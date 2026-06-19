「OMUSUBI Cake」に続く新感覚スイーツ！見た目はサンドウィッチ、食べるとケーキ！？「サンドウィッチケーキ」新発売

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://reitaku.online/

大ヒット商品「OMUSUBI Cake」に続く新たな話題性スイーツとして、「サンドウィッチケーキ」を発売いたします。

「サンドウィッチケーキ」は、その名の通り見た目はサンドウィッチでありながら、中身は本格的なケーキという驚きのスイーツです。

サンドウィッチを手に取るような気軽さと、ケーキならではの美味しさを両立し、SNS映えするユニークな見た目と食べる楽しさを実現しました。

それぞれ異なる味わいと食感を楽しめるため、お子さまから大人まで幅広い世代にお楽しみいただけます。

全3種たまごちぃずちょこちょこ

コクのある濃厚な味わいが特長。

チョコレートの豊かな風味を楽しめる、満足感のあるフレーバーです。

たまご

やさしい甘みとなめらかな口どけが魅力。

どこか懐かしさを感じる、幅広い世代に親しまれる味わいです。

ちぃず

チーズならではの爽やかな酸味とまろやかなコクが絶妙なバランス。

甘さとの調和が楽しめる上品なフレーバーに仕上げました。

見た目だけでなく、味にもこだわった3種類のフレーバーを展開。

それぞれ異なる魅力を持ち、食べ比べもお楽しみいただけます。

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

ご注文はこちら :https://reitaku.online/item/item_category/sweets/30655/

■イベント・催事販売に

イベント会場や催事場では、思わず写真を撮りたくなる見た目が注目を集めます。SNSでの発信や口コミによる話題化も期待できます。

■観光施設・テーマパーク・道の駅に

旅行やレジャーの思い出に残るスイーツとして、土産店や売店での販売にもおすすめです。幅広い世代のお客様にお楽しみいただけます。

■無人販売店に

個包装かつ冷凍流通に対応しているため、無人販売店や冷凍自販機での販売にも適しています。「サンドウィッチなのにケーキ」という意外性が購買意欲を刺激し、売場の差別化や話題づくりに貢献します。

■お子さま向けイベントに

見た目の楽しさから、お子さまにも人気。誕生日会や季節イベントなどを盛り上げるスイーツとしてご利用いただけます。

冷TAKU（れいたく）について

新しい売れ筋商品を探している、季節イベントに合わせた話題の商材を増やしたい、無人販売店や冷凍自販機で展開しやすいスイーツを仕入れたい！そんな店舗運営や仕入れの課題をお持ちの方に、冷TAKUはおすすめの業務用食材仕入れサイトです。



冷凍スイーツや韓国デザートをはじめ、飲食店・小売店・キッチンカー・文化祭向けまで幅広い商材を取り揃えております。仕入れ先の見直しや新商品導入をご検討の際は、ぜひサービス詳細もご覧ください。

冷TAKUについて詳しくはこちら :https://reitaku.online/about/

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

◆新商品のご案内は、公式アカウントでご案内しております

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