日頃の感謝を込めて、全品ケユカポイント10倍「KEYUCA THANKS WEEK」開催＆酷暑を乗り切るアイテムも多数発売！

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、2026年6月19日（金）から6月30日（火）までの期間、「KEYUCA THANKS WEEK」を開催いたします。

■日頃の感謝を形に、幅広い商品をお得に

KEYUCAは、暮らしの中で感じる不便や悩みに寄り添い、生活をより快適にするアイテムを提案するライフソリューションブランドです。キッチン雑貨、アパレル、カーテン、家具など、衣・食・住に関わるオリジナル商品を自社で開発し、全国の直営店で販売しています。わたしたちは使い捨てられる生活消費財ではなく、使い続けることで暮らしの質を向上させる“生活投資財”をつくり、届けていくことを目指しています。

本フェアでは、日頃のご愛顧への感謝を込めて、KEYUCAポイントを通常の10倍で付与。キッチン雑貨からインテリア、アパレル、家具、カーテンまで、暮らしに関わる多彩なアイテムを一度にお得にお選びいただけます。

季節の変わり目で住まいや身の回りを見直すこの時期に、まとめ買いや買い替えのきっかけとしてぜひご活用ください。

フェア概要

「KEYUCA THANKS WEEK」

・期間 ：2026年6月19日（金）～6月30日（火）

・内容 ：ケユカポイント10倍付与

・対象商品：カーテン、家具、雑貨、アパレル、スイーツ

※焼き菓子・生菓子（スイーツ店舗限定）含む

・対象店舗：ケユカ店舗（店舗一覧：https://www.keyuca.com/Form/RealShop/ShopList.aspx）

公式オンラインショップ（https://www.keyuca.com）

※オンラインショップは6月19日(金)10:00～7月1日(水)10:00

「ケユカ公式アプリ」のご案内

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Page/Feature/thanks-week.aspx

お得なセール情報やキャンペーンなどの最新情報をいち早くお届けいたします。通常は税込100円につき1ポイントのところ、「KEYUCA THANKS WEEK」期間中は10倍に。貯まったポイントは1ポイント＝1円としてご利用いただけます。

ケユカ公式アプリ：

https://www.keyuca.com/shopping/user_data/keyuca_app.php(https://www.keyuca.com/shopping/user_data/keyuca_app.php)

KEYUCA全店で「酷暑を乗り切る」プロモーションを開催

KEYUCAでは、6月19日（金）から7月20日（月）までの期間、今年新たに制定された「酷暑日」に合わせ「酷暑を乗り切る」をテーマとしたプロモーションを展開します。アパレルや生活雑貨、カーテンに至るまで暑さ対策アイテムを新商品含めて幅広く取り揃え、過酷な夏を快適に過ごすためのライフスタイルを提案します。

おすすめ商品

店頭ディスプレイの一例酷暑を乗り切るアイテムはこちら :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=200485

累計販売台数100万台を突破した「KEYUCA両開きダストボックス」や、シリーズ累計販売数12万個以上の「N撥水ライトシェルリュックM」、累計販売台数62万個の「Moi コンパクトティッシュケース」など、機能性と使いやすさを兼ね備えた商品を多数取り揃えています。

さらに、これからの季節に活躍するタオルや日傘など、日々の暮らしを快適にするシーズンアイテムもあわせてお選びいただけます。

KEYUCA両開きダストボックス LL(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3301142&cat=120001001)N撥水ライトシェルリュック M(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5202198&cat=610002001)Moi コンパクトティッシュケース(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s3301114&cat=120001004)速乾やわらかタオルワッフル(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=50&img=2&sort=10&swrd=%e9%80%9f%e4%b9%be%e3%82%84%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%8b%e3%82%bf%e3%82%aa%e3%83%ab&udns=0&fpfl=0&sfl=0&pno=1)

【美濃焼】Landリサイクルマグ(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101732&cat=110003004)

巻くだけ保冷クロス(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4801265)

洗えるインド綿スリッパ ワッフルクロス(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901581&cat=610008004)

洗えるPPラタンシリーズ(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000252&cat=110001004)

【遮光・UVカット】折畳傘 遮光耐風 55cm (https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4401979&cat=610003002)

視界が見えやすい自転車対応レインコート(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4402305&cat=610003003)

撥水遮熱UVカットパーカー(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4402028&cat=610001004)

2WAYペーパーショルダーバッグ(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5203315&cat=610002003)

【すごナノ撥水】リネンライクWポケットシャツワンピース(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907847&cat=610001007)

バリタソファシリーズ(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=310001)

遮熱オーダーカーテン(https://www.keyuca.com/Page/user_data/thermal_curtain.aspx)

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

2025年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp