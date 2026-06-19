東京タワーにてホラーゲームクリエイター Chilla′s Artとのコラボイベント開催決定

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、東京タワーにおいて、ホラーゲームクリエイター Chilla's Artとのコラボレーションイベントを7月10日（金）～7月26日（日）の期間、開催いたします。

ホラー要素満載の謎解きや、オリジナルグッズなど普段はゲームでしか味わえないホラー体験を

ぜひ会場でお楽しみください。



イベント特設サイト：https://tt.tokyocomix.com/chillasart/

■謎解き

■コラボメニュー

■限定グッズ

■Chilla's Art 公式HP

https://www.chillasart.co.jp/

(C)Chilla's Art(R)

【主催】

シンクイノベーション株式会社

※問い合わせ先：mail@sync-innovation.co.jp

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◆シンクイノベーション株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区栄1-29-27

代表者：代表取締役 三輪直之

設立： 2014年4月14日

事業内容：UV印刷・転写印刷事業／卸事業／MD事業／イベント事業

企業サイト：https://sync-innovation.co.jp

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