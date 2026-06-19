セレクトショップFREAK’S STOREが初の海外出店。2026年秋、台湾・台北東区に路面店舗をオープン予定。

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長 CEO：高橋正博）が運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」は、2026年秋頃、台湾・台北市東区に海外初となる路面店舗をオープンいたします。

FREAK’S STOREにとって海外での実店舗展開は今回が初となります。

台湾・台北市東区を新たな拠点とし、ファッションを軸に、アートやカルチャーなど、FREAK’S STOREならではのライフスタイルを台湾のお客様へ提案してまいります。

■FREAK’S STORE TAIWAN Instagram

＠freaksstore_taiwan

https://www.instagram.com/freaksstore_taiwan/

FREAK'S STORE（フリークス ストア）

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

https://www.daytona-park.com

DAYTONA INTERNATIONAL(デイトナ・インターナショナル)

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」など幅広く手がける。FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。

https://daytonajp.com/