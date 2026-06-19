アルテミス北海道・ウイングベイ小樽・北海道済生会 三者間連携協定締結のお知らせ

株式会社アルテミス北海道

アルテミス北海道は2026年6月17日（水）に、北海道済生会様およびウイングベイ小樽を運営する株式会社小樽ベイシティ開発様と、「小樽築港地区におけるウエルネスタウン構築に関する連携協定」を締結いたしましたので、お知らせいたします。

協定締結式には、アルテミス北海道を代表して平野龍一副社長と小樽市出身の丸山桐果選手が出席し、会場となったウイングベイ小樽様を訪問いたしました。

本協定は、各者が有する医療・福祉、商業施設、スポーツの専門的知見や資源を活用しながら、地域住民の健康づくりや生きがいづくり、交流促進、次世代育成などに取り組み、誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりの実現を目指すものです。

今後は、健康増進イベントやスポーツ体験会、地域交流事業などを通じて、小樽築港地区のさらなる活性化に貢献するとともに、地域の皆様に親しまれるクラブづくりを進めてまいります。

協定に基づく主な連携内容

株式会社小樽ベイシティ開発様 会社概要

- SDGs推進に向けた相互連携- 健康づくり・生きがいづくりに関する取組み- 地域住民の交流促進- 子ども・高齢者・障害者等の地域社会参加の推進- 共同イベント開催および情報発信- 環境に配慮した取組み- 災害対策など安心して暮らせるまちづくり- スポーツを通じた次世代育成およびアスリートのデュアルキャリア支援

法人名：株式会社小樽ベイシティ開発

住所：北海道小樽市築港11番5号

代表取締役社長：内藤雄介

事業内容：商業施設『ウイングベイ小樽』管理・運営

ウイングベイ小樽公式ホームページ：https://wingbay-otaru.co.jp/

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会 概要

法人名：社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会

住所：北海道小樽市築港10-1(済生会小樽病院内)

支部長：近藤 真章

事業内容：医療・介護・福祉事業、健康増進事業、地域共生社会推進事業

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会 公式ホームページ：https://hokkaido-saiseikai.com/

社会福祉法人恩賜財団済生会 公式ホームページ：https://www.saiseikai.or.jp/

株式会社小樽ベイシティ開発 代表取締役社長 内藤雄介様 コメント

北海道を代表するプロスポーツチームであるアルテミス北海道様、そして地域の医療福祉を支えてこられた北海道済生会様と、このたび 「小樽築港地区におけるウエルネスタウン構築に関する連携協定」を結ぶことができ、心よりうれしく、ありがたく思っております。

株式会社小樽ベイシティ開発は、2020年に北海道済生会様と「ウエルネスタウン構想における包括連携協定」を結び、地域包括支援センターや発達障害支援施設などを擁する済生会ビレッジが誕生するなど、すべての人が健康で、自分らしく豊かに暮らし続けられるまちを目指して「ウエルネスタウン構想」 を進めてまいりました。 2024年には小樽市保健所などの施設も加わり、行政・医療福祉・商業がともに歩むまちづくりが少しずつ形になってきています。

そしてこのたび、 アルテミス北海道様をお迎えできたことで、これまで育んできた医療・福祉の土台に 「スポーツ」という新しい力が加わります。 子どもからお年寄りまで、世代を超えて人が集い、 体を動かす楽しさや健康づくりを通じて笑顔が広がっていく―そんな温かなまちの風景が、これからもっと豊かになっていくのではと、わくわくしています。

医療・福祉、スポーツ、そしてまち。三者それぞれの想いと強みが一つにつながったからこそ生まれる、新しいまちづくりを、これからも地域の皆さまとともに、 ゆっくり大切に育んでまいります。

北海道済生会 支部長 近藤 真章様 コメント

このたび、アルテミス北海道様、小樽ベイシティ開発様との三者による協定を締結できましたことを、大変嬉しく、心より感謝申し上げます。

北海道済生会はこれまで、「ウイングベイ小樽」を拠点に、モルックやボッチャといったユニバーサルスポーツの普及、「ウイングベイウォーキング」や「小樽暮らしたい共生フェス」など、地域の皆さまが気軽に参加できる交流イベントを積み重ねてまいりました。

また、済生会小樽病院の医師による健康セミナーや、野球少年の未来を守る「野球ひじ健診」など、医療・福祉の立場から健康増進に取り組んでおります。

今回の協定を機に、今後は健康セミナーにアルテミス北海道の選手の皆さまにもご参加いただくなど、子どもから高齢者まで、誰もが楽しみながら健康づくりに取り組める事業を、三者で力を合わせて展開していきたいと考えております。医療・福祉、商業、そしてスポーツの力を結集し、誰もが安心して豊かに暮らせる「ウエルネスタウン」の実現に向けて、三者で手を取り合い、着実に前へ進んでまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

アルテミス北海道 代表取締役社長 平野亮吾コメント

このたび、北海道済生会様、株式会社小樽ベイシティ開発様とともに、小樽築港地区におけるウエルネスタウン構築に関する連携協定を締結できましたことを大変嬉しく思います。

アルテミス北海道は、スポーツを通じて人々の健康や生きがいづくり、地域コミュニティの活性化に貢献したいという想いのもと活動しております。今回の協定により、医療・福祉の専門知見を有する北海道済生会様、地域の交流拠点であるウイングベイ小樽を運営する株式会社小樽ベイシティ開発様と連携しながら、より多くの方々へ健康とスポーツの価値を届けることができると期待しております。

子どもから高齢者まで、誰もが健康で安心して暮らせる地域づくりに貢献するとともに、スポーツを通じた次世代育成や地域交流の創出にも積極的に取り組んでまいります。今後の活動にぜひご期待ください。

アルテミス北海道について

アルテミス北海道は、北海道初の女子プロバレーボールチームです。2023年に設立され、「北海道の女性活躍のシンボルとなる」をチームミッションに掲げています。2025年4月25日付で「株式会社Wiz」をオーナー企業に迎え、経営基盤を強化。2025-26シーズンからチームカラーを以前のゴールド・シルバーから、ピンク・ブルーにリブランディングいたしました。

【会社概要】

会社名：株式会社アルテミス北海道

所在地：〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東4丁目2-2 米澤ビル4階D号室

代表取締役社長：平野 亮吾

運営クラブ：アルテミス北海道

公式サイト：https://artemis-hokkaido.jp/