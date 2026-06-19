【TOEIC】会話問題をレベル別に解説！難所を攻略するポイントとは？7/8（水）・22（水）無料セミナー「TOEIC試験対策 ～Part 3（会話問題）対策～」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月8日（水）と22日（水）に、TOEIC L&Rテストを受験予定の方を対象とした無料のオンラインセミナー「初・中級向け【TOEIC試験対策】 ～Part 3（会話問題）対策～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176080/?rls)」・「中・上級向け【TOEIC試験対策】 ～Part 3（会話問題）対策～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176084/?rls)」を開催します。



日常生活やグローバルビジネスにおける活きた英語能力を測定する、世界共通の試験「TOEIC（Test of English for International Communication）」。国際的な企業や機関、大学などで英語能力を知るための指標として広く使用されています。問題形式はPart1～4がリスニング問題、Part5～7がリーディング問題という構成です。



セミナーでは、初・中級の方向け（7/8開催）と中・上級の方向け（7/22開催）のレベル別で、リスニング問題である「Part 3（会話問題）」を解説していきます。「会話問題」は2～3名の会話を聞いて内容に関する設問に4択の中から答えます。TOEICのスコアアップを狙いたい方はぜひご参加ください。



【7月8日（水）：初・中級向け【TOEIC試験対策】 ～Part 3（会話問題）対策～】

＜セミナーの内容＞

・Part 3ってどんな問題が出るの？

まだ現在の形式のTOEICを受けたことのない方でもイメージがつかめるように、パート3の問題形式と特徴をご紹介します。

・Part 3の戦略

このパートを攻略する上では、戦法と戦略が大事です。初心者の方にオススメな解き方と、戦略についてお話します。

・簡単な問題で練習！

今回お伝えした戦法と戦略を使って、問題を解いてみましょう。

このセミナーでは、本番より易しめなレベルの問題を用いて練習します。

・質疑応答

みなさまからの質問にお答えします！



＜こんな方にオススメ！＞

・TOEIC L&Rテストをこれから受けてみたいと考えている方

・TOEICスコアが400点前後で、リスニングの基礎を固めたい方

・Part 3（会話問題）が苦手、または正解の選び方がわからないと感じている方

・音声を聞いても、質問の意図をつかめないことが多い方

・選択肢を聞き逃してしまい、消去法もうまく使えない方

・問題用紙に何も書かれていない形式に不安を感じている方

・久しぶりにTOEICを受験するため、現在の出題形式を確認したい方

・英語に苦手意識があり、やさしいレベルの問題から対策を始めたい方

・自分に合った勉強方法や教材を知りたい方



【7月22日（水）：中・上級向け【TOEIC試験対策】 ～Part 3（会話問題）対策～】

＜セミナーの内容＞

・Part 3ってどんな問題が出るの？

まだ現在の形式のTOEICを受けたことのない方でもイメージがつかめるように、パート3の問題形式と特徴をご紹介します。

・Part 3を解くコツ

Part 3では、音声を聞いてから問題を読むやり方では間に合わないので、「先に問題を読んでおく」＝「先読み」がとても大事です。このセミナーでは、うまく先読みをするコツとリズムを伝授します。

・練習問題を解いてみよう

今回お伝えした戦法を使って、問題を解いてみましょう。

・質疑応答

みなさまからの質問にお答えします！



＜こんな方にオススメ！＞

・TOEIC L&Rテストで700点以上のスコアをめざしている方

・Part 3（会話問題）で安定して正解できないことがある方

・質問に対してはっきり答えない返答に戸惑った経験がある方

・「聞き取れているはずなのに間違える」原因を整理したい方

・知らない単語ではなく、判断の難しさで失点していると感じている方

・中上級レベルのPart 3に出てくる典型的なパターンを押さえておきたい方

・TOEICの現在の出題形式をあらためて確認し、本番に備えたい方

・800点前後、またはそれ以上をめざして、細かな失点を減らしたい方

TOEIC試験対策初・中級向け【TOEIC試験対策】 ～Part 3（会話問題）対策～中・上級向け【TOEIC試験対策】 ～Part 3（会話問題）対策～

■日時

初・中級向け：2026年7月8日（水）19：00～20：00

中・上級向け：2026年7月22日（水）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

英語講師

Mika Kaida氏

国際基督教大学（ICU）卒（言語心理学、英語学専攻）。TOEIC L&R 990点（満点）。英語講師歴は15年以上。学生時代より子どもから大人まで様々な年齢やレベルの方々を対象に指導。特に英語をすっかり忘れてしまった大人や元々苦手という方への指導経験が豊富で、覚えやすさや理解しやすさを工夫した内容には「とにかくわかりやすい！」と定評がある。

[指導実績]

TOEIC対策、英検対策、留学準備（TOEFL）、英語論文（エッセイ）添削・指導、大学受験（最難関国公立大や医学部受験を含む）、高校受験、英会話、翻訳校正



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼初・中級向け【TOEIC試験対策】詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176080/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176080/?rls)

※締切：2026年7月8日（水） 20：00



▼中・上級向け【TOEIC試験対策】詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176084/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176084/?rls)

※締切：2026年7月22日（水） 20：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「TOEIC試験対策」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

＜キャリア・ヒューマンスキル関連セミナー＞

▼プロフェッショナル語学 English Lesson

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/?rls)



▼その他のキャリア・ヒューマンスキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/?rls)



イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)