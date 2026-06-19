Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月19に「Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。レーザーダイオードモジュールに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)の概要
Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)に関する当社の調査レポートによると、Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)規模は 2035 年に約 248 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)規模は約 85 億米ドルとなっています。レーザーダイオードモジュールに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)の拡大は、アディティブマニュファクチャリング（積層造形）や産業用3Dプリンティングにおける同モジュールの採用拡大によるものです。DMLS（金属粉末床溶融結合）やSLM（選択的レーザー溶融）といった技術では、正確な波長制御と安定した出力を実現するために、高出力かつ精密な波長特性を持つレーザーダイオードが求められています。
当社の分析では、2025年の金属部品向け3Dプリンティング市場は28%成長し、その中でレーザー方式のシステムが市場の約70%を占めると予測されています。
これに加え、民生用電子機器における可視光レーザーダイオードの採用拡大も、今後の市場成長を後押しすると見込まれています。特に青色や赤色のレーザーダイオードは、AR（拡張現実）グラスやバーチャル・網膜ディスプレイに不可欠な超短焦点プロジェクターにおいて、LEDに取って代わる存在となっています。
レーザーダイオードモジュールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/laser-diode-modules-market/590642465
レーザーダイオードモジュールに関する市場調査からは、LiDARや先進運転支援システム（ADAS）の採用拡大、さらにはヘルスケアと医療機器分野における需要の増加に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。
一方で、高出力レーザーダイオードモジュール向けの精密パッケージングや熱管理システムにかかる高コストが、今後の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353048/images/bodyimage1】
Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)セグメンテーションの傾向分析
Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)の概要
Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)に関する当社の調査レポートによると、Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)規模は 2035 年に約 248 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)規模は約 85 億米ドルとなっています。レーザーダイオードモジュールに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)の拡大は、アディティブマニュファクチャリング（積層造形）や産業用3Dプリンティングにおける同モジュールの採用拡大によるものです。DMLS（金属粉末床溶融結合）やSLM（選択的レーザー溶融）といった技術では、正確な波長制御と安定した出力を実現するために、高出力かつ精密な波長特性を持つレーザーダイオードが求められています。
当社の分析では、2025年の金属部品向け3Dプリンティング市場は28%成長し、その中でレーザー方式のシステムが市場の約70%を占めると予測されています。
これに加え、民生用電子機器における可視光レーザーダイオードの採用拡大も、今後の市場成長を後押しすると見込まれています。特に青色や赤色のレーザーダイオードは、AR（拡張現実）グラスやバーチャル・網膜ディスプレイに不可欠な超短焦点プロジェクターにおいて、LEDに取って代わる存在となっています。
レーザーダイオードモジュールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/laser-diode-modules-market/590642465
レーザーダイオードモジュールに関する市場調査からは、LiDARや先進運転支援システム（ADAS）の採用拡大、さらにはヘルスケアと医療機器分野における需要の増加に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。
一方で、高出力レーザーダイオードモジュール向けの精密パッケージングや熱管理システムにかかる高コストが、今後の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353048/images/bodyimage1】
Laser Diode Modules Market(レーザーダイオードモジュール市場)セグメンテーションの傾向分析