリー＋ミント］

芳醇なパープルメロンシロップに、辛口ジンジャエールを合わせた甘すぎない炭酸ドリンク。ミックスベリーとミントが爽やかさを添える一杯。

プラネテューヌプラネテューヌ

［グレープシロップ＋ブルーパイナップルゼリー＋ソーダ＋バタフライピーティー＋ホイップ＋チョコレート＋パープルジュエリーシュガー］

赤紫色のグレープソーダをベースに、青いパイナップルゼリーや美しい紫色のバタフライピーティーをプラスしてグラデーションに。ホイップにチョコレートを塔のように飾って。

ラステイションラステイション

［コーヒー＋ホイップ＋チョコレートソース＋ココアビスケット］

苦みのある落ち着いた味わいのコーヒーに山盛りのホイップ。甘いチョコレートソースをかけ、サクサク食感のココアビスケットをトッピング。ふわっと甘くて、ちょっぴりビターな一杯。

ルウィールウィー

［ピーチシロップ＋ラムネシロップ＋カルピスソーダ＋バニラアイス＋ホイップ＋ミンツ］

淡いピンクと水色がきらめく二層仕立て。ピーチの甘さにラムネカルピスの爽やかさ、バニラアイスのまろやかさが重なり、しゅわっととろけるドリンクです。

リーンボックスリーンボックス

［ライムゼリー＋アイスティー＋ライム］

甘さ控えめのライムゼリーが、透き通るアイスティーの中で揺れる一杯。フレッシュなライムを添えた無糖ティーは、爽やかな酸味が心地よい、さっぱりとした大人の味わい。

飲みきれない人にはこちらもご用意！

〇超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ

・ドリンクチケット（テイクアウト）：864円（税込）

・ドリンクチケット（テラス利用）：880円（税込）

◆【テイクアウト】か【テラス利用】かお選びください。ご購入後に交換は出来かねますのでご注意ください。

・コラボ期間の間、チケット1枚につき、コラボドリンク1杯と交換できます。

・コラボ特典は、ドリンクチケット購入時にお渡しいたします。

・本券は「キュアメイドカフェ」でのみご利用いただけます。

※払い戻し、現金への引換え、釣銭のお返しはできません。

※チケット裏面に発行印がないもの、交換期間が過ぎたものは無効です。

※混雑具合により整理券制となった場合、整理券がないとドリンクチケットとドリンクの交換は出来なくなります。ご了承下さい。

※会期後半は混雑も見込まれますので、お早めにご利用ください。

◆キュアメイドカフェコラボ限定特典

《超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ》コラボ限定特典

コラボ限定カード（全7種）

コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼント！

★一会計でコラボメニュー7品（ドリンクチケットも可）ご注文で特典がコンプリート出来ます！

※サイズ：91mm × 55mm

※種類は選べません。

※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。

グッズ購入でも特典をプレゼント！

キュアメイドカフェ店内や、同フロアにある「ジーストア・アキバ」にて『超次元ゲイム ネプテューヌ』シリーズ関連商品を2,000円（税込）ご購入・ご予約ごとに、カフェで配布している《コラボ限定カード》をランダムで1枚お渡しします。

コラボカフェと合わせてご利用ください。

※レシートの合算は出来ません。ご了承下さい。

◆エンタス・キュアテラス

エンタス・キュアテラス（オノデンビル4F）

オノデンビル4Fのイートインスペース「エンタス・キュアテラス」では、ドリンクメニューをお楽しみいただけます。

※税率が異なりますので「エンタス・キュアテラス」をご利用の際はお申し付けください。

◆グッズ販売情報

コラボカフェ期間中、キュアメイドカフェと同フロア内にある「ジーストア・アキバ」にて『超次元ゲイム ネプテューヌ』シリーズ関連商品を販売いたします。※カフェ利用無しでもグッズをご購入いただけます。

《超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ》グッズ販売情報

先行販売商品

○描き下ろし 超次元ゲイム ネプテューヌ F6キャンバスアート スイーツタイムVer.：6,050円（税込）

○描き下ろし 超次元ゲイム ネプテューヌ フタ付きフルカラーマグカップ スイーツタイムVer.：2,420円（税込）

○描き下ろし アクリルスタンド(大) スイーツタイムVer.：各 2,530円（税込）

＜4種 ／ ネプテューヌ、ノワール、ブラン、ベール＞

○描き下ろし ネプテューヌ 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.：各 605円（税込）

＜4種 ／ ネプテューヌ、ノワール、ブラン、ベール＞

［発売元：株式会社コスパ／ブランド：二次元コスパ］

◆関連ページURL

・キュアメイドカフェ／《超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ》イベント情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/neptune2026/(https://www.curemaid.jp/collab_cafe/neptune2026/?utm_id=czkxy3j2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626neptuneTO)

・GEE!STORE公式YouTube／《超次元ゲイム ネプテューヌ 15周年記念コラボカフェ》 CM

┗ https://youtu.be/jZ4DhJsmbBc?si=KprpBlIb9y4HTnHL(https://youtu.be/jZ4DhJsmbBc?si=KprpBlIb9y4HTnHL&utm_id=sd6xhnvq&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626neptuneTO&utm_content=cm)

◆権利表記

(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆注意事項

※コラボ限定特典は全て無くなり次第終了です。

※メニューの画像はイメージです、実際の商品とは異なる場合がございます。

※メニューは日ごとに数量限定となります。売り切れ次第終了となります。

※コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になることがあります。

※当日は混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

また、ご来店のお時間により入店をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。

※お待ちの状況によって整理券配布等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

◆キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）公式SNS

・公式X：@curemaidcafe

┗ https://x.com/curemaidcafe

・公式Instagram：@curemaidcafe_official

┗ https://www.instagram.com/curemaidcafe_official/

◆店舗情報

・キュアメイドカフェ店舗情報

┗ https://www.curemaid.jp/information/(https://www.curemaid.jp/information/?utm_id=9rydcurb&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626neptuneTO&utm_content=infomation)

「キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）」とは

2001年創業 日本で初めてのメイドカフェとして、近隣のオフィスで働く方など沢山のお客様に落ち着いた雰囲気の店内で癒しのひと時をお楽しみいただいております。2020年には秋葉原駅から徒歩3分のオノデンビルへ移転し、観光でいらした国内外の方々にもご利用いただいております。

ドリンクメニューでは、キュアメイドカフェオリジナルブレンドの紅茶やハーブティーなどもご提供してしております。特に紅茶は茶葉や淹れ方にもこだわっており、日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」として認定いただいています。フードメニューには、創業当初より人気の石川県名物のカレールーを使用したチャンピオンカツカレーやオムライスなどがならびます。

また、キュアメイドカフェは様々なアニメやゲーム作品に登場した“モデル地”としてファンの皆様にも親しまれています。

創業当初よりアニメやゲーム作品とのコラボカフェも多数開催しております。最新のコラボカフェ情報はキュアメイドカフェ公式サイト（https://www.curemaid.jp/）よりご確認いただけます。