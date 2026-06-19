【限定3組】スイス名門ボーディングスクール4校を2日間で視察。9月21日・22日にスイス学校視察プログラムを開催

プログラム概要

株式会社FESスイス留学センター

スイスを代表する名門ボーディングスクール4校を、2日間でめぐる現地学校視察プログラム。各校では実際の授業への参加や校内でのランチを通じて学校生活の「日常」を体感いただけるほか、学校のアドミッションスタッフやFESの現地スタッフと直接対話いただけます。FESの日本人スタッフが2日間同行し、通訳・質問のサポート、学校比較や進学相談まで対応するため、初めてスイス留学をご検討されるご家族様でも安心してご参加いただけます。パンフレットやWebサイトだけでは伝わりにくい学校の雰囲気やキャンパス周辺の様子を、ご家族でご自身の目で確かめ、お子さまに合った進学先を見極める機会としてご活用ください。

プログラム詳細ページ：https://www.f-e-s.co.jp/events/swiss-school-visit-202609(https://www.f-e-s.co.jp/events/swiss-school-visit-202609)

スイス留学の魅力

雄大な自然と治安の良さが特徴的なスイスには、数十校の名門ボーディングスクールがあり、世界トップレベルの教育環境が整った国となっています。

多くのボーディングスクールは、留学生の国籍の比率が偏らないよう国籍ごとの人数の上限を設けており、多様性を確保しています。また、世界中から生徒が集まるため、教員や学校関係者は英語を母国語としていない生徒の教育・対応に習熟しており、英語力に自信がないお子さまの最初の留学先としても非常におすすめです。

学業面では、国際バカロレア（IB）をはじめとする国際的なカリキュラムを通じて、欧米・スイスの名門大学への進学を見据えた教育が行われています。同時に、国土の多くを山岳地帯が占めるスイスならではの環境を活かし、スキー・ハイキング・登山といったアウトドア活動にも日常的に取り組みます。こうした活動や寮生活を通じて、学力だけでなく、チームワークやリーダーシップをはじめとする非認知能力を育むことにも力を入れているのが、スイスのボーディングスクールの大きな特徴です。

本プログラムの特徴

開催日程

訪問校のご紹介

- 名門4校を2日間で視察：FESスタッフのガイド付きで、スイスを代表するボーディングスクール4校を効率よく訪問します。- 学校の「日常」を体感：実際の授業への参加や校内でのランチを通じて、学校生活のリアルな雰囲気を感じていただけます。- 学校関係者との交流：学校のアドミッションスタッフやFESのスタッフとの交流を通じて、留学に関する疑問や不安を直接解消いただけます。- 手厚い同行サポート：FESの日本人スタッフが2日間同行し、通訳・質問のサポート、学校比較や進学相談まで対応します。- 少人数制：最大3家族限定とすることで、各ご家族へ丁寧なサポートを提供します。- 1日目：2026年9月21日（月曜日・敬老の日）- 2日目：2026年9月22日（火曜日・国民の休日）

本プログラムでは、以下のスイス名門ボーディングスクール4校を訪問します。

Le Regent International School（ル・リージェント）

2015年創設の英国式インターナショナルボーディングスクール。スキーやゴルフで知られる山岳リゾート、クラン＝モンタナに位置します。IGCSE・IB取得を目標とした少人数制で、一人ひとりへのきめ細かな指導が魅力。名門ル・ロゼの姉妹校としても知られています。

St George's International School（セントジョージ）

レマン湖とアルプスを望むモントルーにある、スイスを代表する英国式インターナショナルスクール。近年のIBディプロマでは国内最高水準の実績を残しています。英国式のハウスシステムのもと、学業に加えスポーツや文化活動にも力を入れ、約60カ国から集う生徒が豊かな国際性を育みます。

Aiglon College（エイグロン・カレッジ）

スイス有数の山あいに広大なキャンパスを構える名門校。約60カ国から生徒が集まります。英国式を基本にアメリカ式にも対応し、英米の名門大学への進学実績も豊富。ハイキングや登山など大自然の中での活動を通じ、心身のバランスの取れた人間形成を重視しています。

College Alpin Beau Soleil（ボー・ソレイユ）

1910年創立、ヴィラールに位置する由緒あるボーディングスクール。英語で学ぶ国際部とフランス語部があり、IB等の取得を目指します。進学先は欧州・北米の大学が中心。「バランス」をモットーに、学業だけでなくスポーツや芸術など多彩な課外活動に取り組みます。

このほか、低年齢のお子さま向けボーディングスクール「Prefleuri（プレフルーリ）」をオプションでご見学いただけます。

Prefleuri（プレフルーリ）

ヴィラールにある、低年齢のお子さま向けのボーディングスクール。スイス伝統のシャレーを校舎・寄宿舎とし、設備も子どもの体格に合わせて整えられています。英語部とフランス語部があり、スタッフが手厚く寄り添うアットホームな環境で、大自然の中での語学習得やスポーツを楽しめます。

参加費用

1家族様につき39万円

参加者特典

費用に含まれるもの- 学校見学2日間の現地サポート（日本人スタッフによる通訳・学校案内・進学相談）費用に含まれないもの- 航空券代金- 宿泊費- 海外旅行保険- 自由行動時の飲食費- 学校関係者とのディナー費用- 専用車での移動費- その他個人的な費用

本プログラムにご参加いただいたお客様には、次回サマースクール参加時に50,000円の割引をご用意しております。

お申し込み方法

弊社Webサイトのプログラム案内ページのフォームからお申し込みください。

お申し込みは2026年7月31日までとなっております。

また、限定3家族様のみの少人数制とさせていただいておりますので、参加をご希望のご家族様は、お早めのお申し込みをお勧めいたします。

お申し込みページ：https://www.f-e-s.co.jp/events/swiss-school-visit-202609(https://www.f-e-s.co.jp/events/swiss-school-visit-202609)

本プログラムに関するご質問・参加のご相談

お問い合わせはフォーム・LINE公式アカウント・お電話にて受け付けております。

主催 FESスイス留学センターについて

- お問い合わせフォーム：https://www.f-e-s.co.jp/contact- LINE公式アカウント：@167epicu(https://lin.ee/UPtX3og)- お電話：050-1724-8817

本プログラムは、スイス留学を専門にご家族の留学を一貫してサポートしてきたFESスイス留学センターが企画・運営しております。

学位取得を目指す正規留学からサマースクールまで、学校選びから出願・渡航・現地でのサポートまでを一貫してお手伝いし、多くのご家庭の留学を支援してまいりました。本プログラムも、その経験と現地ネットワークを活かしてご案内します。

FESスイス留学センターの強み

１.学校との深いつながり

スイスの名門ボーディングスクールと長年かけて関係を築き、各校の担当者と日頃から密に連携しています。

２.毎年の現地訪問・情報交換

お客様を担当するスタッフが毎年現地に足を運び、学校を視察し、担当者と直接情報交換を行っています。

３.英語ネイティブによる学校連携

学校との連絡は英語ネイティブのスタッフが中心となり、正確で円滑なコミュニケーションを実現しています。

４.テイラーメイドのサポート

ご家庭ごとのご希望に合わせた、きめ細かなテイラーメイドのサポートを得意としています。

無料留学相談も常時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

留学相談（無料）：https://www.f-e-s.co.jp/contact(https://www.f-e-s.co.jp/contact)

企業概要

【株式会社FESスイス留学センター】

グループ企業

- 設立：1993年- 代表者名：小谷 彰彦- 所在地：東京都目黒区- Webサイト：https://www.f-e-s.co.jp/- 留学サポート対象国：スイス

【FES Global Education Pte. Ltd.】

- 設立：2025年- 代表者名：大畑 華子- 所在地：Eu Tong Sen Street, Singapore- Webサイト：https://fesglobaledu.com/- 留学サポート対象国：シンガポール・オーストラリア・ニュージーランド