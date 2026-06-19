4人目の新たなギャバン＜ギャバン・ライヤ＞登場！『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー』シリーズ第2弾公演 詳細情報／素顔の戦士たちの登壇するアフタートーク付き公演 開催決定

株式会社東京ドーム

今春開催されたシリーズ第1弾公演が盛況のうちに会期を終えた『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系) のヒーローショー。そのシリーズ第2弾公演を東京ドームシティ シアターGロッソにて2026年7月18日（土）より開催します。

第2弾公演では、新たにギャバン・ライヤがシアターGロッソに登場。次元を越えてギャバンたちが集合し、平和を脅かす悪に立ち向かいます。

第1弾に引き続き「仮面ライダーゼッツ」、そしてスーパー戦隊シリーズから「ゴジュウウルフ」、「ブンレッド」、「クワガタオージャー」、「ドンモモタロウ」がシアターＧロッソに大集合し、物語のキーアイテムとなる謎のエモルギアを巡り、わくわく・どきどきな展開を繰り広げます。

ギャバン・ライヤは公演終了後の握手会にも登場し、この夏の特別な思い出をつくることができます。

さらに、8月13日(木)～16日(日)の4日間は＜素顔の戦士アフタートーク付き＞公演を実施いたします。

毎公演終了後に“素顔の戦士”である弩城怜慈(演:長田光平さん)、哀哭院刹那(演:赤羽流河さん)、祝喜輝(演:角心菜さん)、風波駆無(演:安井謙太郎さん)が登壇します。

ここでしか聞くことのできないスペシャルなアフタートークをお見逃しなく！

◆『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー シリーズ第2弾公演』 概要

◎タイトル：ギャバン・ライヤ参上！謎のエモルギアを追え！次元を越えてスーパーヒーロー大集合！！

◎日時：

2026年7月18日(土)～9月27日(日)の土・日・祝日公演

2026年8月8日(土)～30日(日)は毎日公演

※8月17日(月)～19日(水)、24日(月)～26日(水)は休演

※8月13日(木)～16日(日)の4日間は＜素顔の戦士アフタートーク付き＞公演

◎公演時間：約30分

◎場所：東京ドームシティ シアターGロッソ（東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

◎あらすじ：

謎のエモルギアに導かれ、姿を現すギャバン・インフィニティ。

ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナス、ギャバン・ライヤと共に、エモルギア回収の任務につくが、エモルギアを奪いとった敵がその力を解放してしまう。

謎のエモルギアが呼び覚ます邪悪な力に苦戦を強いられる宇宙刑事たち。

果たして、ギャバン・インフィ二ティは謎のエモルギアを取り戻すことができるのか…？

そして、謎のエモルギアの本当の力とは…？！

この夏、全宇宙規模でお届けする次元を越えたスーパーバトルを見逃すな！

◎チケット料金：

＜エキサイティングシート（入場特典付き）＞

おとな（中学生以上）3,400円／こども（3歳～小学生）3,000円

＜プレミアム席（入場特典付き）＞

おとな（中学生以上）3,200円／こども（3歳～小学生）2,800円

＜一般席＞

おとな（中学生以上）2,100円／こども（3歳～小学生）1,800円

※お得な「親子セット券」や「自由席」、暗い席が苦手なお子様も安心の「真っ暗にならない席」も販売します。

＜握手会（Gロッソオリジナル サイン入り色紙付き）＞1名につき800円

＜撮影会（Gロッソオリジナル 写真台紙付き）＞写真1枚につき 1,350円

※料金はすべて税込みです。

◎チケット販売：7月公演 好評販売中！8月公演は2026年6月20日(土)10:00～販売開始

※9月公演の券売スケジュールは後日発表します。

＜エキサイティングシート・プレミアム席・一般席（親子セット席含む）・握手会・撮影会＞

e＋: https://eplus.jp/sf/event/g-rosso/ticket-3

＜真っ暗にならない席（親子セット席含む）・自由席（公演日前日まで）＞

アソビュー！:https://grossoheroshow.my.urakata.app/channels/b0286bba-9e16-4c0b-a860-1c5b30a614b7/products?salesProductTagCode=uqbim5qcwe

◆素顔の戦士登場！アフタートーク付き公演

下記の4日間は＜素顔の戦士アフタートーク付き＞公演を実施します。

◎日時：2026年8月13日(木)～16日(日)

◎登壇者：弩城怜慈：長田光平、哀哭院刹那：赤羽流河、祝喜輝：角心菜、風波駆無:安井謙太郎

◎チケット料金：

＜エキサイティングシート（入場特典付き）＞

おとな（中学生以上）4,600円／こども（3歳～小学生）4,000円

＜プレミアム席（入場特典付き）＞

おとな（中学生以上）4,400円／こども（3歳～小学生）3,800円

＜一般席＞

おとな（中学生以上）3,300円／こども（3歳～小学生）2,300円

※お得な「親子セット券」や暗い席が苦手なお子様も安心の「真っ暗にならない席」も販売します。

※料金はすべて税込みです。

◎チケット販売：エキサイティングシート・プレミアム席は抽選販売になります。また、自由席の販売はございません。

抽選申込期間：6月20日(土)10:00～6月27日(土)23:59

一般販売：7月4日(土)10:00～

＜エキサイティングシート・プレミアム席・一般席（親子セット席含む）＞

e＋:https://eplus.jp/sf/event/g-rosso/ticket-3

＜真っ暗にならない席（親子セット席含む）＞

アソビュー！: https://grossoheroshow.my.urakata.app/channels/b0286bba-9e16-4c0b-a860-1c5b30a614b7/products?salesProductTagCode=uqbim5qcwe

※ショー本編の内容に変更はございません。

※対象日の握手会・撮影会の実施はございません。

※登壇者や登壇日は予告なく変更となる可能性があります。

◆第2弾はヒーローショーをさらに楽しむ施策がもりだくさん

◎シアターGロッソ限定エモルギアが登場

第2弾公演の物語の鍵を握るエモルギアがGロッソ限定で「DXエモルギア ガンバーレエモルギー シアターGロッソSPver.」として販売決定！別売りのDXギャバリオントリガーに装填し、ショーを見た後も楽しむことができます。公演日に会場内のヒーローショー物販ワゴンにてお買い求めいただけます。

◎ヒーローショーオリジナルラベルドリンク販売

第1弾で販売していたギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスに加えギャバン・ライヤ、デス・ギャバンの新しいデザインを販売します。ラベルはここでしか手に入らないステッカーに！

限定エモルギアやラベルドリンクの詳細情報は公式サイト(https://at-raku.com/hero/)よりご確認ください。

※記載の内容は、変更となる場合があります。

※画像はイメージです。

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL.03-5800-9999