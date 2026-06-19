東京タワーにてホラーゲームクリエイター Chilla′s Artとのコラボイベント開催決定
シンクイノベーション株式会社
ぜひ会場でお楽しみください。
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、東京タワーにおいて、ホラーゲームクリエイター Chilla's Artとのコラボレーションイベントを7月10日（金）～7月26日（日）の期間、開催いたします。
ホラー要素満載の謎解きや、オリジナルグッズなど普段はゲームでしか味わえないホラー体験を
ぜひ会場でお楽しみください。
イベント特設サイト：https://tt.tokyocomix.com/chillasart/
■謎解き
■コラボメニュー
■限定グッズ
■Chilla's Art 公式HP
https://www.chillasart.co.jp/
(C)Chilla's Art(R)
【主催】
シンクイノベーション株式会社
※問い合わせ先：mail@sync-innovation.co.jp
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◆シンクイノベーション株式会社
所在地：愛知県名古屋市中区栄1-29-27
代表者：代表取締役 三輪直之
設立： 2014年4月14日
事業内容：UV印刷・転写印刷事業／卸事業／MD事業／イベント事業
企業サイト：https://sync-innovation.co.jp
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