『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト 第3期参加者決定！　本日より第4期参加者も募集開始

株式会社セガ

株式会社セガは、『龍が如く』シリーズのゲームプレイ動画を配信するゲーム配信者をサポートする「『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト」について、第3期参加者が決定したことをお知らせいたします。

また、本日6月19日（金）より第4期参加者の募集を開始しました。

『龍が如く』20周年特別企画の本プロジェクトでは、『龍が如く』シリーズのゲームプレイ配信を通して、『龍が如く』ブランドを一緒に盛り上げていただけるゲーム配信者を募集します。プロジェクトにご参加いただき、一定の条件を達成した方には、今後開発される「龍が如くスタジオ」タイトルのゲーム出演権を贈呈いたします。

プロジェクトの第4期募集期間は、2026年6月19日（金）から7月5日（日）までとなっています。皆さまのご参加をお待ちしております。

■『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト 特設サイト

https://ryu-ga-gotoku.com/ouen-project(https://ryu-ga-gotoku.com/ouen-project)

▼『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト第3期参加者決定！

運営事務局内で厳正な審査を行い、多数の応募者の中から2名を選出いたしました。

＜琥貴なだれ『龍とホラー専門』(https://www.youtube.com/@nadare666)＞

『龍が如く』とホラーを専門に配信してる琥貴なだれです。

『龍が如く』を見て火照った体をホラーで整える。サウナみたいですね。

毎晩22時から、笑えてちょっと怖くて整うゲーム実況を配信しています。

僕のゲーム実況からどっぷり『龍が如く』に浸かっていきましょう。

＜F.Tさやか(https://www.youtube.com/@ftsayaka)＞

普段は様々なジャンルのゲーム配信やガジェットレビューをしています。

『龍が如く』に出会ったのは最近なのですが、気づけば桐生一馬に魅了されシリーズを最初から初見プレイで楽しんでいます。少しでも多くの方に、この作品の素晴らしさをお伝えできればと思います！

▼『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクトとは

『龍が如く』シリーズのゲームプレイ動画を配信する「動画配信者」のサポートを行う支援プロジェクトです。『龍が如く』タイトルの魅力や楽しさを独自の視点・方法で伝える動画を、ご自身のYouTubeチャンネルから投稿いただきます。

▼課題を達成し、グレードランク「ゴールド」を目指せ！

プロジェクトに参加いただいたゲーム配信者には「グレードランク」が設定されます。

グレードランクは、「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」の3段階が用意されており、本プロジェクト終了までの間、活動内容の審査及び昇格／降格認定が行われます。

最高ランク「ゴールド」を維持し、かつプロジェクト期間満了時にランク「ゴールド」を維持した回数の「上位3名」にランクインしたゲーム配信者には、今後開発される「龍が如くスタジオ」作品へのゲーム出演権（+エンドクレジット掲載）」が贈呈されます。

※出演作品はお選びいただけません。

※出演の際の役柄や登場の演出などはご指定いただけません。予めご了承ください。

『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト応募方法

応募条件

・登録者5,000人以上のYouTube配信者の方

・応募期間の月内で、最低2回以上『龍が如く』に関する動画配信、または動画投稿を行っている方

・下記（１）（２）のいずれか1つを達成している方

（１）応募期間の月内で、YouTubeで「動画」または「配信」でアップされた動画の再生合計回数が最低3,000回を上回っている

（２）応募期間の月内で、YouTubeで「YouTube Shorts」動画でアップされた『龍が如く』動画の平均再生回数が5,000回を上回っている

締め切り

第4期募集期間 2026年6月19日（金）から7月5日（日）23:59まで

応募方法

『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト 特設サイト内の応募フォームへ必要事項を記入

合否連絡

2026年8月21日（金） 第4回審査発表

以降の流れ（予定）

■2026年8月21日（金）予定 第4回審査発表／第5期募集 ※最終募集予定

以降、プロジェクト終了後最終グレード確定

※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。

▼「スペシャルアンバサダー」はksonさんとドグマ風見さん！ksonさん

ドグマ風見さん

ksonさんコメント

僭越ながらスペシャルアンバサダーに任命していただきました！

シリーズを愛するファンでありプレイヤーとして、このプロジェクトを通して更なる“龍が如く愛”を広めていきたいです！

ドグマ風見さんコメント

今回、アンバサダーという大役を務めさせていただく事になりました。

『龍が如く』に出演させて頂いたきっかけも“公認ストリーマー”でした。

この“ゲーム配信者”応援プロジェクトも大変に夢がある企画だと感じておりますので、皆さんと一緒に『龍が如く』の魅力を発信させていただき、共に盛り上げて行きましょう！

やりてぇ奴だけかかって来い！（お願いします！）

(C)SEGA

■『龍が如く』シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式Xアカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。