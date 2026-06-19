創業134年のインテリア老舗・萩原の直営サイト「萩原製造所」がオープン5周年！ 東京駅・グランスタ八重洲にて「い草のある暮らし」をテーマに初のポップアップイベントを開催

萩原株式会社

萩原株式会社（本社：岡山県倉敷市、代表取締役社長：萩原 秀泰）が運営するオンラインショップ「萩原製造所」は、2021年6月のオープンから5周年を迎えたことを記念し、2026年7月3日（金）から7月5日（日）までの3日間、JR東日本東京駅・グランスタ八重洲B1F（スターバックス前）にてポップアップイベントを開催します。

イベントのテーマは「い草のある暮らし」。

会場には、普段はオンラインショップでしか見ることができない人気のい草インテリア商品を展示、実際に触れたり、座ったり、くつろいだりしながら、い草の心地よさを体感いただけます。あわせて、熊本県のい草農家が手掛けたこだわりのい草小物をはじめとした、暮らしに取り入れやすい国産い草小物の販売も行います。

イベントの見どころ

■実際に触れてくつろげる、い草製品の展示

実際に手で触れたり、上でくつろいだりしながら、い草の心地よさをご体感ください。

【新商品】畳が選べる タタミ座

台座の上にお好みの置き畳をのせることで、自由なデザインの小上がりスペースがつくれる収納付き小上がり用台座。台座のみの単品販売と、おすすめの畳とのセット販売があります。



畳+台座セット \9,990（税込）～

https://hagiharaseizosho.shop/products/160901900

総ひのき 畳ベッド

脚部やすのこに至るまですべて無塗装の国産ひのきで作られたベッドフレームと畳マットレスのセット。ひのきとい草の香りに包まれた、快適な眠りへといざないます。

シングルサイズ \25,990 (税込)

https://hagiharaseizosho.shop/products/q6611

国産い草ラグ 凪（なぎ）

熊本県産のい草を使用して熟練の職人が丁寧に織り上げた国産い草ラグ。穏やかな波を持つ瀬戸内の海をイメージしたグラデーションが美しい一枚です。



約191×250cm/裏貼りあり \24,990 (税込)

https://hagiharaseizosho.shop/products/81962200

い草置き畳 綾川

6色のカラーバリエーションから選べ、色の組み合わせを楽しめるカラフルない草置き畳。程よいクッション性で子育て家庭にも人気のアイテムです。

約82×82cm \2,500 (税込)

https://hagiharaseizosho.shop/products/159050200

※展示予定商品は予告なく変更になる場合がございます

■暮らしを彩る、国産い草小物の販売

い草枕、寝ござ、い草スリッパなど、日々の生活に取り入れやすい国産い草小物を販売します。

熊本県八代地方のい草農家が手掛けるい草小物もご用意しています。

い草農家の手しごと ―暮らしを彩るインテリア小物―

商品一覧ページ：https://hagiharaseizosho.shop/collections/farmer-craft

■来場者特典い草コースターイメージ

会場にてアンケートにご回答いただいた方に、本イベント限定の「特製い草コースター」をプレゼントします。さらに、オンラインショップ「萩原製造所」でご利用いただける限定クーポンも配布しますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

※特典は無くなり次第終了します。

開催の背景：減少を続ける「い草農家」と、未来へつなぐ「い草文化」

日本のい草農家の戸数は、この10年ほどで半分以下にまで減少しています。（※1）

住宅の洋室化が進み、和室のない家も珍しくなくなった今。物価高や資材の高騰も重なり、い草農家を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。



「い草文化を、途絶えさせてはいけない」

い草の良さと美しさを、今だからこそ伝えたい。そんな想いから、本イベントを企画いたしました。

和室がない家でも取り入れられるい草インテリアを通して、気軽により身近にい草の魅力を感じていただき、未来へ伝えていくきっかけになればと願っております。



※1 出典：農林水産省「いぐさ（畳表）をめぐる事情」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/attach/pdf/igusa_tatami-omote-23.pdf

POPUP EVENT 開催概要

イベント名：萩原製造所 ポップアップイベント

開催期間：2026年7月3日（金）～7月5日（日）

営業時間：10:00～18:00（※初日は12:00オープン予定）

会場：グランスタ八重洲B1F スターバックス前（JR東日本東京駅 八重洲地下中央口 改札外）

主催：萩原株式会社



東京駅 グランスタ 公式X：https://x.com/gransta_jp

萩原製造所について

萩原製造所（はぎはらせいぞうしょ）は、創業134年の歴史を持つ萩原株式会社の直営オンラインショップ。2021年6月にオープンし、2026年に5周年を迎えました。

明治25年の創業当時から取り扱っているい草製品を中心に、使いやすく心地よい、暮らしに寄り添う製品を取り揃えています。

ロゴの「まるふ」は、創業以来受け継がれてきた屋号で、「ふたつとない」という意味が込められています。

暮らしを自分らしく彩ってくれる一点に出会える、そんな場所でありたいと考えています。

公式サイト：https://hagiharaseizosho.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/hagiharaseizosho/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N8u9rpwOvh8 ]萩原株式会社について

1892年創業。「くらし創造カンパニー」として、い草製品の製造・輸出からスタートし、現在は多様なインテリア製品を展開。 自社い草畑「YAiGUSA BASE」（静岡県焼津市）での収穫体験など、産地から消費者までをつなぐバリューチェーンの強化に取り組んでいます。

コーポレートサイト：https://e-hagihara.co.jp