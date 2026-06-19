『46歳、妻、子ども2人。既婚者マッチングアプリをつくる』（講談社）Kindle版も発売！全国の書店・Amazonで好評発売中で平積み多数
6月11日（木）、講談社より、既婚者コミュニティサイト「Healmate（ヒールメイト）」代表・磯野妙子の初の著作『46歳、妻、子ども2人。既婚者マッチングアプリをつくる』が発売されました！
↓↓ Amazonページ
https://amzn.asia/d/0iI8KnxG
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を、なぜ、どのような思いで作ったのか。
なぜ、累計会員数50万人以上の国内最大級サービス、マッチングアプリの枠組みを超えた既婚者“共感コミュニティ”に成長することができたのか。
磯野の半生、結婚生活、立ち上げの経緯、日本の既婚女性の生きづらさ、結婚生活や人生に悩む同じ立場の女性へのメッセージなどをまとめた一冊です。
発売から1週間、たくさんの反響が寄せられております。皆様、ありがとうございます…！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352941/images/bodyimage1】
◎Kindle版など電子書籍も発売！
本日6月18日（木）からは、紙の本だけでなくKindle版などの電子書籍も発売されます。
Kindle版は1,568円と、紙の本（定価1,650円）より少しお求めやすくなっておりますので、「紙の本はちょっと…」と思われた方も、ぜひご購入のほどよろしくお願い申し上げます。
↓↓ Amazon Kindle版ページ
https://amzn.asia/d/0eSUc4dW
＜書誌情報＞
タイトル：46歳、妻、子ども2人。既婚者マッチングアプリをつくる
著者：磯野妙子（いそのたえこ）
販売社：講談社
出版社 ?: ?日刊現代
発行 ?: ?2026年6月11日
頁数? : ?206ページ
判型：四六判
定価：1,650円（本体1,500円）
ISBN-10 ?: ?4065441196
ISBN-13 : ?978-4065441190
カバー・本文写真：新田将行
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352941/images/bodyimage2】
◎全国の書店で平積み展開中！
弊社広報部スタッフが書店の名門「紀伊国屋書店 新宿本店」に足を運んだところ、3階の起業家コーナーに8冊が平積みされていました。毎日たくさんの新刊本が届く「紀伊国屋書店 新宿本店」の目立つ棚で平積みは大変光栄です。きっと「売れる」と判断いただいてのことでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352941/images/bodyimage3】
そのほか、別のスタッフが「丸善 日本橋店」の店頭コーナーで9冊平積みされているのを発見しました！ 売れ筋だけを集める店頭コーナーに平積みで10冊近くも！ こちらも光栄です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352941/images/bodyimage4】
「紀伊国屋書店 新宿本店」様、「丸善 日本橋店」様、誠にありがとうございました。
他の書店様も、平積みや面陳等をいただいていると存じます。まだ実際に足を運べてはおりませんが、心より御礼申し上げます。
そのようなお取り扱いのご期待に添えるよう、我々も盛んにPRし、ベストセラーを目指したいと考えます。
また、多くの関係者の方から、「書店で見ました！」とスクショが寄せられております。
書店関係者の皆様、発売初動は非常に反応が良く、好評をいただいておりますので、ぜひ一層の目立つ取り扱いをお願い申し上げます…！（拝）
◎マスコミ・報道関係者様ご連絡先
レゾンデートル株式会社
https://raisondetre-inc.co.jp/
担当：広報部 浦野
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352941/images/bodyimage5】
配信元企業：レゾンデートル株式会社
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既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を、なぜ、どのような思いで作ったのか。
なぜ、累計会員数50万人以上の国内最大級サービス、マッチングアプリの枠組みを超えた既婚者“共感コミュニティ”に成長することができたのか。
磯野の半生、結婚生活、立ち上げの経緯、日本の既婚女性の生きづらさ、結婚生活や人生に悩む同じ立場の女性へのメッセージなどをまとめた一冊です。
発売から1週間、たくさんの反響が寄せられております。皆様、ありがとうございます…！！
◎Kindle版など電子書籍も発売！
本日6月18日（木）からは、紙の本だけでなくKindle版などの電子書籍も発売されます。
Kindle版は1,568円と、紙の本（定価1,650円）より少しお求めやすくなっておりますので、「紙の本はちょっと…」と思われた方も、ぜひご購入のほどよろしくお願い申し上げます。
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＜書誌情報＞
タイトル：46歳、妻、子ども2人。既婚者マッチングアプリをつくる
著者：磯野妙子（いそのたえこ）
販売社：講談社
出版社 ?: ?日刊現代
発行 ?: ?2026年6月11日
頁数? : ?206ページ
判型：四六判
定価：1,650円（本体1,500円）
ISBN-10 ?: ?4065441196
ISBN-13 : ?978-4065441190
カバー・本文写真：新田将行
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352941/images/bodyimage2】
◎全国の書店で平積み展開中！
弊社広報部スタッフが書店の名門「紀伊国屋書店 新宿本店」に足を運んだところ、3階の起業家コーナーに8冊が平積みされていました。毎日たくさんの新刊本が届く「紀伊国屋書店 新宿本店」の目立つ棚で平積みは大変光栄です。きっと「売れる」と判断いただいてのことでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352941/images/bodyimage3】
そのほか、別のスタッフが「丸善 日本橋店」の店頭コーナーで9冊平積みされているのを発見しました！ 売れ筋だけを集める店頭コーナーに平積みで10冊近くも！ こちらも光栄です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352941/images/bodyimage4】
「紀伊国屋書店 新宿本店」様、「丸善 日本橋店」様、誠にありがとうございました。
他の書店様も、平積みや面陳等をいただいていると存じます。まだ実際に足を運べてはおりませんが、心より御礼申し上げます。
そのようなお取り扱いのご期待に添えるよう、我々も盛んにPRし、ベストセラーを目指したいと考えます。
また、多くの関係者の方から、「書店で見ました！」とスクショが寄せられております。
書店関係者の皆様、発売初動は非常に反応が良く、好評をいただいておりますので、ぜひ一層の目立つ取り扱いをお願い申し上げます…！（拝）
◎マスコミ・報道関係者様ご連絡先
レゾンデートル株式会社
https://raisondetre-inc.co.jp/
担当：広報部 浦野
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配信元企業：レゾンデートル株式会社
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