株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、コンパクトに折りたたみのできる2軸ダハプリズム双眼鏡「SG-HII 8×21 / 10×24 / 12×24」の販売を、2026年6月26日より開始いたします。

価格はオープンですが、想定販売価格（税込）は、\3,960（SG-HII 8×21）から\4,840（SG-HII 12×24）です。

SG-HII 8×21

SG-HII 8×21詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactd/sgh2/8x21.html

SG-HII 10×24

SG-HII 10×24詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactd/sgh2/10x24.html

SG-HII 12×24

SG-HII 12×24詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactd/sgh2/12x24.html

コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。

目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすい設計です。

旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。

特長

マルチコート

マルチコート

レンズ面に高透過多層膜を施すことにより抜けのいいクリアで明るい視界。

コンパクトに折りたたみ可能

コンパクトに折りたたみ可能

2軸式でコンパクトに折りたたみが可能。

持ち運びに大変便利です。

また眼幅が小さくできるのでお子様でも使用できます。