1年８ヶ月ぶり大阪開催！「労力なしで売上が上がるPR導線設計・公開セミナー＆メディア交流会」

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR（本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介）は、2026年7月1日（水）、大阪市内にて経営者・事業責任者向け勉強会＆交流イベント「労力なしで売上が上がるPR導線設計・公開セミナー＆メディア交流会」を開催いたします。

■開催の背景

近年、SNSや広告に注力する企業が増える一方、「価格競争からの脱却」や「信頼獲得」に苦戦する中小・ベンチャー企業は少なくありません。自社発信が単なる“広告”と捉えられ、成約や採用に繋がらないケースも目立っています。

そこで重要となるのが、メディア掲載による第三者評価を活用したPR戦略です。テレビやニュースでの露出は、企業の信頼を飛躍的に高め、営業や採用を強力に後押しする手法として注目されています。

こうした背景を受け、株式会社アナログPRでは、メディア実績を売上やブランディングに直結させる具体的な活用法を伝える「労力なしで売上が上がるPR導線設計・公開セミナー＆メディア交流会」を開催いたします。

本イベントでは、数多くのPR導線を設計してきた代表・松浦が登壇し、「選ばれる会社」をつくるための実践的戦略を公開。セミナー後の交流会を通じ、参加者同士の新たなビジネスチャンスの創出も目指します。

■本セミナーの公開内容

■イベント概要・お申込み

- 実績ゼロからメディア掲載を獲得するPR戦略- 地上波テレビ・Yahoo!ニュースなどへの露出設計図- 1つの実績を複数メディアへ波及させ、効果を最大化する方法- 成約率を跳ね上げる「メディア実績・ロゴ」の活用術- 「勢いのある会社・経営者」に見せる空気の作り方- 有名経営者たちの成功の裏側にあるPR導線の実例- 採用・営業・ブランディングを同時に強化する導線設計

日時：2026年7月1日（水）18：00～20：30（受付開始：17:30～）

場所：SMG貸し会議室 四ツ橋・近商ビル ６B

〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１－２４

https://share.google/0cApyBUNUtmtWneIT

主催：株式会社アナログPR

参加対象：経営者、役員、人事責任者、起業志望の学生 など

【参加費】

一般参加：10,000円（税込）

DM限定特典：5,000円（税込）

ご紹介者特典：5,000円（税込）

※お申込み完了後に決済フォームをお送りいたします。

■セミナースピーカー

申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQaiFiR_8sHCYTUWH8w5Sz4XSQT_HqBOw6ksYhSU2Nvu5deA/viewform松浦啓介

・株式会社アナログPR 代表

・一般社団法人国際ビジネス連結機構 代理理事

・Future Leaders Hub(https://flh.jp/) 総合プロデューサー

印象をデザインし、事業を爆速でスケールさせる【戦略的PR】で本来の価値を再定義、メディア露出を成約率倍増の「売れる仕組み」へ昇華させる仕掛け人。

【過去のPR導線設計実績】

地上波テレビ／ラジオYahoo!ニュース／

LINEニュース／スマートニュース/経済メディアYouTube企画/タレントコラボ／著名人対談

※Future Leaders Hubとは、「Z世代の未来をつくる」を掲げ、フジサンケイグループの扶桑社と、アナログPRが共同で運営している、Z世代向け新経済メディアです。

■株式会社アナログPR会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供するPR会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

【会社概要】

社名：株式会社アナログPR

設立：2011年3月10日

代表者：松浦啓介

事業内容：PR 事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/