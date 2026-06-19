シャトージュンのワイン3種がデキャンター・ワールド・ワイン・アワード2026にてSILVER、BRONZEを受賞

株式会社ジュン



株式会社ジュンの直営ワイナリーである、Chateau Jun( シャトージュン）は、世界的権威とされるイギリスのワイン専門誌「デキャンター」によって主催される世界最大の国際ワインコンテストの一つ「Decanter World Wine Awards2026」において、厳正な審査の結果、甲州2025がSILVER、シャルドネ2023とクリオエクストラクション甲州がBRONZEをそれぞれ受賞いたしました。

Decanter World Wine Awards2026 は、イギリスの専門誌「Decanter」主催で世界で最も大きく影響力があると称される国際的なワインコンペティションの1つです。本年度は58カ国から1万7000種類以上のワインが出品・審査されました。

いずれのワインもインターナショナル・ワイン・チャレンジに引き続きの受賞となり、世界で最も影響力のある2つのワインコンクールで、評価いただけたことを大変光栄に思います。

皆様方のご支援の賜物と心より感謝申し上げますとともに今後も、最高のブドウを造る農家の方と信頼関係を大切に、それぞれの特性を活かしたワイン造りを心がけてまいります。

出典：Decanter World Wine Awards： https://www.decanter.com/decanter-awards/

甲州2025 (Silver)

価格：2,500円(税抜)

内容量：750ml

タイプ：やや辛口

アルコール分：11.5%

産地：山梨県

品種：甲州種100％

Award：Silver

Score：91

Tasting Notes

Aromatic floral style with notes of red apple skin and subtle nutty nuances. Fresh and pure on the palate.

華やかなアロマが広がり、赤リンゴの皮を思わせる果実味に、ほんのりとした香ばしいナッツのニュアンスが重なります。口当たりは非常にみずみずしく、どこまでもピュアな味わいです。

クリオエクストラクション甲州 (Bronze)

価格：4,700円(税抜)

内容量：375ml

タイプ：極甘口

アルコール分：9%

産地：山梨県

品種：甲州種

Award：Bronze

Score：87

Tasting Notes

Aromatic and floral nose with notes of melon, pear and cooked apple. Slick texture with harmonious acidity.

アロマティックで華やかなフローラルの香りに、メロンや洋ナシ、そして焼きリンゴを思わせる芳醇なニュアンスが重なります。なめらかな質感が心地よく、調和のとれた酸味が見事な一体感を醸し出しています。

シャルドネ2023

価格：3,830円(税抜)

内容量：750ml

タイプ：辛口

アルコール分：12%

産地：山梨県

品種：シャルドネ

Award：Bronze

Score：87

Tasting Notes

Ambitious oak aromas with notes of bright yellow fruits. Persistent on the palate, with a spicy finish.

存在感を放つ贅沢な樽の香りに、生き生きと艶やかな黄桃のニュアンスの果実味が重なります。豊かな味わいが口中に長く持続し、余韻には心地よいスパイス感が広がります。

シャトージュン

1979年創業。日本有数のブドウの里、山梨県甲州市勝沼町に居を構えるジュングループ直営のワイナリー。自社畑、および契約農家で栽培されたブドウから、芳醇なワインを製造してお届けします。数々の国産ワインコンクールで入賞。看板ワインである“甲州” は、2019年に開催されたG20大阪サミットの首脳夕食会にて、白ワインの代表として振る舞われました。

https://chateaujun79.official.ec/